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Active Journals

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,867Current Issue
Sustainability
2071-10504.18.9Q22009110,636Current Issue
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,650Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
1660-4601-9.8-200466,784Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220Current Issue
Energies
1996-10733.98.3Q3200865,192Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,592Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028Current Issue
Remote Sensing
2072-42924.39.4Q1200943,940Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,927Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,889Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,837Current Issue
Water
2073-44413.56.7Q2200932,757Current Issue
Electronics
2079-92922.97Q2201232,120Current Issue
Mathematics
2227-73902.35.4Q1201329,311Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417Current Issue
Animals
2076-26153.25.5Q1201126,222Current Issue
Plants
2223-77474.78.5Q1201224,223Current Issue
Nanomaterials
2079-49914.810.3Q2201022,901Current Issue
Processes
2227-97173.45.7Q3201322,185Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,722Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677Current Issue
Agronomy
2073-43954.17.6Q1201120,572Current Issue
Buildings
2075-53093.45.6Q2201120,142Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281Current Issue
Healthcare
2227-90323.45.5Q1201318,368Current Issue
Symmetry
2073-89942.25.2Q2200918,333Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,152Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104Current Issue
Forests
1999-49073.15.4Q2201016,671Current Issue
Metals
2075-47013.15.7Q2201115,654Current Issue
Entropy
1099-43002.14.9Q2199915,362Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,302Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
2077-13123.25.6Q2201314,634Current Issue
Agriculture
2077-04724.57.8Q1201114,580Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562Current Issue
Micromachines
2072-666X3.57.1Q2201013,986Current Issue
Land
2073-445X3.56.4Q2201213,899Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823Current Issue
Antioxidants
2076-39218.214.7Q1201213,623Current Issue
Coatings
2079-64123.46.1Q2201113,138Current Issue
Atmosphere
2073-44332.65.4Q3201013,091Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260Current Issue
Catalysts
2073-43444.58.3Q2201111,961Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,580Current Issue
Minerals
2075-163X2.74.9Q2201111,473Current Issue
Crystals
2073-43522.95.4Q2201111,125Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001Current Issue
Religions
2077-14440.61.3-201010,873Current Issue
Children
2227-90672.64.5Q1201410,765Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017Current Issue
Proceedings
Proceedings Journal
2504-3900---20179,288Forthcoming Volume
Education Sciences
2227-71023.56.2Q120119,102Current Issue
Insects
2075-44503.05.3Q120108,770Current Issue
Engineering Proceedings
Proceedings Journal
2673-4591-1.8-20208,398Forthcoming Volume
Journal of Personalized Medicine
2075-4426-7.2-20118,107Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843Current Issue
Horticulturae
2311-75243.46.1Q120157,775Current Issue
Behavioral Sciences
2076-328X3.24.1Q120117,455Current Issue
Photonics
2304-67322.13.9Q320147,033Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003Current Issue
Diversity
1424-28182.34.6Q220096,569Current Issue
Information
2078-24894.38.2Q220106,557Current Issue
Machines
2075-17023.06.1Q220136,406Current Issue
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
2220-99643.26.7Q220126,229Current Issue
Aerospace
2226-43102.54.8Q220146,056Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,803Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,595Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,578Current Issue
Axioms
2075-16801.5-Q220125,401Current Issue
Veterinary Sciences
2306-73812.73.9Q120145,388Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299Current Issue
Gels
2310-28616.410.3Q120155,240Current Issue
Social Sciences
2076-07602.03.5Q120125,180Current Issue
Algorithms
1999-48932.65.4Q220085,152Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704Current Issue
Journal of Risk and Financial Management
1911-8074-5.5-20084,626Current Issue
Geosciences
2076-32632.34.4Q320114,453Current Issue
Fractal and Fractional
2504-31103.56.8Q120174,434Current Issue
Fermentation
2311-56374.17.7Q220154,415Current Issue
Systems
2079-89543.85.4Q120134,334Current Issue
Drones
2504-446X5.210Q220173,990Current Issue
Future Internet
1999-59034.610Q220093,762Current Issue
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
2032-66533.35.4Q220073,679Current Issue
Universe
2218-19972.55Q220153,667Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572Current Issue
Journal of Composites Science
2504-477X4.66.7Q220173,476Current Issue
Actuators
2076-08252.44.3Q220123,333Current Issue
Fishes
2410-38882.94.4Q120163,090Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
1930-82640.71.1Q419073,080Current Issue
Lubricants
2075-44423.65.6Q220132,939Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,885Current Issue
Dentistry Journal
2304-67673.44.6Q120132,863Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849Current Issue
Chemosensors
2227-90404.48.1Q220132,821Current Issue
Fluids
2311-55212.14.1Q320162,753Current Issue
Journal of Imaging
2313-433X3.87.3Q220152,721Current Issue
Sports
2075-46633.24.3Q120132,715Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
2414-63663.16Q120162,694Current Issue
Computers
2073-431X5.29.1Q220122,657Current Issue
Separations
2297-87393.56.4Q220142,643Current Issue
Batteries
2313-01056.39.8Q120152,636Current Issue
Heritage
2571-94082.64.3Q220182,511Current Issue
Environments
