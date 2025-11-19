Journals
Browse 551 open access journals.
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Browse 551 open access journals.
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|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,867
|Current Issue
Sustainability
|2071-1050
|4.1
|8.9
|Q2
|2009
|110,636
|Current Issue
Applied Sciences
|2076-3417
|2.9
|6.1
|Q2
|2011
|94,200
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,650
|Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
|1660-4601
|-
|9.8
|-
|2004
|66,784
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
|Current Issue
Energies
|1996-1073
|3.9
|8.3
|Q3
|2008
|65,192
|Current Issue
Materials
|1996-1944
|3.7
|7
|Q2
|2008
|58,592
|Current Issue
Journal of Clinical Medicine
|2077-0383
|3.3
|5.2
|Q1
|2012
|54,028
|Current Issue
Remote Sensing
|2072-4292
|4.3
|9.4
|Q1
|2009
|43,940
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,927
|Current Issue
Cancers
|2072-6694
|4.8
|9
|Q2
|2009
|37,889
|Current Issue
Polymers
|2073-4360
|5.8
|11
|Q1
|2009
|32,837
|Current Issue
Water
|2073-4441
|3.5
|6.7
|Q2
|2009
|32,757
|Current Issue
Electronics
|2079-9292
|2.9
|7
|Q2
|2012
|32,120
|Current Issue
Mathematics
|2227-7390
|2.3
|5.4
|Q1
|2013
|29,311
|Current Issue
Foods
|2304-8158
|6.0
|10.3
|Q1
|2012
|27,417
|Current Issue
Animals
|2076-2615
|3.2
|5.5
|Q1
|2011
|26,222
|Current Issue
Plants
|2223-7747
|4.7
|8.5
|Q1
|2012
|24,223
|Current Issue
Nanomaterials
|2079-4991
|4.8
|10.3
|Q2
|2010
|22,901
|Current Issue
Processes
|2227-9717
|3.4
|5.7
|Q3
|2013
|22,185
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,722
|Current Issue
Diagnostics
|2075-4418
|3.8
|6.9
|Q1
|2011
|20,677
|Current Issue
Agronomy
|2073-4395
|4.1
|7.6
|Q1
|2011
|20,572
|Current Issue
Buildings
|2075-5309
|3.4
|5.6
|Q2
|2011
|20,142
|Current Issue
Microorganisms
|2076-2607
|4.7
|8.2
|Q2
|2013
|19,281
|Current Issue
Healthcare
|2227-9032
|3.4
|5.5
|Q1
|2013
|18,368
|Current Issue
Symmetry
|2073-8994
|2.2
|5.2
|Q2
|2009
|18,333
|Current Issue
Biomedicines
|2227-9059
|4.5
|7.8
|Q2
|2013
|18,152
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
|Current Issue
Forests
|1999-4907
|3.1
|5.4
|Q2
|2010
|16,671
|Current Issue
Metals
|2075-4701
|3.1
|5.7
|Q2
|2011
|15,654
|Current Issue
Entropy
|1099-4300
|2.1
|4.9
|Q2
|1999
|15,362
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,302
|Current Issue
Pharmaceutics
|1999-4923
|6.9
|12.5
|Q1
|2009
|15,047
|Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
|2077-1312
|3.2
|5.6
|Q2
|2013
|14,634
|Current Issue
Agriculture
|2077-0472
|4.5
|7.8
|Q1
|2011
|14,580
|Current Issue
Medicina
Society Journal
|1648-9144
|2.9
|4.6
|Q1
|1920
|14,562
|Current Issue
Micromachines
|2072-666X
|3.5
|7.1
|Q2
|2010
|13,986
|Current Issue
Land
|2073-445X
|3.5
|6.4
|Q2
|2012
|13,899
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
|Current Issue
Antioxidants
|2076-3921
|8.2
|14.7
|Q1
|2012
|13,623
|Current Issue
Coatings
|2079-6412
|3.4
|6.1
|Q2
|2011
|13,138
|Current Issue
Atmosphere
|2073-4433
|2.6
|5.4
|Q3
|2010
|13,091
|Current Issue
Life
|2075-1729
|3.9
|7.1
|Q1
|2011
|12,260
|Current Issue
Catalysts
|2073-4344
|4.5
|8.3
|Q2
|2011
|11,961
|Current Issue
Pharmaceuticals
|1424-8247
|5.7
|9
|Q1
|2004
|11,580
|Current Issue
Minerals
|2075-163X
|2.7
|4.9
|Q2
|2011
|11,473
|Current Issue
Crystals
|2073-4352
|2.9
|5.4
|Q2
|2011
|11,125
|Current Issue
Brain Sciences
|2076-3425
|3.4
|6
|Q2
|2011
|11,001
|Current Issue
Religions
|2077-1444
|0.6
|1.3
|-
|2010
|10,873
|Current Issue
Children
|2227-9067
|2.6
|4.5
|Q1
|2014
|10,765
|Current Issue
Biology
|2079-7737
|4.3
|7.3
|Q1
|2012
|10,545
|Current Issue
Vaccines
|2076-393X
|3.5
|7.7
|Q2
|2013
|10,524
|Current Issue
Antibiotics
|2079-6382
|5.5
|10.2
|Q1
|2012
|10,272
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
|Current Issue
Proceedings
Proceedings Journal
|2504-3900
|-
|-
|-
|2017
|9,288
|Forthcoming Volume
Education Sciences
|2227-7102
|3.5
|6.2
|Q1
|2011
|9,102
|Current Issue
Insects
|2075-4450
|3.0
|5.3
|Q1
|2010
|8,770
|Current Issue
Engineering Proceedings
