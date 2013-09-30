Transferred and Acquired Journals
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Transferred and Acquired Journals
1911-8074ISSN
2013Date
Prof. Dr. Raymond A. K. Cox and Prof. Dr. Alan WongPrevious Publisher
2297-8747ISSN
2016Date
Association for Scientific Research (ASR)Previous Publisher
2218-0532ISSN
2016Date
Austrian Pharmaceutical Society (Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft, ÖPhG)Previous Publisher
2032-6653ISSN
2018Date
European Association for e-Mobility (AVERE)Previous Publisher
2254-9625ISSN
2020Date
University Association of Education and Psychology (ASUNIVEP)Previous Publisher
2813-9054ISSN
2024Date
Hellenic Society for Microbiology (HMS)Previous Publisher
2563-6499ISSN
2024Date
International Society of Urology (SIU)Previous Publisher
0718-1876ISSN
2025Date
Faculty of Engineering, University of TalcaPrevious Publisher
2694-2526ISSN
2025Date
International Association of Orofacial Myology (IAOM)Previous Publisher
2392-7674ISSN
2025Date
Valparaiso University (ValpoScholar)Previous Publisher
2532-7518ISSN
2025Date
University of SalentoPrevious Publisher
3042-9897ISSN
2026Date
Editores Medicorum Helveticorum (EMH)Previous Publisher
2297-7007ISSN
2026Date
Editores Medicorum Helveticorum (EMH)Previous Publisher
1930-8264ISSN
2026Date
American Podiatric Medical AssociationPrevious Publisher