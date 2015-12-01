Journals
Browse journals that are currently covered in Ei Compendex.
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57 MDPI Journals Covered in Ei Compendex
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
Applied Sciences
|2076-3417
|2.9
|6.1
|Q2
|2011
|94,200
8 Jan 2025
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,650
5 Apr 2013
|Current Issue
Energies
|1996-1073
|3.9
|8.3
|Q3
|2008
|65,192
12 Feb 2009
|Current Issue
Materials
|1996-1944
|3.7
|7
|Q2
|2008
|58,592
19 Feb 2013
|Current Issue
Remote Sensing
|2072-4292
|4.3
|9.4
|Q1
|2009
|43,940
2 Aug 2011
|Current Issue
Polymers
|2073-4360
|5.8
|11
|Q1
|2009
|32,837
8 Aug 2011
|Current Issue
Water
|2073-4441
|3.5
|6.7
|Q2
|2009
|32,757
5 Apr 2013
|Current Issue
Electronics
|2079-9292
|2.9
|7
|Q2
|2012
|32,120
7 Aug 2024
|Current Issue
Processes
|2227-9717
|3.4
|5.7
|Q3
|2013
|22,185
5 Feb 2024
|Current Issue
Buildings
|2075-5309
|3.4
|5.6
|Q2
|2011
|20,142
7 Feb 2024
|Current Issue
Forests
|1999-4907
|3.1
|5.4
|Q2
|2010
|16,671
19 Feb 2013
|Current Issue
Metals
|2075-4701
|3.1
|5.7
|Q2
|2011
|15,654
9 Apr 2025
|Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
|2077-1312
|3.2
|5.6
|Q2
|2013
|14,634
9 Apr 2025
|Current Issue
Micromachines
|2072-666X
|3.5
|7.1
|Q2
|2010
|13,986
5 Apr 2013
|Current Issue
Coatings
|2079-6412
|3.4
|6.1
|Q2
|2011
|13,138
9 Apr 2025
|Current Issue
Atmosphere
|2073-4433
|2.6
|5.4
|Q3
|2010
|13,091
25 Mar 2013
|Current Issue
Catalysts
|2073-4344
|4.5
|8.3
|Q2
|2011
|11,961
9 Apr 2025
|Current Issue
Crystals
|2073-4352
|2.9
|5.4
|Q2
|2011
|11,125
9 Apr 2025
|Current Issue
Photonics
|2304-6732
|2.1
|3.9
|Q3
|2014
|7,033
9 Apr 2025
|Current Issue
Information
|2078-2489
|4.3
|8.2
|Q2
|2010
|6,557
19 Feb 2013
|Current Issue
Aerospace
|2226-4310
|2.5
|4.8
|Q2
|2014
|6,056
9 Apr 2025
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,595
10 Nov 2023
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
31 Mar 2011
|Current Issue
Algorithms
|1999-4893
|2.6
|5.4
|Q2
|2008
|5,152
25 Feb 2013
|Current Issue
Systems
|2079-8954
|3.8
|5.4
|Q1
|2013
|4,334
9 Apr 2025
|Current Issue
Drones
|2504-446X
|5.2
|10
|Q2
|2017
|3,990
7 Aug 2024
|Current Issue
Future Internet
|1999-5903
|4.6
|10
|Q2
|2009
|3,762
12 Apr 2012
|Current Issue
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
|2032-6653
|3.3
|5.4
|Q2
|2007
|3,679
20 Mar 2019
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
9 Apr 2025
|Current Issue
Lubricants
|2075-4442
|3.6
|5.6
|Q2
|2013
|2,939
9 Apr 2025
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
9 Apr 2025
|Current Issue
Chemosensors
|2227-9040
|4.4
|8.1
|Q2
|2013
|2,821
7 Aug 2024
|Current Issue
Journal of Imaging
|2313-433X
|3.8
|7.3
|Q2
|2015
|2,721
4 Jul 2022
|Current Issue
Computers
|2073-431X
|5.2
|9.1
|Q2
|2012
|2,657
9 Apr 2025
|Current Issue
Batteries
|2313-0105
|6.3
|9.8
|Q1
|2015
|2,636
1 Jan 2015
|Current Issue
Technologies
|2227-7080
|5.2
|6.7
|Q1
|2013
|2,432
9 Apr 2025
|Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
|2504-4494
|4.0
|5.7
|Q1
|2017
|2,034
7 Aug 2024
|Current Issue
Data
|2306-5729
|2.4
|5.4
|Q2
|2016
|1,554
1 Jan 2016
|Current Issue
Robotics
|2218-6581
|3.6
|7.4
|Q2
|2012
|1,472
6 Oct 2026
|Current Issue
Big Data and Cognitive Computing
|2504-2289
|5.3
|11.4
|Q1
|2017
|1,461
4 Jul 2022
|Current Issue
Eng
|2673-4117
|3.5
|4.1
|Q1
|2020
|1,416
9 Apr 2025
|Current Issue
Fibers
|2079-6439
|4.2
|7.3
|Q2
|2013
|1,148
9 Apr 2025
|Current Issue
Applied System Innovation
Society Journal
|2571-5577
|3.4
|9
|Q2
|2018
|1,040
7 Aug 2024
|Current Issue
Inventions
|2411-5134
|2.4
|5.7
|Q2
|2016
|1,016
7 Aug 2024
|Current Issue
Machine Learning and Knowledge Extraction
|2504-4990
|8.4
|12.7
|Q1
|2019
|967
25 Sep 2026
|Current Issue
Designs
|2411-9660
|-
|5.7
|-
|2017
|932
7 Aug 2024
|Current Issue
Vehicles
|2624-8921
|3.2
|5.5
|Q2
|2019
|828
9 Apr 2025
|Current Issue
Modelling
|2673-3951
|1.8
|2.4
|Q2
|2020
|635
26 Mar 2025
|Current Issue
Physics
|2624-8174
|1.4
|3.5
|Q3
|2019
|549
6 Oct 2026
|Current Issue
Hydrogen
|2673-4141
|5.6
|5.6
|Q2
|2020
|472
9 Apr 2025
|Current Issue
Telecom
|2673-4001
|2.8
|5.2
|Q3
|2020
|431
9 Apr 2025
|Current Issue
CivilEng
|2673-4109
|2.8
|4.4
|Q2
|2020
|412
7 Aug 2024
|Current Issue
International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
Society Journal
|2504-186X
|2.1
|3.7
|Q2
|2016
|389
10 Nov 2023
|Current Issue
Fuels
|2673-3994
|4.0
|5.1
|Q2
|2020
|332
3 Apr 2025
|Current Issue
Digital
|2673-6470
|-
|6.7
|-
|2021
|273
22 Jul 2025
|Current Issue
Electronic Materials
|2673-3978
|-
|3.7
|-
|2020
|159
25 Jul 2025
|Current Issue
Software
|2674-113X
|-
|-
|-
|2022
|154
25 Sep 2026
|Current Issue