Proceedings Journal
|2673-4591
|-
|1.8
|-
|2020
|8,398
|Forthcoming Volume
Journal of Personalized Medicine
|2075-4426
|-
|7.2
|-
|2011
|8,107
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
|Current Issue
Horticulturae
|2311-7524
|3.4
|6.1
|Q1
|2015
|7,775
|Current Issue
Behavioral Sciences
|2076-328X
|3.2
|4.1
|Q1
|2011
|7,455
|Current Issue
Photonics
|2304-6732
|2.1
|3.9
|Q3
|2014
|7,033
|Current Issue
Bioengineering
|2306-5354
|4.4
|7.5
|Q2
|2014
|7,018
|Current Issue
Metabolites
|2218-1989
|4.5
|8.1
|Q2
|2011
|7,012
|Current Issue
Journal of Fungi
|2309-608X
|4.3
|8.7
|Q1
|2015
|7,003
|Current Issue
Diversity
|1424-2818
|2.3
|4.6
|Q2
|2009
|6,569
|Current Issue
Information
|2078-2489
|4.3
|8.2
|Q2
|2010
|6,557
|Current Issue
Machines
|2075-1702
|3.0
|6.1
|Q2
|2013
|6,406
|Current Issue
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
|2220-9964
|3.2
|6.7
|Q2
|2012
|6,229
|Current Issue
Aerospace
|2226-4310
|2.5
|4.8
|Q2
|2014
|6,056
|Current Issue
Current Oncology
|1718-7729
|3.6
|6.1
|Q2
|1994
|5,803
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,595
|Current Issue
Toxics
|2305-6304
|4.9
|7.8
|Q1
|2013
|5,578
|Current Issue
Axioms
|2075-1680
|1.5
|-
|Q2
|2012
|5,401
|Current Issue
Veterinary Sciences
|2306-7381
|2.7
|3.9
|Q1
|2014
|5,388
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
|Current Issue
Gels
|2310-2861
|6.4
|10.3
|Q1
|2015
|5,240
|Current Issue
Social Sciences
|2076-0760
|2.0
|3.5
|Q1
|2012
|5,180
|Current Issue
Algorithms
|1999-4893
|2.6
|5.4
|Q2
|2008
|5,152
|Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
|1467-3045
|4.1
|5
|Q2
|1999
|4,704
|Current Issue
Journal of Risk and Financial Management
|1911-8074
|-
|5.5
|-
|2008
|4,626
|Current Issue
Geosciences
|2076-3263
|2.3
|4.4
|Q3
|2011
|4,453
|Current Issue
Fractal and Fractional
|2504-3110
|3.5
|6.8
|Q1
|2017
|4,434
|Current Issue
Fermentation
|2311-5637
|4.1
|7.7
|Q2
|2015
|4,415
|Current Issue
Systems
|2079-8954
|3.8
|5.4
|Q1
|2013
|4,334
|Current Issue
Drones
|2504-446X
|5.2
|10
|Q2
|2017
|3,990
|Current Issue
Future Internet
|1999-5903
|4.6
|10
|Q2
|2009
|3,762
|Current Issue
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
|2032-6653
|3.3
|5.4
|Q2
|2007
|3,679
|Current Issue
Universe
|2218-1997
|2.5
|5
|Q2
|2015
|3,667
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
|Current Issue
Journal of Composites Science
|2504-477X
|4.6
|6.7
|Q2
|2017
|3,476
|Current Issue
Actuators
|2076-0825
|2.4
|4.3
|Q2
|2012
|3,333
|Current Issue
Fishes
|2410-3888
|2.9
|4.4
|Q1
|2016
|3,090
|Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
|1930-8264
|0.7
|1.1
|Q4
|1907
|3,080
|Current Issue
Lubricants
|2075-4442
|3.6
|5.6
|Q2
|2013
|2,939
|Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
|2308-3425
|2.6
|4.5
|Q2
|2014
|2,885
|Current Issue
Dentistry Journal
|2304-6767
|3.4
|4.6
|Q1
|2013
|2,863
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
|Current Issue
Chemosensors
|2227-9040
|4.4
|8.1
|Q2
|2013
|2,821
|Current Issue
Fluids
|2311-5521
|2.1
|4.1
|Q3
|2016
|2,753
|Current Issue
Journal of Imaging
|2313-433X
|3.8
|7.3
|Q2
|2015
|2,721
|Current Issue
Sports
|2075-4663
|3.2
|4.3
|Q1
|2013
|2,715
|Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
|2414-6366
|3.1
|6
|Q1
|2016
|2,694
|Current Issue
Computers
|2073-431X
|5.2
|9.1
|Q2
|2012
|2,657
|Current Issue
Separations
|2297-8739
|3.5
|6.4
|Q2
|2014
|2,643
|Current Issue
Batteries
|2313-0105
|6.3
|9.8
|Q1
|2015
|2,636
|Current Issue
Heritage
|2571-9408
|2.6
|4.3
|Q2
|2018
|2,511
|Current Issue
Environments
|2076-3298
|4.3
|5.7
|Q2
|2014
|2,485
|Current Issue
Economies
|2227-7099
|2.3
|5.2
|Q2
|2013
|2,475
|Current Issue
Inorganics
|2304-6740
|3.4
|5.3
|Q2
|2013
|2,441
|Current Issue
Technologies
|2227-7080
|5.2
|6.7
|Q1
|2013
|2,432
|Current Issue
Fire
|2571-6255
|3.2
|5.1
|Q1
|2018
|2,422
|Current Issue
Administrative Sciences
|2076-3387
|3.9
|6.6
|Q2
|2011
|2,392
|Current Issue
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy
|2297-7007
|-
|0.1
|-
|1917
|2,253
|Current Issue
Societies
|2075-4698
|2.2
|3.8
|Q2
|2011
|2,140
|Current Issue
Urban Science
|2413-8851
|3.2
|3.7
|Q1
|2017
|2,110
|Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
|2504-4494
|4.0
|5.7
|Q1
|2017
|2,034
|Current Issue
Risks
|2227-9091
|1.8
|4.5
|Q3
|2013
|1,995
|Current Issue
Languages
|2226-471X
|1.3
|2.3
|Q2
|2016
|1,993
|Current Issue
Climate
|2225-1154
|4.0
|6.5
|Q2
|2013
|1,982
|Current Issue
Molbank
|1422-8599
|0.3
|0.9
|Q4
|1997
|1,973
|Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
|2411-5142
|2.5
|3.2
|Q2
|2016
|1,925
|Current Issue
Mathematical and Computational Applications
|2297-8747
|2.2
|2.8
|Q2
|1996
|1,913
|Current Issue
Environmental and Earth Sciences Proceedings
Proceedings Journal
|3042-5743
|-
|-
|-
|2020
|1,910
|Forthcoming Volume
Diseases
|2079-9721
|3.7
|4.2
|Q2
|2013
|1,895
|Current Issue
Hydrology
|2306-5338
|3.1
|6
|Q2
|2014
|1,895
|Current Issue
Cardiovascular Medicine
|1664-204X
|-
|0.4
|-
|1998
|1,842
|Current Issue
Pharmacy
|2226-4787
|2.2
|-
|Q3
|2013
|1,833
|Current Issue
Computation
|2079-3197
|2.6
|5.2
|Q2
|2013
|1,829
|Current Issue
Infrastructures
|2412-3811
|3.6
|5.7
|Q2
|2016
|1,809
|Current Issue
Humanities
|2076-0787
|0.3
|0.5
|-
|2012
|1,800
|Current Issue
Medical Sciences
|2076-3271
|5.9
|4.6
|Q1
|2013
|1,712
|Current Issue
Biology and Life Sciences Forum
Proceedings Journal
|2673-9976
|-
|-
|-
|2021
|1,699
|Forthcoming Volume
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
|2543-6031
|4.5
|4.5
|Q1
|1909
|1,695
|Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
|2218-0532
|3.6
|5.3
|Q2
|1930
|1,672
|Current Issue
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
|0718-1876
|4.5
|7.1
|Q2
|2006
|1,671
|Current Issue
Cosmetics
|2079-9284
|4.1
|6
|Q1
|2014
|1,640
|Current Issue
Arts
|2076-0752
|0.5
|-
|-
|2012
|1,577
|Current Issue
Resources
|2079-9276
|4.3
|7.3
|Q2
|2012
|1,569
|Current Issue
Data
|2306-5729
|2.4
|5.4
|Q2
|2016
|1,554
|Current Issue
AgriEngineering
|2624-7402
|3.1
|4.7
|Q2
|2019
|1,553
|Current Issue
Nursing Reports
|2039-4403
|3.1
|2.9
|Q1
|2011
|1,545
|Current Issue
Clinics and Practice
|2039-7283
|2.8
|3.5
|Q1
|2011
|1,536
|Current Issue
Robotics
|2218-6581
|3.6
|7.4
|Q2
|2012
|1,472
|Current Issue
Big Data and Cognitive Computing
|2504-2289
|5.3
|11.4
|Q1
|2017
|1,461
|Current Issue
Eng
|2673-4117
|3.5
|4.1
|Q1
|2020
|1,416
|Current Issue
International Journal of Financial Studies
|2227-7072
|2.7
|5
|Q2
|2013
|1,377
|Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
|2254-9625
|3.7
|5.1
|Q1
|2011
|1,341
|Current Issue
Galaxies
|2075-4434
|4.0
|7
|Q2
|2013
|1,245
|Current Issue
Chemistry Proceedings
Proceedings Journal
|2673-4583
|-
|-
|-
|2020
|1,230
|Forthcoming Volume
Magnetochemistry
|2312-7481
|2.8
|5.8
|Q2
|2015
|1,224
|Current Issue
Geriatrics
|2308-3417
|2.4
|3.4
|Q3
|2016
|1,219
|Current Issue
Journal of Intelligence
|2079-3200
|3.8
|6.6
|Q1
|2013
|1,193
|Current Issue
Tomography
|2379-139X
|2.5
|4.9
|Q2
|2015
|1,167
|Current Issue
Fibers
|2079-6439
|4.2
|7.3
|Q2
|2013
|1,148
|Current Issue
AI
|2673-2688
|6.5
|7.3
|Q1
|2020
|1,108
|Current Issue
Philosophies
|2409-9287
|0.7
|1.7
|Q2
|2016
|1,098
|Current Issue
Atoms
|2218-2004
|1.5
|2.9
|Q4
|2013
|1,085
|Current Issue
Microbiology Research
|2036-7481
|2.5
|3.5
|Q3
|2010
|1,078
|Current Issue
Beverages
|2306-5710
|3.0
|4.7
|Q3
|2015
|1,071
|Current Issue
Genealogy
|2313-5778
|0.7
|1.3
|Q3
|2017
|1,058
|Current Issue
Neurology International
|2035-8377
|3.3
|4.3
|Q2
|2009
|1,049
|Current Issue
Applied System Innovation
Society Journal
|2571-5577
|3.4
|9
|Q2
|2018
|1,040
|Current Issue
Inventions
|2411-5134
|2.4
|5.7
|Q2
|2016
|1,016
|Current Issue
Materials Proceedings
Proceedings Journal
|2673-4605
|-
|-
|-
|2020
|1,011
|Forthcoming Volume
Recycling
|2313-4321
|5.2
|7.5
|Q3
|2016
|1,008
|Current Issue
Reports
|2571-841X
|0.5
|-
|Q3
|2018
|998
|Current Issue
Smart Cities
|2624-6511
|6.6
|13
|Q1
|2018
|992
|Current Issue
Machine Learning and Knowledge Extraction
|2504-4990
|8.4
|12.7
|Q1
|2019
|967
|Current Issue
ChemEngineering
|2305-7084
|3.7
|6
|Q2
|2017
|954
|Current Issue
Methods and Protocols
|2409-9279
|2.5
|3.4
|Q3
|2018
|949
|Current Issue
Logistics
|2305-6290
|4.4
|8.1
|Q1
|2017
|942
|Current Issue
Multimodal Technologies and Interaction
|2414-4088
|3.3
|6.6
|Q2
