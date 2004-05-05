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19 MDPI Journals Covered in MEDLINE

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,866
20 Jun 2013
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,648
20 Jun 2013
Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
1660-4601-9.8-200466,783
5 Jul 2013
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
20 Jun 2013
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,925
20 Jun 2013
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,720
26 Jul 2019
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
20 Jun 2013
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,301
26 Jul 2019
Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562
1 Jan 2002
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
3 Nov 2014
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
19 Dec 2024
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
20 Jun 2013
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
20 Jun 2013
Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,802
1 Feb 2006
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,594
20 Jan 2015
Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
1930-82640.71.1Q419073,080
1 Jan 1985
Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712
27 Aug 2021
Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695
1 Dec 2016
Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167
1 Sep 2015
Current Issue