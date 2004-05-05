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94 MDPI Journals Covered in PMC

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,866
1 Jan 2013
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,648
7 Mar 2012
Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
1660-4601-9.8-200466,783
1 Jan 2013
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
16 Nov 2018
Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,586
31 Jul 2017
Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028
15 Jun 2015
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,925
1 Feb 2012
Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,888
5 Aug 2013
Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,834
5 Apr 2018
Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417
23 Feb 2017
Current Issue
Animals
2076-26153.25.5Q1201126,222
28 Oct 2015
Current Issue
Plants
2223-77474.78.5Q1201224,223
2 May 2016
Current Issue
Nanomaterials
2079-49914.810.3Q2201022,900
6 Sep 2018
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,720
7 Apr 2014
Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677
29 Jan 2016
Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281
28 Sep 2016
Current Issue
Healthcare
2227-90323.45.5Q1201318,366
15 Jul 2016
Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,151
23 May 2017
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
7 Mar 2012
Current Issue
Entropy
1099-43002.14.9Q2199915,361
1 Dec 2020
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,301
7 Apr 2014
Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047
29 Nov 2013
Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562
1 Jan 2002
Current Issue
Micromachines
2072-666X3.57.1Q2201013,986
2 Nov 2018
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
25 Jun 2014
Current Issue
Antioxidants
2076-39218.214.7Q1201213,623
18 Jan 2016
Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260
3 Nov 2014
Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,579
15 Nov 2013
Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001
27 Jun 2014
Current Issue
Children
2227-90672.64.5Q1201410,765
15 Jul 2016
Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545
14 May 2014
Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524
9 Sep 2015
Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272
29 Mar 2016
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
27 Nov 2014
Current Issue
Insects
2075-44503.05.3Q120108,770
28 Oct 2015
Current Issue
Journal of Personalized Medicine
2075-4426-7.2-20118,107
16 Dec 2014
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
10 Nov 2011
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
1 Jan 2013
Current Issue
Behavioral Sciences
2076-328X3.24.1Q120117,455
11 Nov 2014
Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018
27 Sep 2017
Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012
13 Jun 2014
Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003
22 Jan 2018
Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,802
1 Feb 2006
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,594
14 Jan 2015
Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,576
19 Oct 2017
Current Issue
Veterinary Sciences
2306-73812.73.9Q120145,387
19 Oct 2017
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
13 Jun 2014
Current Issue
Gels
2310-28616.410.3Q120155,240
22 Jan 2018
Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704
1 Sep 2009
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
17 May 2018
Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,884
22 Jan 2018
Current Issue
Dentistry Journal
2304-67673.44.6Q120132,863
22 Mar 2018
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
13 Jun 2014
Current Issue
Journal of Imaging
2313-433X3.87.3Q220152,721
30 Aug 2021
Current Issue
Sports
2075-46633.24.3Q120132,715
15 Jun 2018
Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
2414-63663.16Q120162,694
28 Sep 2018
Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
2411-51422.53.2Q220161,925
12 Jan 2021
Current Issue
Diseases
2079-97213.74.2Q220131,895
19 Sep 2017
Current Issue
Pharmacy
2226-47872.2-Q320131,833
29 Sep 2017
Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712
30 Oct 2017
Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695
1 Oct 2019
Current Issue
Nursing Reports
2039-44033.12.9Q120111,545
28 Dec 2021
Current Issue
Clinics and Practice
2039-72832.83.5Q120111,536
1 Mar 2011
Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
2254-96253.75.1Q120111,341
17 Sep 2021
Current Issue
Geriatrics
2308-34172.43.4Q320161,219
8 Mar 2018
Current Issue
Journal of Intelligence
2079-32003.86.6Q120131,193
3 Jun 2019
Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167
1 Sep 2015
Current Issue
Neurology International
2035-83773.34.3Q220091,049
1 Apr 2009
Current Issue
Reports
2571-841X0.5-Q32018998
28 May 2025
Current Issue
Methods and Protocols
2409-92792.53.4Q32018949
3 Jun 2019
Current Issue
Infectious Disease Reports
2036-74492.64.2Q22009913
1 Sep 2009
Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
1943-38831.0-Q42008893
1 Nov 2008
Current Issue
Pediatric Reports
2036-75031.92.4Q22009890
1 Jun 2009
Current Issue
Antibodies
2073-44683.34.9Q32012835
11 Sep 2018
Current Issue
Audiology Research
2039-43491.72.5Q22011786
1 Mar 2011
Current Issue
Medicines
2305-6320---2014767
19 Sep 2017
Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
2409-515X3.55.5Q12015749
27 Oct 2020
Current Issue
Journal of Eye Movement Research
1995-86922.23.9Q22007718
1 Jan 2025
Current Issue
Journal of Xenobiotics
2039-47134.65.1Q12011715
1 Apr 2015
Current Issue
Hematology Reports
2038-83301.92.3Q32009666
1 Jan 2010
Current Issue
Vision
2411-51502.73.5Q22017663
15 Nov 2019
Current Issue
Non-Coding RNA
2311-553X4.26.1Q12015633
13 Apr 2018
Current Issue
BioTech
2673-62843.65.6Q22012630
11 Jul 2022
Current Issue
Proteomes
2227-73824.36.4Q22013558
1 Mar 2017
Current Issue
Journal of Developmental Biology
2221-37592.44.7Q22013462
3 Apr 2018
Current Issue
Epidemiologia
2673-39863.23.7Q22020435
18 Nov 2022
Current Issue
Clocks & Sleep
2624-51753.23.6Q22019426
23 Oct 2020
Current Issue
NeuroSci
2673-40871.9-Q32020416
9 Oct 2024
Current Issue
Journal of Market Access & Health Policy
Society Journal
2001-6689-3.7-2013385
1 Aug 2013
Current Issue
Epigenomes
2075-46554.15.3Q22017365
28 Dec 2021
Current Issue
Pathophysiology
1873-149X3.55.1Q11994344
1 Sep 2020
Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
2296-35291.82.7Q32014289
1 Jan 2014
Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
2673-19911.01.9Q42020269
31 Oct 2024
Current Issue
Muscles
2813-04131.61.7Q42022222
28 May 2025
Current Issue