|2017
|939
|Current Issue
Informatics
|2227-9709
|5.1
|9.1
|Q2
|2014
|936
|Current Issue
Designs
|2411-9660
|-
|5.7
|-
|2017
|932
|Current Issue
Encyclopedia
|2673-8392
|-
|10.1
|-
|2021
|932
|Current Issue
Chemistry
|2624-8549
|2.6
|4.4
|Q3
|2019
|926
|Current Issue
Soil Systems
|2571-8789
|4.1
|6.9
|Q2
|2017
|920
|Current Issue
Infectious Disease Reports
|2036-7449
|2.6
|4.2
|Q2
|2009
|913
|Current Issue
Safety
|2313-576X
|2.4
|3.9
|Q2
|2015
|901
|Current Issue
Laws
|2075-471X
|1.1
|3
|Q2
|2012
|896
|Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
|1943-3883
|1.0
|-
|Q4
|2008
|893
|Current Issue
Pediatric Reports
|2036-7503
|1.9
|2.4
|Q2
|2009
|890
|Current Issue
Games
|2073-4336
|0.7
|1.2
|Q4
|2010
|883
|Current Issue
C
|2311-5629
|4.3
|6.2
|Q2
|2015
|882
|Current Issue
Medical Sciences Forum
Proceedings Journal
|2673-9992
|-
|-
|-
|2021
|864
|Forthcoming Volume
Tourism and Hospitality
|2673-5768
|-
|3.1
|-
|2020
|858
|Current Issue
COVID
|2673-8112
|0.9
|2
|Q4
|2021
|858
|Current Issue
Antibodies
|2073-4468
|3.3
|4.9
|Q3
|2012
|835
|Current Issue
Journal of Sensor and Actuator Networks
|2224-2708
|4.8
|11.3
|Q2
|2012
|833
|Current Issue
Vehicles
|2624-8921
|3.2
|5.5
|Q2
|2019
|828
|Current Issue
Ceramics
|2571-6131
|2.8
|4.1
|Q2
|2018
|808
|Current Issue
Audiology Research
|2039-4349
|1.7
|2.5
|Q2
|2011
|786
|Current Issue
Sci
|2413-4155
|4.1
|5.4
|Q1
|2019
|782
|Current Issue
Medicines
|2305-6320
|-
|-
|-
|2014
|767
|Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
|2409-515X
|3.5
|5.5
|Q1
|2015
|749
|Current Issue
Journalism and Media
|2673-5172
|2.5
|3.2
|Q1
|2020
|746
|Current Issue
Journal of Eye Movement Research
|1995-8692
|2.2
|3.9
|Q2
|2007
|718
|Current Issue
Journal of Xenobiotics
|2039-4713
|4.6
|5.1
|Q1
|2011
|715
|Current Issue
Future Transportation
|2673-7590
|2.5
|3.4
|Q3
|2021
|708
|Current Issue
Condensed Matter
|2410-3896
|1.5
|3.4
|Q4
|2016
|672
|Current Issue
Hematology Reports
|2038-8330
|1.9
|2.3
|Q3
|2009
|666
|Current Issue
Vision
|2411-5150
|2.7
|3.5
|Q2
|2017
|663
|Current Issue
Colloids and Interfaces
|2504-5377
|3.8
|5.8
|Q2
|2017
|653
|Current Issue
Stats
|2571-905X
|1.1
|1.9
|Q3
|2018
|635
|Current Issue
Modelling
|2673-3951
|1.8
|2.4
|Q2
|2020
|635
|Current Issue
Non-Coding RNA
|2311-553X
|4.2
|6.1
|Q1
|2015
|633
|Current Issue
Prosthesis
|2673-1592
|2.9
|4.8
|Q3
|2019
|632
|Current Issue
BioTech
|2673-6284
|3.6
|5.6
|Q2
|2012
|630
|Current Issue
Clean Technologies
|2571-8797
|5.9
|9.4
|Q1
|2019
|628
|Current Issue
Journal of Low Power Electronics and Applications
|2079-9268
|1.7
|4.6
|Q3
|2011
|622
|Current Issue
Publications
|2304-6775
|3.4
|5.7
|Q1
|2013
|621
|Current Issue
International Journal of Plant Biology
|2037-0164
|-
|4.2
|-
|2010
|614
|Current Issue
Applied Microbiology
|2673-8007
|-
|3.6
|-
|2021
|613
|Current Issue
World
|2673-4060
|2.8
|-
|Q1
|2020
|593
|Current Issue
Psychiatry International
|2673-5318
|1.8
|1.5
|Q3
|2020
|581
|Current Issue
Earth
|2673-4834
|4.0
|5.3
|Q2
|2020
|580
|Current Issue
Econometrics
|2225-1146
|1.4
|2.4
|Q3
|2013
|568
|Current Issue
Challenges
|2078-1547
|-
|-
|-
|2010
|565
|Current Issue
Proteomes
|2227-7382
|4.3
|6.4
|Q2
|2013
|558
|Current Issue
Diabetology
|2673-4540
|2.7
|3.2
|Q3
|2020
|558
|Current Issue
Youth
|2673-995X
|1.6
|-
|Q2
|2021
|555
|Current Issue
AppliedMath
|2673-9909
|1.4
|1.4
|Q2
|2021
|551
|Current Issue
Physics
|2624-8174
|1.4
|3.5
|Q3
|2019
|549
|Current Issue
Particles
|2571-712X
|2.3
|3.2
|Q2
|2018
|524
|Current Issue
Cryptography
|2410-387X
|2.4
|6.4
|Q2
|2017
|516
|Current Issue
Psychology International
|2813-9844
|-
|-
|-
|2019
|516
|Current Issue
International Journal of Orofacial Myology and Myofunctional Therapy
Society Journal
|2694-2526
|-
|-
|-
|1975
|512
|Current Issue
Germs
Society Journal
|2248-2997
|1.8
|2.9
|Q3
|2011
|503
|Current Issue
Acoustics
|2624-599X
|1.5
|3
|Q3
|2019
|493
|Current Issue
Surgeries
|2673-4095
|1.5
|1.8
|Q3
|2020
|489
|Current Issue
Architecture
|2673-8945
|2.1
|2.5
|Q3
|2021
|489
|Current Issue
Journal of Cybersecurity and Privacy
|2624-800X
|3.8
|8.8
|Q2
|2021
|472
|Current Issue
Hydrogen
|2673-4141
|5.6
|5.6
|Q2
|2020
|472
|Current Issue
Journal of Mind and Medical Sciences
Society Journal
|2392-7674
|-
|-
|-
|2014
|471
|Current Issue
Quaternary
|2571-550X
|2.0
|3.7
|Q3
|2018
|468
|Current Issue
Journal of Developmental Biology
|2221-3759
|2.4
|4.7
|Q2
|2013
|462
|Current Issue
Vibration
|2571-631X
|2.2
|3.3
|Q3
|2018
|462
|Current Issue
Applied Mechanics
|2673-3161
|1.8
|3.5
|Q3
|2020
|454
|Current Issue
Instruments
|2410-390X
|1.4
|2.8
|Q4
|2017
|453
|Current Issue
Surfaces
|2571-9637
|2.7
|4.2
|Q3
|2018
|453
|Current Issue
Microplastics
|2673-8929
|4.8
|7.7
|Q2
|2022
|449
|Current Issue
Nitrogen
|2504-3129
|2.8
|3.4
|Q3
|2020
|439
|Current Issue
BioMedInformatics
|2673-7426
|3.6
|7.1
|Q1
|2021
|436
|Current Issue
Epidemiologia
|2673-3986
|3.2
|3.7
|Q2
|2020
|435
|Current Issue
Forecasting
|2571-9394
|4.2
|7.1
|Q1
|2019
|432
|Current Issue
Telecom
|2673-4001
|2.8
|5.2
|Q3
|2020
|431
|Current Issue
Société Internationale d’Urologie Journal
Society Journal
|2563-6499
|-
|-
|-
|2020
|431
|Current Issue
Clocks & Sleep
|2624-5175
|3.2
|3.6
|Q2
|2019
|426
|Current Issue
Quantum Reports
|2624-960X
|1.8
|2.7
|Q4
|2019
|425
|Current Issue
Polysaccharides
|2673-4176
|4.1
|7.7
|Q2
|2020
|424
|Current Issue
Limnological Review
|2300-7575
|-
|2.4
|-
|2001
|424
|Current Issue
NeuroSci
|2673-4087
|1.9
|-
|Q3
|2020
|416
|Current Issue
Geotechnics
|2673-7094
|2.6
|3.8
|Q2
|2021
|413
|Current Issue
Dairy
|2624-862X
|3.0
|5.4
|Q1
|2020
|412
|Current Issue
CivilEng
|2673-4109
|2.8
|4.4
|Q2
|2020
|412
|Current Issue
Gastroenterology Insights
|2036-7422
|1.6
|2.1
|Q4
|2009
|410
|Current Issue
Disabilities
|2673-7272
|1.5
|2.3
|Q3
|2021
|407
|Current Issue
Oral
|2673-6373
|1.5
|1.8
|Q3
|2021
|405
|Current Issue
Physical Sciences Forum
Proceedings Journal
|2673-9984
|-
|-
|-
|2021
|401
|Forthcoming Volume
Signals
|2624-6120
|2.9
|5.9
|Q2
|2020
|395
|Current Issue
Gastrointestinal Disorders
|2624-5647
|1.9
|2.1
|Q3
|2019
|392
|Current Issue
Biomechanics
|2673-7078
|1.4
|1.9
|Q3
|2021
|391
|Current Issue
International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
Society Journal
|2504-186X
|2.1
|3.7
|Q2
|2016
|389
|Current Issue
Journal of Market Access & Health Policy
Society Journal
|2001-6689
|-
|3.7
|-
|2013
|385
|Current Issue
Automation
|2673-4052
|2.9
|4.5
|Q2
|2020
|382
|Current Issue
Conservation
|2673-7159
|1.9
|3.5
|Q2
|2021
|382
|Current Issue
GeoHazards
|2624-795X
|2.3
|2.6
|Q3
|2020
|367
|Current Issue
Oceans
|2673-1924
|2.5
|2.6
|Q2
|2020
|367
|Current Issue
Epigenomes
|2075-4655
|4.1
|5.3
|Q2
|2017
|365
|Current Issue
Ecologies
|2673-4133
|2.9
|3.6
|Q2
|2020
|360
|Current Issue
Mining
|2673-6489
|2.9
|4.5
|Q2
|2021
|360
|Current Issue
Computer Sciences & Mathematics Forum
Proceedings Journal
|2813-0324
|-
|-
|-
|2022
|360
|Forthcoming Volume
Plasma
|2571-6182
|3.1
|3.9
|Q2
|2018
|351
|Current Issue
Electricity
|2673-4826
|2.7
|4.4
|Q3
|2020
|350
|Current Issue
Endocrines
|2673-396X
|2.2
|3
|Q3
|2020
|349
|Current Issue
Forensic Sciences
|2673-6756
|1.5
|3.3
|Q3
|2021
|349
|Current Issue
Biophysica
|2673-4125
|1.8
|2.6
|Q4
|2021
|345
|Current Issue
Pathophysiology
|1873-149X
|3.5
|5.1
|Q1
|1994
|344
|Current Issue
Adolescents
|2673-7051
|1.7
|1.7
|Q3
|2021
|343
|Current Issue
Geographies
|2673-7086
|2.3
|3.6
|Q2
|2021
|342
|Current Issue
IoT
|2624-831X
|4.3
|8
|Q2
|2020
|338
|Current Issue
Journal of Zoological and Botanical Gardens
|2673-5636
|1.6
|3
|Q3
|2020
|335
|Current Issue
Textiles
|2673-7248
|4.8
|8.3
|Q1
|2021
|335
|Current Issue
J
|2571-8800
|-
|-
|-
|2018
|334
|Current Issue
Fuels
|2673-3994
|4.0
|5.1
|Q2
|2020
|332
|Current Issue
Stresses
|2673-7140
|-
|10
|-
|2021
|332
|Current Issue
Micro
|2673-8023
|2.4
|4
|Q3
|2021
|331
|Current Issue
Livers
|2673-4389
|2.2
|4.1
|Q3
|2021
|330
|Current Issue
Reactions
|2624-781X
|4.0
|4.4
|Q2
|2020
|327
|Current Issue
Macromol
|2673-6209
|7.2
|9.3
|Q1
|2021
|322
|Current Issue
Crops
|2673-7655
|2.1
|2.9
|Q2
|2021
|322
|Current Issue
Optics
|2673-3269
|1.8
|2.6
|Q3
|2020
|321
|Current Issue
Trends in Higher Education
|2813-4346
|2.1
|3.4
|Q2
|2022
|318
|Current Issue
Geomatics
|2673-7418
|3.7
|4.6
|Q2
|2021
|316
|Current Issue
Biomass
|2673-8783
|6.1
|6.7
|Q1
