Journals
Browse journals that are currently covered in PubMed.
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95 MDPI Journals Covered in PubMed
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,866
1 Jan 2013
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,648
10 Jun 2011
|Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
|1660-4601
|-
|9.8
|-
|2004
|66,783
1 Jan 2013
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
1 Jan 2013
|Current Issue
Materials
|1996-1944
|3.7
|7
|Q2
|2008
|58,586
31 Jul 2017
|Current Issue
Journal of Clinical Medicine
|2077-0383
|3.3
|5.2
|Q1
|2012
|54,028
5 Aug 2015
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,925
18 Jan 2012
|Current Issue
Cancers
|2072-6694
|4.8
|9
|Q2
|2009
|37,888
5 Aug 2013
|Current Issue
Polymers
|2073-4360
|5.8
|11
|Q1
|2009
|32,834
5 Apr 2019
|Current Issue
Foods
|2304-8158
|6.0
|10.3
|Q1
|2012
|27,417
23 Feb 2017
|Current Issue
Animals
|2076-2615
|3.2
|5.5
|Q1
|2011
|26,222
19 Oct 2015
|Current Issue
Plants
|2223-7747
|4.7
|8.5
|Q1
|2012
|24,223
2 May 2016
|Current Issue
Nanomaterials
|2079-4991
|4.8
|10.3
|Q2
|2010
|22,900
23 Mar 2017
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,720
10 Apr 2014
|Current Issue
Diagnostics
|2075-4418
|3.8
|6.9
|Q1
|2011
|20,677
29 Jan 2016
|Current Issue
Microorganisms
|2076-2607
|4.7
|8.2
|Q2
|2013
|19,281
28 Sep 2016
|Current Issue
Healthcare
|2227-9032
|3.4
|5.5
|Q1
|2013
|18,366
15 Jul 2016
|Current Issue
Biomedicines
|2227-9059
|4.5
|7.8
|Q2
|2013
|18,151
23 May 2017
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
21 Jun 2011
|Current Issue
Entropy
|1099-4300
|2.1
|4.9
|Q2
|1999
|15,361
1 Dec 2020
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,301
10 Apr 2014
|Current Issue
Pharmaceutics
|1999-4923
|6.9
|12.5
|Q1
|2009
|15,047
5 Dec 2013
|Current Issue
Medicina
Society Journal
|1648-9144
|2.9
|4.6
|Q1
|1920
|14,562
1 Jan 2004
|Current Issue
Micromachines
|2072-666X
|3.5
|7.1
|Q2
|2010
|13,986
3 Nov 2018
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
30 Jun 2014
|Current Issue
Antioxidants
|2076-3921
|8.2
|14.7
|Q1
|2012
|13,623
20 Jan 2016
|Current Issue
Life
|2075-1729
|3.9
|7.1
|Q1
|2011
|12,260
4 Nov 2014
|Current Issue
Pharmaceuticals
|1424-8247
|5.7
|9
|Q1
|2004
|11,579
29 Nov 2013
|Current Issue
Brain Sciences
|2076-3425
|3.4
|6
|Q2
|2011
|11,001
27 Jun 2014
|Current Issue
Children
|2227-9067
|2.6
|4.5
|Q1
|2014
|10,765
15 Jul 2016
|Current Issue
Biology
|2079-7737
|4.3
|7.3
|Q1
|2012
|10,545
19 May 2014
|Current Issue
Vaccines
|2076-393X
|3.5
|7.7
|Q2
|2013
|10,524
9 Sep 2015
|Current Issue
Antibiotics
|2079-6382
|5.5
|10.2
|Q1
|2012
|10,272
29 Mar 2016
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
26 Nov 2014
|Current Issue
Insects
|2075-4450
|3.0
|5.3
|Q1
|2010
|8,770
15 Oct 2015
|Current Issue
Journal of Personalized Medicine
|2075-4426
|-
|7.2
|-
|2011
|8,107
16 Dec 2014
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
21 Jun 2011
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
1 Jan 2013
|Current Issue
Behavioral Sciences
|2076-328X
|3.2
|4.1
|Q1
|2011
|7,455
28 Nov 2014
|Current Issue
Bioengineering
|2306-5354
|4.4
|7.5
|Q2
|2014
|7,018
27 Sep 2017
|Current Issue
Metabolites
|2218-1989
|4.5
|8.1
|Q2
|2011
|7,012
26 Jun 2014
|Current Issue
Journal of Fungi
|2309-608X
|4.3
|8.7
|Q1
|2015
|7,003
25 Jan 2018
|Current Issue
Current Oncology
|1718-7729
|3.6
|6.1
|Q2
|1994
|5,802
1 Jan 2008
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,594
20 Jan 2015
|Current Issue
Toxics
|2305-6304
|4.9
|7.8
|Q1
|2013
|5,576
19 Oct 2017
|Current Issue
Veterinary Sciences
|2306-7381
|2.7
|3.9
|Q1
|2014
|5,387
19 Oct 2017
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
27 Jun 2014
|Current Issue
Gels
|2310-2861
|6.4
|10.3
|Q1
|2015
|5,240
22 Jan 2019
|Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
|1467-3045
|4.1
|5
|Q2
|1999
|4,704
5 Jun 2022