2076-32984.35.7Q220142,485Current Issue
Economies
2227-70992.35.2Q220132,475Current Issue
Inorganics
2304-67403.45.3Q220132,441Current Issue
Technologies
2227-70805.26.7Q120132,432Current Issue
Fire
2571-62553.25.1Q120182,422Current Issue
Administrative Sciences
2076-33873.96.6Q220112,392Current Issue
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy
2297-7007-0.1-19172,253Current Issue
Societies
2075-46982.23.8Q220112,140Current Issue
Urban Science
2413-88513.23.7Q120172,110Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
2504-44944.05.7Q120172,034Current Issue
Risks
2227-90911.84.5Q320131,995Current Issue
Languages
2226-471X1.32.3Q220161,993Current Issue
Climate
2225-11544.06.5Q220131,982Current Issue
Molbank
1422-85990.30.9Q419971,973Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
2411-51422.53.2Q220161,925Current Issue
Mathematical and Computational Applications
2297-87472.22.8Q219961,913Current Issue
Environmental and Earth Sciences Proceedings
Proceedings Journal
3042-5743---20201,910Forthcoming Volume
Diseases
2079-97213.74.2Q220131,895Current Issue
Hydrology
2306-53383.16Q220141,895Current Issue
Cardiovascular Medicine
1664-204X-0.4-19981,842Current Issue
Pharmacy
2226-47872.2-Q320131,833Current Issue
Computation
2079-31972.65.2Q220131,829Current Issue
Infrastructures
2412-38113.65.7Q220161,809Current Issue
Humanities
2076-07870.30.5-20121,800Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712Current Issue
Biology and Life Sciences Forum
Proceedings Journal
2673-9976---20211,699Forthcoming Volume
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
2218-05323.65.3Q219301,672Current Issue
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
0718-18764.57.1Q220061,671Current Issue
Cosmetics
2079-92844.16Q120141,640Current Issue
Arts
2076-07520.5--20121,577Current Issue
Resources
2079-92764.37.3Q220121,569Current Issue
Data
2306-57292.45.4Q220161,554Current Issue
AgriEngineering
2624-74023.14.7Q220191,553Current Issue
Nursing Reports
2039-44033.12.9Q120111,545Current Issue
Clinics and Practice
2039-72832.83.5Q120111,536Current Issue
Robotics
2218-65813.67.4Q220121,472Current Issue
Big Data and Cognitive Computing
2504-22895.311.4Q120171,461Current Issue
Eng
2673-41173.54.1Q120201,416Current Issue
International Journal of Financial Studies
2227-70722.75Q220131,377Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
2254-96253.75.1Q120111,341Current Issue
Galaxies
2075-44344.07Q220131,245Current Issue
Chemistry Proceedings
Proceedings Journal
2673-4583---20201,230Forthcoming Volume
Magnetochemistry
2312-74812.85.8Q220151,224Current Issue
Geriatrics
2308-34172.43.4Q320161,219Current Issue
Journal of Intelligence
2079-32003.86.6Q120131,193Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167Current Issue
Fibers
2079-64394.27.3Q220131,148Current Issue
AI
2673-26886.57.3Q120201,108Current Issue
Philosophies
2409-92870.71.7Q220161,098Current Issue
Atoms
2218-20041.52.9Q420131,085Current Issue
Microbiology Research
2036-74812.53.5Q320101,078Current Issue
Beverages
2306-57103.04.7Q320151,071Current Issue
Genealogy
2313-57780.71.3Q320171,058Current Issue
Neurology International
2035-83773.34.3Q220091,049Current Issue
Applied System Innovation
Society Journal
2571-55773.49Q220181,040Current Issue
Inventions
2411-51342.45.7Q220161,016Current Issue
Materials Proceedings
Proceedings Journal
2673-4605---20201,011Forthcoming Volume
Recycling
2313-43215.27.5Q320161,008Current Issue
Reports
2571-841X0.5-Q32018998Current Issue
Smart Cities
2624-65116.613Q12018992Current Issue
Machine Learning and Knowledge Extraction
2504-49908.412.7Q12019967Current Issue
ChemEngineering
2305-70843.76Q22017954Current Issue
Methods and Protocols
2409-92792.53.4Q32018949Current Issue
Logistics
2305-62904.48.1Q12017942Current Issue
Multimodal Technologies and Interaction
2414-40883.36.6Q22017939Current Issue
Informatics
2227-97095.19.1Q22014936Current Issue
Designs
2411-9660-5.7-2017932Current Issue
Encyclopedia
2673-8392-10.1-2021932Current Issue
Chemistry
2624-85492.64.4Q32019926Current Issue
Soil Systems
2571-87894.16.9Q22017920Current Issue
Infectious Disease Reports
2036-74492.64.2Q22009913Current Issue
Safety
2313-576X2.43.9Q22015901Current Issue
Laws
2075-471X1.13Q22012896Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
1943-38831.0-Q42008893Current Issue
Pediatric Reports
2036-75031.92.4Q22009890Current Issue
Games
2073-43360.71.2Q42010883Current Issue
C
2311-56294.36.2Q22015882Current Issue
Medical Sciences Forum
Proceedings Journal
2673-9992---2021864Forthcoming Volume
Tourism and Hospitality
2673-5768-3.1-2020858Current Issue
COVID
2673-81120.92Q42021858Current Issue
Antibodies
2073-44683.34.9Q32012835Current Issue
Journal of Sensor and Actuator Networks
2224-27084.811.3Q22012833Current Issue
Vehicles
2624-89213.25.5Q22019828Current Issue
Ceramics
2571-61312.84.1Q22018808Current Issue
Audiology Research
2039-43491.72.5Q22011786Current Issue
Sci
2413-41554.15.4Q12019782Current Issue
Medicines
2305-6320---2014767Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
2409-515X3.55.5Q12015749Current Issue
Journalism and Media
2673-51722.53.2Q12020746Current Issue
Journal of Eye Movement Research
1995-86922.23.9Q22007718Current Issue
Journal of Xenobiotics
2039-47134.65.1Q12011715Current Issue
Future Transportation
2673-75902.53.4Q32021708Current Issue
Condensed Matter
2410-38961.53.4Q42016672Current Issue
Hematology Reports
2038-83301.92.3Q32009666Current Issue
Vision
2411-51502.73.5Q22017663Current Issue
Colloids and Interfaces
2504-53773.85.8Q22017653Current Issue
Stats
2571-905X1.11.9Q32018635Current Issue
Modelling
2673-39511.82.4Q22020635Current Issue
Non-Coding RNA
2311-553X4.26.1Q12015633Current Issue
Prosthesis
2673-15922.94.8Q32019632Current Issue
BioTech
2673-62843.65.6Q22012630Current Issue
Clean Technologies
2571-87975.99.4Q12019628Current Issue
Journal of Low Power Electronics and Applications
