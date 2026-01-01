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Topic Proposal Application

If you would like to propose a Topic, please fill and submit the following form. Our editors will get back to you shortly.

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Resume or CV (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx)