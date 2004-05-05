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Journals

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360 MDPI Journals Covered in Web of Science

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,866
1 Jan 2004
Current Issue
Sustainability
2071-10504.18.9Q22009110,630
16 Sep 2013
Current Issue
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200
4 Feb 2015
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,648
1 Jan 2004
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
24 Dec 1997
Current Issue
Energies
1996-10733.98.3Q3200865,190
6 Apr 2010
Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,586
24 Jul 2013
Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028
20 Nov 2015
Current Issue
Remote Sensing
2072-42924.39.4Q1200943,939
24 Jul 2013
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,925
24 Jul 2013
Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,888
20 Feb 2017
Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,834
24 Jul 2013
Current Issue
Water
2073-44413.56.7Q2200932,757
24 Jul 2013
Current Issue
Electronics
2079-92922.97Q2201232,119
20 Nov 2015
Current Issue
Mathematics
2227-73902.35.4Q1201329,307
20 Nov 2015
Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417
20 Nov 2015
Current Issue
Animals
2076-26153.25.5Q1201126,222
17 Oct 2017
Current Issue
Plants
2223-77474.78.5Q1201224,223
30 Nov 2018
Current Issue
Nanomaterials
2079-49914.810.3Q2201022,900
11 Sep 2014
Current Issue
Processes
2227-97173.45.7Q3201322,184
20 Nov 2015
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,720
28 Nov 2017
Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677
20 Nov 2015
Current Issue
Agronomy
2073-43954.17.6Q1201120,571
20 Nov 2015
Current Issue
Buildings
2075-53093.45.6Q2201120,142
5 Jan 2017
Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281
28 May 2018
Current Issue
Healthcare
2227-90323.45.5Q1201318,366
16 Jan 2018
Current Issue
Symmetry
2073-89942.25.2Q2200918,332
31 Dec 2013
Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,151
7 Jun 2016
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
24 Jul 2013
Current Issue
Forests
1999-49073.15.4Q2201016,670
24 Jul 2013
Current Issue
Metals
2075-47013.15.7Q2201115,654
16 Sep 2014
Current Issue
Entropy
1099-43002.14.9Q2199915,361
18 Feb 2009
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,301
4 Feb 2015
Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047
28 Nov 2017
Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
2077-13123.25.6Q2201314,634
18 Oct 2017
Current Issue
Agriculture
2077-04724.57.8Q1201114,580
20 Nov 2015
Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562
1 Jan 2007
Current Issue
Micromachines
2072-666X3.57.1Q2201013,986
27 Sep 2013
Current Issue
Land
2073-445X3.56.4Q2201213,898
21 Dec 2015
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
20 Nov 2015
Current Issue
Antioxidants
2076-39218.214.7Q1201213,623
20 Nov 2015
Current Issue
Coatings
2079-64123.46.1Q2201113,138
18 May 2016
Current Issue
Atmosphere
2073-44332.65.4Q3201013,090
24 Jul 2013
Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260
26 Feb 2019
Current Issue
Catalysts
2073-43444.58.3Q2201111,960
22 Jul 2014
Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,579
20 Sep 2017
Current Issue
Minerals
2075-163X2.74.9Q2201111,473
16 Sep 2014
Current Issue
Crystals
2073-43522.95.4Q2201111,125
16 Mar 2015
Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001
20 Nov 2015
Current Issue
Religions
2077-14440.61.3-201010,873
24 Jul 2013
Current Issue
Children
2227-90672.64.5Q1201410,765
7 Jun 2016
Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545
18 Feb 2019
Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524
20 Nov 2015
Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272
20 Nov 2015
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
20 Nov 2015
Current Issue
Education Sciences
2227-71023.56.2Q120119,102
18 Oct 2017
Current Issue
Insects
2075-44503.05.3Q120108,770
16 Jan 2018
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
24 Jul 2013
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
1 Jan 2005
Current Issue
Horticulturae
2311-75243.46.1Q120157,775
20 Dec 2018
Current Issue
Behavioral Sciences
2076-328X3.24.1Q120117,455
19 Apr 2016
Current Issue
Photonics
2304-67322.13.9Q320147,033
19 Apr 2016
Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018
1 Jan 2019
Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012
20 Nov 2015
Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003
30 Nov 2018
Current Issue
Diversity
1424-28182.34.6Q220096,569
19 Dec 2018
Current Issue
Information
2078-24894.38.2Q220106,556
9 Nov 2016
Current Issue
Machines
2075-17023.06.1Q220136,406
20 Feb 2017
Current Issue
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
2220-99643.26.7Q220126,229
28 Apr 2015
Current Issue
Aerospace
2226-43102.54.8Q220146,056
19 Sep 2016
Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,802
1 Jan 2008
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,594
19 Apr 2016
Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,576
19 Apr 2016
Current Issue
Axioms
2075-16801.5-Q220125,401
12 Apr 2016
Current Issue
Veterinary Sciences
2306-73812.73.9Q120145,387
17 Jun 2020
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
20 Nov 2015
Current Issue
Gels
2310-28616.410.3Q120155,240
8 Apr 2019
Current Issue
Social Sciences
2076-07602.03.5Q120125,180
15 Apr 2021
Current Issue
Algorithms
1999-48932.65.4Q220085,152
20 Nov 2015
Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704
1 Jan 2003
Current Issue
Geosciences
2076-32632.34.4Q320114,453
17 Jul 2017
Current Issue
Fractal and Fractional
2504-31103.56.8Q120174,431
24 Jan 2019
Current Issue
Fermentation
2311-56374.17.7Q220154,414
16 Jul 2019
Current Issue
Systems
2079-89543.85.4Q120134,334
20 Nov 2015
Current Issue
Drones
2504-446X5.210Q220173,989
9 Mar 2021
Current Issue
Future Internet
1999-59034.610Q220093,762
20 Feb 2017
Current Issue
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
2032-66533.35.4Q220073,679
1 Jan 2020
Current Issue
Universe
2218-19972.55Q220153,667
10 Oct 2016
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
10 Jan 2018
Current Issue
Journal of Composites Science
2504-477X4.66.7Q220173,475
20 Aug 2020
Current Issue
Actuators
2076-08252.44.3Q220123,333
16 Jan 2018
Current Issue
Fishes
2410-38882.94.4Q120163,090
19 Jan 2021
Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
1930-82640.71.1Q419073,080
1 Jan 1997
Current Issue
Lubricants
2075-44423.65.6Q220132,939
20 Feb 2017
Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,884
31 Dec 2018
Current Issue
Dentistry Journal
2304-67673.44.6Q120132,863
19 Feb 2021
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
8 Jan 2019
Current Issue
Chemosensors
2227-90404.48.1Q220132,821
20 Nov 2015
Current Issue
Fluids
2311-55212.14.1Q320162,753
18 Oct 2017
Current Issue
Journal of Imaging
2313-433X3.87.3Q220152,721
27 Jul 2017
Current Issue
Sports
2075-46633.24.3Q120132,715
21 Dec 2015
Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
2414-63663.16Q120162,694
1 Jan 2019
Current Issue
Computers
2073-431X5.29.1Q220122,657
20 Nov 2015
Current Issue
Separations
2297-87393.56.4Q220142,643
31 Mar 2016
Current Issue
Batteries
2313-01056.39.8Q120152,636
27 Jul 2017
Current Issue
Heritage
2571-94082.64.3Q220182,511
18 Mar 2021
Current Issue
Environments
2076-32984.35.7Q220142,484
19 Sep 2016
Current Issue
Economies
2227-70992.35.2Q220132,475
20 Nov 2015
Current Issue
Inorganics
2304-67403.45.3Q220132,441
19 Apr 2016
Current Issue
Technologies
2227-70805.26.7Q120132,432
20 Feb 2017
Current Issue
Fire
2571-62553.25.1Q120182,421
5 Mar 2021
Current Issue
Administrative Sciences
2076-33873.96.6Q220112,391
18 Oct 2017
Current Issue
Societies
2075-46982.23.8Q220112,140
27 Apr 2020
Current Issue
Urban Science
2413-88513.23.7Q120172,110
27 Jan 2021
Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
2504-44944.05.7Q120172,034
20 Aug 2020
Current Issue
Risks
2227-90911.84.5Q320131,995
20 Nov 2015
Current Issue
Languages
2226-471X1.32.3Q220161,993
1 Mar 2021
Current Issue
Climate
2225-11544.06.5Q220131,982
20 Nov 2015
Current Issue
Molbank
1422-85990.30.9Q419971,973
18 Oct 2017
Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
2411-51422.53.2Q220161,925
24 Nov 2023
Current Issue
Mathematical and Computational Applications
2297-87472.22.8Q219961,913
21 May 2019
Current Issue
Diseases
2079-97213.74.2Q220131,895
26 Jan 2021
Current Issue
Hydrology
2306-53383.16Q220141,895
20 Dec 2018
Current Issue
Pharmacy
2226-47872.2-Q320131,833
21 Dec 2015
Current Issue
Computation
2079-31972.65.2Q220131,829
20 Nov 2015
Current Issue
Infrastructures
2412-38113.65.7Q220161,809
4 Feb 2021
Current Issue
Humanities
2076-07870.30.5-20121,800
25 Feb 2021
Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712
10 May 2024
Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695
1 Jan 2016
Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
2218-05323.65.3Q219301,672
1 Jan 2005
Current Issue
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
0718-18764.57.1Q220061,671
1 Jan 2011
Current Issue
Cosmetics
2079-92844.16Q120141,640
20 Jan 2021
Current Issue
Arts
2076-07520.5--20121,577
20 Nov 2015
Current Issue
Resources
2079-92764.37.3Q220121,569
7 Jun 2016
Current Issue
Data
2306-57292.45.4Q220161,554
16 Jan 2018
Current Issue
AgriEngineering
2624-74023.14.7Q220191,553
29 Mar 2021
Current Issue
Nursing Reports
2039-44033.12.9Q120111,545
1 Jan 2011
Current Issue
Clinics and Practice
2039-72832.83.5Q120111,536
1 Jan 2011
Current Issue
Robotics
2218-65813.67.4Q220121,472
19 Sep 2016
Current Issue
Big Data and Cognitive Computing
2504-22895.311.4Q120171,461
4 Mar 2021
Current Issue
Eng
2673-41173.54.1Q120201,416
19 Mar 2024
Current Issue
International Journal of Financial Studies
2227-70722.75Q220131,377
20 Nov 2015
Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
2254-96253.75.1Q120111,341
1 Jan 2011
Current Issue
Galaxies
2075-44344.07Q220131,245
19 Sep 2016
Current Issue
Magnetochemistry
2312-74812.85.8Q220151,224
7 Jun 2016
Current Issue
Geriatrics
2308-34172.43.4Q320161,219
24 Jan 2019
Current Issue
Journal of Intelligence
2079-32003.86.6Q120131,193
25 Jan 2021
Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167
1 Jan 2015
Current Issue
Fibers
2079-64394.27.3Q220131,148
20 Nov 2015
Current Issue
AI
2673-26886.57.3Q120201,108
18 May 2023
Current Issue
Philosophies
2409-92870.71.7Q220161,098
17 Nov 2020
Current Issue
Atoms
2218-20041.52.9Q420131,085
20 Nov 2015
Current Issue
Microbiology Research
2036-74812.53.5Q320101,078
1 Jan 2010
Current Issue
Beverages
2306-57103.04.7Q320151,071
31 Dec 2018
Current Issue
Genealogy
2313-57780.71.3Q320171,058
15 Jan 2021
Current Issue
Neurology International
2035-83773.34.3Q220091,049
1 Jan 2009
Current Issue
Applied System Innovation
Society Journal
2571-55773.49Q220181,040
8 Mar 2021
Current Issue
Inventions
2411-51342.45.7Q220161,016
25 Jan 2021
Current Issue
Recycling
2313-43215.27.5Q320161,008
20 Aug 2021
Current Issue
Reports
2571-841X0.5-Q32018998
29 Apr 2021
Current Issue
Smart Cities
2624-65116.613Q12018992
3 May 2021
Current Issue
Machine Learning and Knowledge Extraction
2504-49908.412.7Q12019967
21 Apr 2021
Current Issue
ChemEngineering
2305-70843.76Q22017954
12 Mar 2021
Current Issue
Methods and Protocols
2409-92792.53.4Q32018949
8 Mar 2021
Current Issue
Logistics
2305-62904.48.1Q12017942
4 Feb 2021
Current Issue
Multimodal Technologies and Interaction
2414-40883.36.6Q22017939
16 Feb 2021
Current Issue
Informatics
2227-97095.19.1Q22014936
18 Oct 2017
Current Issue
Chemistry
2624-85492.64.4Q32019926
3 May 2021
Current Issue
Soil Systems
2571-87894.16.9Q22017920
5 Jul 2019
Current Issue
Infectious Disease Reports
2036-74492.64.2Q22009913
1 Jan 2009
Current Issue
Safety
2313-576X2.43.9Q22015901
18 Dec 2017
Current Issue
Laws
2075-471X1.13Q22012896
6 Jan 2021
Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
1943-38831.0-Q42008893
1 Jan 2008
Current Issue
Pediatric Reports
2036-75031.92.4Q22009890
1 Jan 2009
Current Issue
Games
2073-43360.71.2Q42010883
29 Jan 2021
Current Issue
C
2311-56294.36.2Q22015882
22 Aug 2019
Current Issue
COVID
2673-81120.92Q42021858
8 Feb 2024
Current Issue
Antibodies
2073-44683.34.9Q32012835
20 Nov 2015
Current Issue
Journal of Sensor and Actuator Networks
2224-27084.811.3Q22012833
5 Jan 2017
Current Issue
Vehicles
2624-89213.25.5Q22019828
18 May 2021
Current Issue
Ceramics
2571-61312.84.1Q22018808
30 Apr 2021
Current Issue
Audiology Research
2039-43491.72.5Q22011786
1 Jan 2011
Current Issue
Sci
2413-41554.15.4Q12019782
23 Jun 2025
Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
2409-515X3.55.5Q12015749
21 May 2019
Current Issue
Journalism and Media
2673-51722.53.2Q12020746
24 Nov 2023
Current Issue
Journal of Eye Movement Research
1995-86922.23.9Q22007718
1 Jan 2007
Current Issue
Journal of Xenobiotics
2039-47134.65.1Q12011715
1 Jan 2011
Current Issue
Future Transportation
2673-75902.53.4Q32021708
25 Apr 2024
Current Issue
Condensed Matter
2410-38961.53.4Q42016672
18 Oct 2017
Current Issue
Hematology Reports
2038-83301.92.3Q32009666
1 Jan 2009
Current Issue
Vision
2411-51502.73.5Q22017663
22 Oct 2024
Current Issue
Colloids and Interfaces
2504-53773.85.8Q22017653
16 Oct 2018
Current Issue
Stats
2571-905X1.11.9Q32018635
25 Jun 2022
Current Issue
Modelling
2673-39511.82.4Q22020635
6 Dec 2023
Current Issue
Non-Coding RNA
2311-553X4.26.1Q12015633
23 Aug 2019
Current Issue
Prosthesis
2673-15922.94.8Q32019632
11 May 2021
Current Issue
BioTech
2673-62843.65.6Q22012630
24 May 2023
Current Issue
Clean Technologies
2571-87975.99.4Q12019628
26 Mar 2021
Current Issue
Journal of Low Power Electronics and Applications
2079-92681.74.6Q32011622
9 Mar 2021
Current Issue
Publications
2304-67753.45.7Q12013621
20 Nov 2015
Current Issue
International Journal of Plant Biology
2037-0164-4.2-2010614
1 Jan 2020
Current Issue
World
2673-40602.8-Q12020593
14 Nov 2023
Current Issue
Psychiatry International
2673-53181.81.5Q32020581
29 Nov 2023
Current Issue
Earth
2673-48344.05.3Q22020580
9 Nov 2023
Current Issue
Econometrics
2225-11461.42.4Q32013568
9 Feb 2018
Current Issue
Proteomes
2227-73824.36.4Q22013558
18 May 2016
Current Issue
Diabetology
2673-45402.73.2Q32020558
21 Nov 2023
Current Issue
Youth
2673-995X1.6-Q22021554
30 Sep 2024
Current Issue
AppliedMath
2673-99091.41.4Q22021551
11 Jun 2024
Current Issue
Physics
2624-81741.43.5Q32019549
19 Apr 2021
Current Issue
Particles
2571-712X2.33.2Q22018524
30 Apr 2021
Current Issue
Cryptography
2410-387X2.46.4Q22017516
27 Apr 2020
Current Issue
Germs
Society Journal
2248-29971.82.9Q32011503
1 Jan 2018
Current Issue
Acoustics
2624-599X1.53Q32019493
21 Apr 2021
Current Issue
Surgeries
2673-40951.51.8Q32020489
29 Jan 2024
Current Issue
Architecture
2673-89452.12.5Q32021489
28 Jun 2024
Current Issue
Journal of Cybersecurity and Privacy
2624-800X3.88.8Q22021472
5 Feb 2025
Current Issue
Hydrogen
2673-41415.65.6Q22020472
21 Mar 2024
Current Issue
Quaternary
2571-550X2.03.7Q32018468
22 Aug 2019
Current Issue
Journal of Developmental Biology
2221-37592.44.7Q22013462
20 Nov 2015
Current Issue
Vibration
2571-631X2.23.3Q32018462
18 May 2021
Current Issue
Applied Mechanics
2673-31611.83.5Q32020454
21 Mar 2024
Current Issue
Instruments
2410-390X1.42.8Q42017453
23 Jun 2025
Current Issue
Surfaces
2571-96372.74.2Q32018453
15 Apr 2021
Current Issue
Microplastics
2673-89294.87.7Q22022449
28 May 2024
Current Issue
Nitrogen
2504-31292.83.4Q32020439
22 Nov 2023
Current Issue
BioMedInformatics
2673-74263.67.1Q12021436
5 Dec 2025
Current Issue
Epidemiologia
2673-39863.23.7Q22020435
29 Jan 2024
Current Issue
Forecasting
2571-93944.27.1Q12019432
28 May 2021
Current Issue
Telecom
2673-40012.85.2Q32020431
28 Nov 2023
Current Issue
Clocks & Sleep
2624-51753.23.6Q22019426
4 May 2021
Current Issue
Quantum Reports
2624-960X1.82.7Q42019425
26 Nov 2024
Current Issue
Polysaccharides
2673-41764.17.7Q22020424
10 Nov 2023
Current Issue
NeuroSci
2673-40871.9-Q32020416
13 Nov 2023
Current Issue
Geotechnics
2673-70942.63.8Q22021413
24 May 2024
Current Issue
Dairy
2624-862X3.05.4Q12020412
8 Feb 2024
Current Issue
CivilEng
2673-41092.84.4Q22020412
20 Mar 2024
Current Issue
Gastroenterology Insights
2036-74221.62.1Q42009410
1 Jan 2009
Current Issue
Disabilities
2673-72721.52.3Q32021407
27 Jun 2024
Current Issue
Oral
2673-63731.51.8Q32021405
7 Jun 2024
Current Issue
Signals
2624-61202.95.9Q22020395
9 Feb 2024
Current Issue
Gastrointestinal Disorders
2624-56471.92.1Q32019392
21 May 2021
Current Issue
Biomechanics
2673-70781.41.9Q32021391
31 Jul 2024
Current Issue
International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
Society Journal
2504-186X2.13.7Q22016389
1 Feb 2021
Current Issue
Automation
2673-40522.94.5Q22020382
28 Mar 2024
Current Issue
Conservation
2673-71591.93.5Q22021382
24 Apr 2024
Current Issue
GeoHazards
2624-795X2.32.6Q32020367
23 Feb 2024
Current Issue
Oceans
2673-19242.52.6Q22020367
29 Mar 2023
Current Issue
Epigenomes
2075-46554.15.3Q22017365
28 Dec 2018
Current Issue
Ecologies
2673-41332.93.6Q22020360
10 Nov 2023
Current Issue
Mining
2673-64892.94.5Q22021360
28 Feb 2025
Current Issue
Plasma
2571-61823.13.9Q22018351
3 Mar 2023
Current Issue
Electricity
2673-48262.74.4Q32020350
23 Feb 2024
Current Issue
Endocrines
2673-396X2.23Q32020349
4 Dec 2025
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Forensic Sciences
2673-67561.53.3Q32021349
7 Apr 2025
Current Issue
Biophysica
2673-41251.82.6Q42021345
25 Apr 2024
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Pathophysiology
1873-149X3.55.1Q11994344
1 Sep 2021
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Adolescents
2673-70511.71.7Q32021343
26 Jul 2024
Current Issue
Geographies
2673-70862.33.6Q22021342
29 May 2024
Current Issue
IoT
2624-831X4.38Q22020338
22 Mar 2024
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Journal of Zoological and Botanical Gardens
2673-56361.63Q32020335
9 Nov 2023
Current Issue
Textiles
2673-72484.88.3Q12021335
24 May 2024
Current Issue
Fuels
2673-39944.05.1Q22020332
10 Nov 2023
Current Issue
Micro
2673-80232.44Q32021331
21 Aug 2024
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Livers
2673-43892.24.1Q32021330
14 Jun 2024
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Reactions
2624-781X4.04.4Q22020327
7 Dec 2023
Current Issue
Macromol
2673-62097.29.3Q12021322
21 Mar 2024
Current Issue
Crops
2673-76552.12.9Q22021322
26 Jun 2024
Current Issue
Optics
2673-32691.82.6Q32020321
24 Nov 2023
Current Issue
Trends in Higher Education
2813-43462.13.4Q22022318
20 Jun 2025
Current Issue
Geomatics
2673-74183.74.6Q22021316
30 May 2024
Current Issue
Biomass
2673-87836.16.7Q12021310
25 Feb 2025
Current Issue
Sexes
2411-51181.3-Q22020309
27 Nov 2023
Current Issue
Phycology
2673-94103.54.9Q12021309
29 Aug 2024
Current Issue
Corrosion and Materials Degradation
2624-55582.74.3Q32020307
21 Mar 2024
Current Issue
Quantum Beam Science
2412-382X1.33.2Q32017304
23 Apr 2020
Current Issue
Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
2514-183X2.00.2Q32017304
30 Jan 2024
Current Issue
Construction Materials
2673-71082.73.1Q22021300
7 May 2025
Current Issue
Thalassemia Reports
2039-43652.4-Q22011299
1 Jan 2011
Current Issue
Obesities
2673-41681.61.9Q42021293
29 Jul 2024
Current Issue
Future Pharmacology
2673-98792.7-Q32021291
10 May 2024
Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
2296-35291.82.7Q32014289
1 Jan 2014
Current Issue
Birds
2673-60041.72.3Q12020286
9 Nov 2023
Current Issue
Ruminants
2673-933X2.02.9Q22021285
31 Jul 2024
Current Issue
Analytica
2673-45327.47.2Q12020281
7 Mar 2024
Current Issue
Immuno
2673-56012.74.1Q32021280
14 Nov 2023
Current Issue
Taxonomy
2673-65001.32Q22021280
25 Apr 2024
Current Issue
FinTech
2674-10322.87.5Q12022278
18 Aug 2025
Current Issue
Journal of Nuclear Engineering
2673-43621.72.3Q32020274
7 Mar 2024
Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
2673-19911.01.9Q42020269
28 Nov 2023
Current Issue
Metrology
2673-82442.12.7Q32021266
27 Nov 2024
Current Issue
Network
2673-87323.78Q22021264
6 Jun 2024
Current Issue
Solids
2673-64972.13.3Q42020263
10 Nov 2023
Current Issue
Hemato
2673-63570.71.9Q42020263
14 Nov 2023
Current Issue
Women
2673-41841.6-Q22021262
24 Apr 2024
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Sustainable Chemistry
2673-40795.07.8Q22020261
21 Feb 2024
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Thermo
2673-72643.94.4Q22021259
24 May 2024
Current Issue
Applied Biosciences
2813-04644.35.3Q22022259
14 Apr 2025
Current Issue
Parasitologia
2673-67721.52Q32021257
10 May 2024
Current Issue
Kidney and Dialysis
2673-82361.33.5Q32021257
28 Jun 2024
Current Issue
Compounds
2673-69183.64.8Q22021254
23 Apr 2024
Current Issue
International Medical Education
Society Journal
2813-141X2.22.6Q22022251
31 Oct 2025
Current Issue
Histories
2409-92520.4-Q22021250
17 Sep 2024
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Hygiene
2673-947X2.33Q22021248
25 Jul 2025
Current Issue
Seeds
2674-10243.04Q12022247
21 May 2025
Current Issue
Pollutants
2673-46723.75.2Q22021244
26 Sep 2025
Current Issue
Solar
2673-99415.17.2Q22021240
24 Jul 2025
Current Issue
Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
2499-65640.91.2Q41953240
1 Jan 2016
Current Issue
Photochem
2673-72562.84.5Q32021239
