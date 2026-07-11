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1,219 Topics Found
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Hydrogen Energy Technologies, 3rd Edition
Catalysts, Energies, Fuels, Hydrogen, Nanoenergy Advances
Topic Editors: Bahman Shabani, Mahesh Suryawanshi
5 articles | Viewed by 12,458
Deadline: 1 November 2026
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Digital and Intelligent Technologies and Application in Urban Construction, Operation, Maintenance, and Renewal
Applied Sciences, Buildings, Energies, Sensors, Smart Cities, IJGI
Topic Editors: Vijayan Sugumaran, Min Hu
26 articles | Viewed by 61,904
Deadline: 5 November 2026
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Advancing Neuroscience and Brain Sciences: Insights from the 5th International Electronic Conference on Brain Sciences & 1st International Electronic Conference on Neurosciences (IECBS-IECNS 2026)
Brain Sciences, Clocks & Sleep, JDAD, Neuroglia, Psychiatry International, NeuroSci, Neurology International, CTN
Topic Editors: Stephen D. Meriney, Magda Tsolaki
4 articles | Viewed by 8,856
Deadline: 11 November 2026
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Advances in Genetics and Precision Medicine in Human Diseases: 2nd Edition
Cancers, Diagnostics, Diseases, IJMS, JPM
Topic Editors: Shun-Fa Yang, Shih-Chi Su
6 articles | Viewed by 6,474
Deadline: 14 November 2026
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Consumer Behaviour and Healthy Food Consumption, 2nd Edition
Businesses, Economies, Foods, Nutrients, Sustainability, JTAER, Platforms
Topic Editors: Manuel Escobar-Farfán, Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas, Ivan Veas-Gonzalez
7 articles | Viewed by 14,573
Deadline: 15 November 2026
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Omics Technologies and Other Quality and Safety Methodologies in Nutrition and Health
Foods, Molecules, Nutrients, Metabolites
Topic Editors: Xianjiang Li, Wen Ma
10 articles | Viewed by 22,059
Deadline: 15 November 2026
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Energy Transition: Balancing Economic, Political, and Social Realities
Economies, Energies, Social Sciences, Sustainability
Topic Editors: Kentaka Aruga, Raymond Li, Honorata Nyga-Łukaszewska
14 articles | Viewed by 46,146
Deadline: 16 November 2026
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Unmanned Vehicles Technology and Embodied Intelligence Systems for Intelligent Transportation
Aerospace, Applied Sciences, Drones, Electronics, Eng, Remote Sensing, Sensors
Topic Editors: Jian Chen, Min Xia, Hui Xie
32 articles | Viewed by 129,281
Deadline: 20 November 2026
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The Relationship Between Bodily, Autonomic, and Communicative Behaviors and the Experiential and Cognitive Aspects of Emotion
Brain Sciences, Neurology International, NeuroSci
Topic Editors: Elliott D. Ross, Guido Gainotti
9 articles | Viewed by 17,746
Deadline: 25 November 2026
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Hepatobiliary and Pancreatic Diseases: Novel Strategies of Diagnosis and Treatments—Second Edition
Cancers, Diagnostics, JCM, Biomedicines, Gastrointestinal Disorders, Current Oncology, Therapeutics
Topic Editors: Alessandro Coppola, Roberta Angelico, Chiara Mazzarelli
9 articles | Viewed by 12,003
Deadline: 25 November 2026
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Maintenance of Wind, Wave and Tidal Energy Systems
Clean Technol., Electronics, Energies, JMSE, Sustainability
Topic Editors: Len Gelman, Shuncong Zhong
2 articles | Viewed by 2,711
Deadline: 30 November 2026
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Deep Carbon Storage Space Utilization Potential and Suitability Assessment
C, Environments, Geotechnics, Resources, Sustainability
Topic Editors: Qiqing Wang, Jishi Geng
Viewed by 3,479
Deadline: 30 November 2026
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