|2021
|310
|Current Issue
Sexes
|2411-5118
|1.3
|-
|Q2
|2020
|309
|Current Issue
Phycology
|2673-9410
|3.5
|4.9
|Q1
|2021
|309
|Current Issue
Corrosion and Materials Degradation
|2624-5558
|2.7
|4.3
|Q3
|2020
|307
|Current Issue
Quantum Beam Science
|2412-382X
|1.3
|3.2
|Q3
|2017
|304
|Current Issue
Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
|2514-183X
|2.0
|0.2
|Q3
|2017
|304
|Current Issue
Construction Materials
|2673-7108
|2.7
|3.1
|Q2
|2021
|300
|Current Issue
Thalassemia Reports
|2039-4365
|2.4
|-
|Q2
|2011
|299
|Current Issue
Obesities
|2673-4168
|1.6
|1.9
|Q4
|2021
|293
|Current Issue
Future Pharmacology
|2673-9879
|2.7
|-
|Q3
|2021
|291
|Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
|2296-3529
|1.8
|2.7
|Q3
|2014
|289
|Current Issue
Birds
|2673-6004
|1.7
|2.3
|Q1
|2020
|286
|Current Issue
Ruminants
|2673-933X
|2.0
|2.9
|Q2
|2021
|285
|Current Issue
Analytica
|2673-4532
|7.4
|7.2
|Q1
|2020
|281
|Current Issue
Immuno
|2673-5601
|2.7
|4.1
|Q3
|2021
|280
|Current Issue
Taxonomy
|2673-6500
|1.3
|2
|Q2
|2021
|280
|Current Issue
Electrochem
|2673-3293
|-
|6.6
|-
|2020
|278
|Current Issue
FinTech
|2674-1032
|2.8
|7.5
|Q1
|2022
|278
|Current Issue
Journal of Nuclear Engineering
|2673-4362
|1.7
|2.3
|Q3
|2020
|274
|Current Issue
Digital
|2673-6470
|-
|6.7
|-
|2021
|273
|Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
|2673-1991
|1.0
|1.9
|Q4
|2020
|269
|Current Issue
International Journal of Translational Medicine
|2673-8937
|-
|2.8
|-
|2021
|268
|Current Issue
Metrology
|2673-8244
|2.1
|2.7
|Q3
|2021
|266
|Current Issue
Network
|2673-8732
|3.7
|8
|Q2
|2021
|264
|Current Issue
Solids
|2673-6497
|2.1
|3.3
|Q4
|2020
|263
|Current Issue
Hemato
|2673-6357
|0.7
|1.9
|Q4
|2020
|263
|Current Issue
Foundations
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|-
|-
|-
|2021
|263
|Current Issue
Women
|2673-4184
|1.6
|-
|Q2
|2021
|262
|Current Issue
Sustainable Chemistry
|2673-4079
|5.0
|7.8
|Q2
|2020
|261
|Current Issue
Thermo
|2673-7264
|3.9
|4.4
|Q2
|2021
|259
|Current Issue
Applied Biosciences
|2813-0464
|4.3
|5.3
|Q2
|2022
|259
|Current Issue
Parasitologia
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|1.5
|2
|Q3
|2021
|257
|Current Issue
Kidney and Dialysis
|2673-8236
|1.3
|3.5
|Q3
|2021
|257
|Current Issue
Compounds
|2673-6918
|3.6
|4.8
|Q2
|2021
|254
|Current Issue
Businesses
|2673-7116
|-
|-
|-
|2021
|253
|Current Issue
International Medical Education
Society Journal
|2813-141X
|2.2
|2.6
|Q2
|2022
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Histories
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|Q2
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|250
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Hygiene
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|3
|Q2
|2021
|248
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Seeds
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|3.0
|4
|Q1
|2022
|247
|Current Issue
Pollutants
|2673-4672
|3.7
|5.2
|Q2
|2021
|244
|Current Issue
Solar
|2673-9941
|5.1
|7.2
|Q2
|2021
|240
|Current Issue
Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
|2499-6564
|0.9
|1.2
|Q4
|1953
|240
|Current Issue
Photochem
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|2.8
|4.5
|Q3
|2021
|239
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Organics
|2673-401X
|3.2
|3.3
|Q2
|2020
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Physchem
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|2.3
|2.8
|Q4
|2021
|237
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Cardiogenetics
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|1.4
|Q4
|2011
|237
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Dynamics
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|1.1
|1.8
|Q3
|2021
|234
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Poultry
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|2.5
|3.7
|Q2
|2022
|231
|Current Issue
Nutraceuticals
|1661-3821
|-
|4.4
|-
|2021
|230
|Current Issue
Physiologia
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|2.1
|-
|Q3
|2021
|222
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Muscles
|2813-0413