11 Jun 2024
Current Issue
Organics
2673-401X3.23.3Q22020237
22 Nov 2023
Current Issue
Physchem
2673-71672.32.8Q42021237
11 Jun 2024
Current Issue
Cardiogenetics
2035-81481.11.4Q42011237
1 Jan 2011
Current Issue
Dynamics
2673-87161.11.8Q32021234
21 Aug 2024
Current Issue
Poultry
2674-11642.53.7Q22022231
29 Oct 2024
Current Issue
Physiologia
2673-94882.1-Q32021222
30 Oct 2024
Current Issue
Muscles
2813-04131.61.7Q42022222
18 Jun 2025
Current Issue
Reproductive Medicine
2673-38970.91.7Q42020221
21 Nov 2023
Current Issue
Journal of Ageing and Longevity
2673-9259-1.8-2021218
5 Jun 2026
Current Issue
Dietetics
2674-03111.8-Q42022216
22 May 2025
Current Issue
Surgical Techniques Development
2038-95820.5-Q42011211
1 Jan 2011
Current Issue
AppliedChem
2673-96232.33.7Q32021206
20 May 2025
Current Issue
Transplantology
2673-3943-1.2-2020202
28 Sep 2026
Current Issue
Journal of Molecular Pathology
2673-52612.52.7Q22020200
31 Jan 2024
Current Issue
DNA
2673-8856---2021199
20 Feb 2026
Current Issue
Bacteria
2674-1334-5-2022199
7 May 2026
Current Issue
Wind
2674-032X2.74.5Q42021197
26 Jun 2024
Current Issue
Onco
2673-7523-2-2021186
29 Jun 2026
Current Issue
Neuroglia
2571-69802.22.2Q32018184
25 Jun 2025
Current Issue
Journal of Vascular Diseases
2813-24751.11.3Q42022184
25 Jul 2025
Current Issue
Liquids
2673-80151.84Q42021182
2 Apr 2025
Current Issue
Virtual Worlds
2813-2084-7.6-2022178
22 Apr 2026
Current Issue
Oxygen
2673-98013.713.3Q22021170
29 May 2025
Current Issue
Powders
2674-0516-3.7-2022170
15 Jun 2026
Current Issue
Hydrobiology
2673-9917-5.2-2022170
6 Feb 2026
Current Issue
Analytics
2813-2203-4.3-2022170
22 Sep 2026
Current Issue
Waste
2813-0391---2023167
30 Apr 2026
Current Issue
Zoonotic Diseases
2813-02271.42.3Q42021166
4 Apr 2025
Current Issue
Methane
2674-0389-5.7-2022157
21 Jul 2026
Current Issue
Humans
2673-9461-2-2021149
26 Oct 2026
Current Issue
Grasses
2813-3463-2-2022148
17 Jun 2026
Current Issue
Aquaculture Journal
2673-9496-4-2021147
28 Apr 2026
Current Issue
Magnetism
2673-87241.22.3Q42021146
29 Jan 2025
Current Issue
BioChem
2673-6411-2.9-2021146
19 May 2026
Current Issue
Psychoactives
2813-1851---2022142
18 Feb 2026
Current Issue
Pharmacoepidemiology
2813-06181.61.9Q42022141
24 Jun 2025
Current Issue
Chips
2674-0729-2.8-2022140
18 Aug 2026
Current Issue
Emergency Care and Medicine
2813-7914---2024137
12 Oct 2026
Current Issue
Anatomia
2813-0545---2022132
26 Oct 2026
Current Issue
Osteology
2673-4036---2021131
30 Jun 2026
Current Issue
Agrochemicals
2813-3145-11.5-2022127
2 Oct 2026
Current Issue
Nanoenergy Advances
2673-706X4.27.9Q22021125
25 Jul 2025
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Pets
2813-9372-1.3-2024125
22 Oct 2026
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Dermato
2673-6179-2.1-2021122
22 Oct 2026
Current Issue
Organoids
2674-11722.84.3Q32022121
28 Aug 2025
Current Issue
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
2813-9054-0.9-1956121
1 Jan 2004
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Sclerosis
2813-3064---2023114
30 Oct 2026
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Receptors
2813-2564-4.1-2022110
27 Mar 2026
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Targets
2813-3137---2023106
20 Oct 2026
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Kinases and Phosphatases
2813-3757---2023100
29 Sep 2026
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Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease
Society Journal
2813-4583-4.2-202385
18 Feb 2026
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