2079-92681.74.6Q32011622Current Issue
Publications
2304-67753.45.7Q12013621Current Issue
International Journal of Plant Biology
2037-0164-4.2-2010614Current Issue
Applied Microbiology
2673-8007-3.6-2021613Current Issue
World
2673-40602.8-Q12020593Current Issue
Psychiatry International
2673-53181.81.5Q32020581Current Issue
Earth
2673-48344.05.3Q22020580Current Issue
Econometrics
2225-11461.42.4Q32013568Current Issue
Challenges
2078-1547---2010565Current Issue
Proteomes
2227-73824.36.4Q22013558Current Issue
Diabetology
2673-45402.73.2Q32020558Current Issue
Youth
2673-995X1.6-Q22021555Current Issue
AppliedMath
2673-99091.41.4Q22021551Current Issue
Physics
2624-81741.43.5Q32019549Current Issue
Particles
2571-712X2.33.2Q22018524Current Issue
Cryptography
2410-387X2.46.4Q22017516Current Issue
Psychology International
2813-9844---2019516Current Issue
International Journal of Orofacial Myology and Myofunctional Therapy
Society Journal
2694-2526---1975512Current Issue
Germs
Society Journal
2248-29971.82.9Q32011503Current Issue
Acoustics
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Surgeries
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Architecture
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Journal of Cybersecurity and Privacy
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Hydrogen
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Quaternary
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Journal of Developmental Biology
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Vibration
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Applied Mechanics
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Instruments
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Surfaces
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Microplastics
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Nitrogen
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BioMedInformatics
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Epidemiologia
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Forecasting
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Telecom
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Société Internationale d’Urologie Journal
Society Journal
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Clocks & Sleep
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Quantum Reports
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Polysaccharides
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Limnological Review
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NeuroSci
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Geotechnics
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Dairy
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CivilEng
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Gastroenterology Insights
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Disabilities
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Oral
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Physical Sciences Forum
Proceedings Journal
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Signals
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Gastrointestinal Disorders
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Biomechanics
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International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
Society Journal
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Journal of Market Access & Health Policy
Society Journal
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Automation
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Conservation
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GeoHazards
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Oceans
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Epigenomes
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Ecologies
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Mining
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Computer Sciences & Mathematics Forum
Proceedings Journal
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Plasma
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Electricity
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Endocrines
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Forensic Sciences
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Biophysica
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Pathophysiology
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Adolescents
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Geographies
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IoT
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Journal of Zoological and Botanical Gardens
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Textiles
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J
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Fuels
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Stresses
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Micro
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Livers
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Reactions
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Macromol
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Crops
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Optics
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Trends in Higher Education
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Geomatics
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Biomass
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Sexes
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Phycology
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Corrosion and Materials Degradation
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Quantum Beam Science
