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Transferred and Acquired Journals

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Transferred and Acquired Journals

Molecules
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1420-3049ISSN
1997Date
SpringerPrevious Publisher
Journal of Risk and Financial Management
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1911-8074ISSN
2013Date
Prof. Dr. Raymond A. K. Cox and Prof. Dr. Alan WongPrevious Publisher
Mathematical and Computational Applications
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2297-8747ISSN
2016Date
Association for Scientific Research (ASR)Previous Publisher
Scientia Pharmaceutica
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2218-0532ISSN
2016Date
Austrian Pharmaceutical Society (Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft, ÖPhG)Previous Publisher
World Electric Vehicle Journal
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2032-6653ISSN
2018Date
European Association for e-Mobility (AVERE)Previous Publisher
Medicina
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1648-9144ISSN
2018Date
ElsevierPrevious Publisher
Dermatopathology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2296-3529ISSN
2020Date
KargerPrevious Publisher
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2254-9625ISSN
2020Date
University Association of Education and Psychology (ASUNIVEP)Previous Publisher
Nursing Reports
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2039-4403ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Gastroenterology Insights
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2036-7422ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Journal of Xenobiotics
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2039-4713ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Pathophysiology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1873-149XISSN
2020Date
ElsevierPrevious Publisher
Neurology International
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2035-8377ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Audiology Research
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2039-4349ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Infectious Disease Reports
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2036-7449ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Pediatric Reports
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2036-7503ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Cardiogenetics
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2035-8148ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Current Oncology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1718-7729ISSN
2020Date
Multimed Inc.Previous Publisher
Microbiology Research
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2036-7481ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Clinics and Practice
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2039-7283ISSN
2020Date
PAGEPressPrevious Publisher
Tomography
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2379-139XISSN
2021Date
Grapho, LLCPrevious Publisher
Current Issues in Molecular Biology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1467-3045ISSN
2021Date
Caister PressPrevious Publisher
Clinical and Translational Neuroscience
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2514-183XISSN
2021Date
SAGEPrevious Publisher
Thalassemia Reports
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2039-4365ISSN
2021Date
PAGEPressPrevious Publisher
Hematology Reports
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2038-8330ISSN
2022Date
PAGEPressPrevious Publisher
Surgical Techniques Development
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2038-9582ISSN
2022Date
PAGEPressPrevious Publisher
International Journal of Plant Biology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2037-0164ISSN
2022Date
PAGEPressPrevious Publisher
Advances in Respiratory Medicine
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2543-6031ISSN
2022Date
Via MedicaPrevious Publisher
Limnological Review
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2300-7575ISSN
2023Date
SciendoPrevious Publisher
Acta Microbiologica Hellenica
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2813-9054ISSN
2024Date
Hellenic Society for Microbiology (HMS)Previous Publisher
Société Internationale d’Urologie Journal
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2563-6499ISSN
2024Date
International Society of Urology (SIU)Previous Publisher
Journal of Market Access & Health Policy
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2001-6689ISSN
2024Date
Taylor & FrancisPrevious Publisher
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
0718-1876ISSN
2025Date
Faculty of Engineering, University of TalcaPrevious Publisher
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1943-3883ISSN
2025Date
SagePrevious Publisher
Journal of Eye Movement Research
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1995-8692ISSN
2025Date
Bern Open Publishing (BOP)Previous Publisher
International Journal of Orofacial Myology and Myofunctional Therapy
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2694-2526ISSN
2025Date
International Association of Orofacial Myology (IAOM)Previous Publisher
Journal of Mind and Medical Sciences
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2392-7674ISSN
2025Date
Valparaiso University (ValpoScholar)Previous Publisher
Journal of Interdisciplinary Research Applied to Medicine
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2532-7518ISSN
2025Date
University of SalentoPrevious Publisher
Romanian Journal of Preventive Medicine
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
3091-101XISSN
2025Date
Editura UniversitarăPrevious Publisher
Cardiovascular Medicine
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1664-204XISSN
2025Date
Editores Medicorum Helveticorum (EMH)Previous Publisher
Germs
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2248-2997ISSN
2025Date
Infection Science Forum S.R.L.Previous Publisher
Journal of Gerontology and Geriatrics
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2499-6564ISSN
2026Date
Pacini EditorePrevious Publisher
Primary and Hospital Care
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
3042-9897ISSN
2026Date
Editores Medicorum Helveticorum (EMH)Previous Publisher
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
2297-7007ISSN
2026Date
Editores Medicorum Helveticorum (EMH)Previous Publisher
Journal of the American Podiatric Medical Association
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
1930-8264ISSN
2026Date
American Podiatric Medical AssociationPrevious Publisher
International Journal of Thermofluid Science and Technology
Open Access
Forthcoming Issue
Current Issue
3043-1107ISSN
2026Date
-Previous Publisher