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
17 May 2019
|Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
|1930-8264
|0.7
|1.1
|Q4
|1907
|3,080
1 Jan 1985
|Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
|2308-3425
|2.6
|4.5
|Q2
|2014
|2,884
25 Jan 2018
|Current Issue
Dentistry Journal
|2304-6767
|3.4
|4.6
|Q1
|2013
|2,863
22 Mar 2018
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
25 Jun 2014
|Current Issue
Journal of Imaging
|2313-433X
|3.8
|7.3
|Q2
|2015
|2,721
30 Aug 2021
|Current Issue
Sports
|2075-4663
|3.2
|4.3
|Q1
|2013
|2,715
18 Jun 2018
|Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
|2414-6366
|3.1
|6
|Q1
|2016
|2,694
1 Oct 2018
|Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
|2411-5142
|2.5
|3.2
|Q2
|2016
|1,925
15 Jan 2021
|Current Issue
Diseases
|2079-9721
|3.7
|4.2
|Q2
|2013
|1,895
19 Sep 2017
|Current Issue
Pharmacy
|2226-4787
|2.2
|-
|Q3
|2013
|1,833
29 Sep 2017
|Current Issue
Medical Sciences
|2076-3271
|5.9
|4.6
|Q1
|2013
|1,712
30 Oct 2017
|Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
|2543-6031
|4.5
|4.5
|Q1
|1909
|1,695
1 Dec 2016
|Current Issue
Nursing Reports
|2039-4403
|3.1
|2.9
|Q1
|2011
|1,545
28 Dec 2021
|Current Issue
Clinics and Practice
|2039-7283
|2.8
|3.5
|Q1
|2011
|1,536
1 Jan 2013
|Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
|2254-9625
|3.7
|5.1
|Q1
|2011
|1,341
20 Sep 2021
|Current Issue
Geriatrics
|2308-3417
|2.4
|3.4
|Q3
|2016
|1,219
8 Mar 2019
|Current Issue
Journal of Intelligence
|2079-3200
|3.8
|6.6
|Q1
|2013
|1,193
4 Jun 2019
|Current Issue
Tomography
|2379-139X
|2.5
|4.9
|Q2
|2015
|1,167
1 Mar 2017
|Current Issue
Neurology International
|2035-8377
|3.3
|4.3
|Q2
|2009
|1,049
1 Jan 2011
|Current Issue
Reports
|2571-841X
|0.5
|-
|Q3
|2018
|998
23 Jul 2025
|Current Issue
Methods and Protocols
|2409-9279
|2.5
|3.4
|Q3
|2018
|949
5 Jun 2019
|Current Issue
Infectious Disease Reports
|2036-7449
|2.6
|4.2
|Q2
|2009
|913
1 Jan 2011
|Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
|1943-3883
|1.0
|-
|Q4
|2008
|893
1 Nov 2008
|Current Issue
Pediatric Reports
|2036-7503
|1.9
|2.4
|Q2
|2009
|890
1 Jan 2011
|Current Issue
Antibodies
|2073-4468
|3.3
|4.9
|Q3
|2012
|835
13 Sep 2019
|Current Issue
Audiology Research
|2039-4349
|1.7
|2.5
|Q2
|2011
|786
1 Jan 2013
|Current Issue
Medicines
|2305-6320
|-
|-
|-
|2014
|767
19 Sep 2017
|Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
|2409-515X
|3.5
|5.5
|Q1
|2015
|749
27 Oct 2020
|Current Issue
Journal of Eye Movement Research
|1995-8692
|2.2
|3.9
|Q2
|2007
|718
1 Jan 2025
|Current Issue
Journal of Xenobiotics
|2039-4713
|4.6
|5.1
|Q1
|2011
|715
1 Jan 2017
|Current Issue
Hematology Reports
|2038-8330
|1.9
|2.3
|Q3
|2009
|666
1 Jan 2011
|Current Issue
Vision
|2411-5150
|2.7
|3.5
|Q2
|2017
|663
18 Nov 2019
|Current Issue
Non-Coding RNA
|2311-553X
|4.2
|6.1
|Q1
|2015
|633
13 Apr 2018
|Current Issue
BioTech
|2673-6284
|3.6
|5.6
|Q2
|2012
|630
11 Jul 2022
|Current Issue
Proteomes
|2227-7382
|4.3
|6.4
|Q2
|2013
|558
1 Mar 2017
|Current Issue
Journal of Developmental Biology
|2221-3759
|2.4
|4.7
|Q2
|2013
|462
3 Apr 2018
|Current Issue
Epidemiologia
|2673-3986
|3.2
|3.7
|Q2
|2020
|435
18 Nov 2022
|Current Issue
Clocks & Sleep
|2624-5175
|3.2
|3.6
|Q2
|2019
|426
23 Oct 2020
|Current Issue
NeuroSci
|2673-4087
|1.9
|-
|Q3
|2020
|416
9 Oct 2024
|Current Issue
Journal of Market Access & Health Policy
Society Journal
|2001-6689
|-
|3.7
|-
|2013
|385
1 Jan 2013
|Current Issue
Epigenomes
|2075-4655
|4.1
|5.3
|Q2
|2017
|365
28 Dec 2021
|Current Issue
Pathophysiology
|1873-149X
|3.5
|5.1
|Q1
|1994
|344
23 Mar 2022
|Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
|2296-3529
|1.8
|2.7
|Q3
|2014
|289
1 Jan 2016
|Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
|2673-1991
|1.0
|1.9
|Q4
|2020
|269
31 Oct 2024
|Current Issue
Muscles
|2813-0413
|1.6
|1.7
|Q4
|2022
|222
23 Jul 2025
|Current Issue