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Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
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Construction Materials
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Thalassemia Reports
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Obesities
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Future Pharmacology
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Dermatopathology
Society Journal
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Birds
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Ruminants
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Analytica
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Immuno
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Taxonomy
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Electrochem
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FinTech
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Journal of Nuclear Engineering
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Digital
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European Burn Journal
Society Journal
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International Journal of Translational Medicine
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Metrology
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Network
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Solids
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Hemato
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Foundations
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Women
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Sustainable Chemistry
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Thermo
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Applied Biosciences
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Parasitologia
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Kidney and Dialysis
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Compounds
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Businesses
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International Medical Education
Society Journal
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Histories
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Hygiene
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Seeds
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Pollutants
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Solar
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Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
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Physchem
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Cardiogenetics
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Dynamics
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Poultry
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Nutraceuticals
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Physiologia
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Muscles
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Reproductive Medicine
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Journal of Ageing and Longevity
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Dietetics
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Drugs and Drug Candidates
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Surgical Techniques Development
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AppliedChem
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Hearts
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Transplantology
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Journal of Molecular Pathology
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DNA
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Bacteria
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Wind
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Onco
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Coasts
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Neuroglia
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Journal of Vascular Diseases
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Radiation
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Liquids
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BioMed
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Knowledge
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Virtual Worlds
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Merits
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Trauma Care
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Oxygen
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Powders
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Hydrobiology
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Analytics
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Waste
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Standards
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Zoonotic Diseases
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Biologics
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Electronic Materials
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Colorants
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Literature
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Methane
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Meteorology
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Uro
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Software
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Allergies
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Applied Nano
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Humans
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Grasses
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Aquaculture Journal
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Magnetism
