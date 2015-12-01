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57 MDPI Journals Covered in Ei Compendex

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200
8 Jan 2025
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,650
5 Apr 2013
Current Issue
Energies
1996-10733.98.3Q3200865,192
12 Feb 2009
Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,592
19 Feb 2013
Current Issue
Remote Sensing
2072-42924.39.4Q1200943,940
2 Aug 2011
Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,837
8 Aug 2011
Current Issue
Water
2073-44413.56.7Q2200932,757
5 Apr 2013
Current Issue
Electronics
2079-92922.97Q2201232,120
7 Aug 2024
Current Issue
Processes
2227-97173.45.7Q3201322,185
5 Feb 2024
Current Issue
Buildings
2075-53093.45.6Q2201120,142
7 Feb 2024
Current Issue
Forests
1999-49073.15.4Q2201016,671
19 Feb 2013
Current Issue
Metals
2075-47013.15.7Q2201115,654
9 Apr 2025
Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
2077-13123.25.6Q2201314,634
9 Apr 2025
Current Issue
Micromachines
2072-666X3.57.1Q2201013,986
5 Apr 2013
Current Issue
Coatings
2079-64123.46.1Q2201113,138
9 Apr 2025
Current Issue
Atmosphere
2073-44332.65.4Q3201013,091
25 Mar 2013
Current Issue
Catalysts
2073-43444.58.3Q2201111,961
9 Apr 2025
Current Issue
Crystals
2073-43522.95.4Q2201111,125
9 Apr 2025
Current Issue
Photonics
2304-67322.13.9Q320147,033
9 Apr 2025
Current Issue
Information
2078-24894.38.2Q220106,557
19 Feb 2013
Current Issue
Aerospace
2226-43102.54.8Q220146,056
9 Apr 2025
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,595
10 Nov 2023
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
31 Mar 2011
Current Issue
Algorithms
1999-48932.65.4Q220085,152
25 Feb 2013
Current Issue
Systems
2079-89543.85.4Q120134,334
9 Apr 2025
Current Issue
Drones
2504-446X5.210Q220173,990
7 Aug 2024
Current Issue
Future Internet
1999-59034.610Q220093,762
12 Apr 2012
Current Issue
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
2032-66533.35.4Q220073,679
20 Mar 2019
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
9 Apr 2025
Current Issue
Lubricants
2075-44423.65.6Q220132,939
9 Apr 2025
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
9 Apr 2025
Current Issue
Chemosensors
2227-90404.48.1Q220132,821
7 Aug 2024
Current Issue
Journal of Imaging
2313-433X3.87.3Q220152,721
4 Jul 2022
Current Issue
Computers
2073-431X5.29.1Q220122,657
9 Apr 2025
Current Issue
Batteries
2313-01056.39.8Q120152,636
1 Jan 2015
Current Issue
Technologies
2227-70805.26.7Q120132,432
9 Apr 2025
Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
2504-44944.05.7Q120172,034
7 Aug 2024
Current Issue
Data
2306-57292.45.4Q220161,554
1 Jan 2016
Current Issue
Robotics
2218-65813.67.4Q220121,472
6 Oct 2026
Current Issue
Big Data and Cognitive Computing
2504-22895.311.4Q120171,461
4 Jul 2022
Current Issue
Eng
2673-41173.54.1Q120201,416
9 Apr 2025
Current Issue
Fibers
2079-64394.27.3Q220131,148
9 Apr 2025
Current Issue
Applied System Innovation
Society Journal
2571-55773.49Q220181,040
7 Aug 2024
Current Issue
Inventions
2411-51342.45.7Q220161,016
7 Aug 2024
Current Issue
Machine Learning and Knowledge Extraction
2504-49908.412.7Q12019967
25 Sep 2026
Current Issue
Designs
2411-9660-5.7-2017932
7 Aug 2024
Current Issue
Vehicles
2624-89213.25.5Q22019828
9 Apr 2025
Current Issue
Modelling
2673-39511.82.4Q22020635
26 Mar 2025
Current Issue
Physics
2624-81741.43.5Q32019549
6 Oct 2026
Current Issue
Hydrogen
2673-41415.65.6Q22020472
9 Apr 2025
Current Issue
Telecom
2673-40012.85.2Q32020431
9 Apr 2025
Current Issue
CivilEng
2673-41092.84.4Q22020412
7 Aug 2024
Current Issue
International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
Society Journal
2504-186X2.13.7Q22016389
10 Nov 2023
Current Issue
Fuels
2673-39944.05.1Q22020332
3 Apr 2025
Current Issue
Digital
2673-6470-6.7-2021273
22 Jul 2025
Current Issue
Electronic Materials
2673-3978-3.7-2020159
25 Jul 2025
Current Issue
Software
2674-113X---2022154
25 Sep 2026
Current Issue