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|1.7
|Q4
|2022
|222
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Reproductive Medicine
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|0.9
|1.7
|Q4
|2020
|221
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Journal of Ageing and Longevity
|2673-9259
|-
|1.8
|-
|2021
|218
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Dietetics
|2674-0311
|1.8
|-
|Q4
|2022
|216
|Current Issue
Drugs and Drug Candidates
|2813-2998
|-
|-
|-
|2022
|214
|Current Issue
Surgical Techniques Development
|2038-9582
|0.5
|-
|Q4
|2011
|211
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AppliedChem
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|2.3
|3.7
|Q3
|2021
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Hearts
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|-
|-
|2020
|205
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Transplantology
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|-
|2020
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Journal of Molecular Pathology
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|2.5
|2.7
|Q2
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DNA
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|-
|-
|-
|2021
|199
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Bacteria
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|5
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|199
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Wind
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|2.7
|4.5
|Q4
|2021
|197
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Onco
|2673-7523
|-
|2
|-
|2021
|186
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Coasts
|2673-964X
|-
|2.5
|-
|2021
|185
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Neuroglia
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|Q3
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|184
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|Q4
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Radiation
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|2021
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Liquids
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|4
|Q4
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BioMed
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|-
|-
|2021
|181
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Knowledge
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|-
|-
|2021
|179
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Virtual Worlds
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|7.6
|-
|2022
|178
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Merits
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|-
|-
|2021
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Trauma Care
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|-
|-
|2021
|171
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Oxygen
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|170
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|3.7
|-
|2022
|170
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Hydrobiology
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|5.2
|-
|2022
|170
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Analytics
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|4.3
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|2022
|170
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Waste
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|-
|-
|2023
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Standards
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|-
|-
|2021
|166
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Biologics
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|3.7
|-
|2021
|163
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Electronic Materials
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|3.7
|-
|2020
|159
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Colorants
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|3.1
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|2022
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Literature
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|-
|-
|2021
|157
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Methane
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|5.7
|-
|2022
|157
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Meteorology
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|2022
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Uro
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|-
|-
|2021
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Software
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|-
|2022
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Allergies
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|1.8
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|2021
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Applied Nano
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|2020
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Humans
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|2021
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Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease
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|-
|-
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Culture
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|-
|-
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|35
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Bioresources and Bioproducts
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|-
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Accounting and Auditing
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|-
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|26
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International Journal of Cognitive Sciences
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Modern Mathematical Physics
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Biosphere
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|-
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AppliedPhys
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Astronautics
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AI for Engineering
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|2026
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Journal of Phytomedicine
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Stratigraphy and Sedimentology
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|2026
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Hydropower
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Health Economics and Policy
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Green
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International Journal of Medical Devices
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Journal of Superintelligence
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|2026
|8
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AI for Society
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AI Materials
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Advances in Carbon Neutrality
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|2026
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Project Management Horizons
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Crafts
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Entropic and Disordered Matter
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Analog
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Journal of Innovation
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Welding
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Inflammation Journal
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Maritime
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Future Collections, Libraries, Archives, and Museums
|3043-0550
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Optoelectronics
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Journal of Fast-Track Health
Society Journal
|3043-0844
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XManagement
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