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BioChem
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Lymphatics
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Psychoactives
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Emergency Care and Medicine
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Anatomia
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Journal of Respiration
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Agrochemicals
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Nanoenergy Advances
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Pets
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Nanomanufacturing
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Organoids
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Alloys
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Commodities
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Sinusitis
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Sclerosis
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Receptors
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Journal of Dementia and Alzheimer's Disease
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Targets
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International Journal of Thermofluid Science and Technology
Society Journal
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Air
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Astronomy
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Kinases and Phosphatases
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NDT
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Wild
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Rheumato
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Venereology
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Spectroscopy Journal
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Society Journal
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Future
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SynBio
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Anesthesia Research
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Hospitals
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Blockchains
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Gastronomy
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Lipidology
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Complications
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Real Estate
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Metrics
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Green Health
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Culture
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Adhesives
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Purification
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Biosphere
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AppliedPhys
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Primary and Hospital Care
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Precision Oncology
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Stratigraphy and Sedimentology
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Industries
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Addiction & Prevention
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Semiconductors and Heterogeneous Integration
3042-9013---202610Current Issue
Health Economics and Policy
3042-898X---202610Current Issue
Green
3042-9242---202610Current Issue
Hydrometeorology
3043-0925---202610Current Issue
Legumes
3043-0739---202610Current Issue
Environmental Remediation
3042-903X---20269Current Issue
International Journal of Medical Devices
3042-8890---20268Current Issue
Journal of Superintelligence
3043-0097---20268Current Issue
AI for Society
3042-9692---20268Current Issue
AI Materials
3042-6715---20267Current Issue
Digital Health and Innovation
3042-9315---20267Current Issue
Advances in Carbon Neutrality
3043-0100---20267Current Issue
Project Management Horizons
3043-0887---20266Current Issue
Crafts
3042-8718---20265Current Issue
Entropic and Disordered Matter
3042-7592---20265Current Issue
AI and Precision Agriculture
3043-1204---20265Current Issue
Journal of Optical Materials
3042-9773---20265Current Issue
Analog
3042-8491---20265Forthcoming Issue
Journal of Innovation
3042-8629---20265Current Issue
Welding
3042-9617---20265Forthcoming Issue
Inflammation Journal
3043-0348---20265Forthcoming Issue
Maritime
3043-1085---20264Forthcoming Issue
Future Collections, Libraries, Archives, and Museums
3043-0550---20264Forthcoming Issue
Optoelectronics
3043-1700---20264Forthcoming Issue
Medical Ethics and Bioethics
3043-1891---20274Forthcoming Issue
Iron
3043-159X---20263Forthcoming Issue
Smart Fisheries
3043-002X---20263Forthcoming Issue
Breast Cancer Research and Care
3043-100X---20263Forthcoming Issue
Aeronautics
3043-1514---20273Forthcoming Issue
Archaeological Studies
3043-0259---20262Forthcoming Issue
Stroke Reports
3043-1581---20272Forthcoming Issue
Dryland Science
3043-0542---20262Forthcoming Issue
Trends in Science Education
3043-1344---20262Forthcoming Issue
Grain Science
3043-0682---20262Forthcoming Issue
Freshwater
3043-0569---20262Forthcoming Issue
Gynecologic Cancer
3043-0798---20262Forthcoming Issue
Photovoltaics
3043-1336---20262Forthcoming Issue
Lasers
3043-1751---20262Forthcoming Issue
Sustainable Packaging
3043-176X---20272Forthcoming Issue
Low-Altitude Economy
3042-934X---20261Forthcoming Issue
Healthcare Materials
3043-1611---20271Forthcoming Issue
Language Technology
3043-2197---20271Forthcoming Issue
Mollusca
3043-2367---20271Forthcoming Issue
Journal of Fast-Track Health
Society Journal
3043-0844---20261Forthcoming Issue
XManagement
3043-1816---20271Forthcoming Issue
Stomatology
3043-2243---20270Forthcoming Issue