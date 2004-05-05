Journals
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19 MDPI Journals Covered in MEDLINE
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,866
20 Jun 2013
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,648
20 Jun 2013
|Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
|1660-4601
|-
|9.8
|-
|2004
|66,783
5 Jul 2013
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
20 Jun 2013
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,925
20 Jun 2013
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,720
26 Jul 2019
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
20 Jun 2013
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,301
26 Jul 2019
|Current Issue
Medicina
Society Journal
|1648-9144
|2.9
|4.6
|Q1
|1920
|14,562
1 Jan 2002
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
3 Nov 2014
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
19 Dec 2024
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
20 Jun 2013
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
20 Jun 2013
|Current Issue
Current Oncology
|1718-7729
|3.6
|6.1
|Q2
|1994
|5,802
1 Feb 2006
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,594
20 Jan 2015
|Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
|1930-8264
|0.7
|1.1
|Q4
|1907
|3,080
1 Jan 1985
|Current Issue
Medical Sciences
|2076-3271
|5.9
|4.6
|Q1
|2013
|1,712
27 Aug 2021
|Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
|2543-6031
|4.5
|4.5
|Q1
|1909
|1,695
1 Dec 2016
|Current Issue
Tomography
|2379-139X
|2.5
|4.9
|Q2
|2015
|1,167
1 Sep 2015
|Current Issue