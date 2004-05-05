Journals
Browse journals that are currently covered in CAplus / SciFinder.
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142 MDPI Journals Covered in CAplus / SciFinder
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,867
1 Jan 2013
|Current Issue
Sustainability
|2071-1050
|4.1
|8.9
|Q2
|2009
|110,636
1 Jan 2013
|Current Issue
Applied Sciences
|2076-3417
|2.9
|6.1
|Q2
|2011
|94,200
2 Mar 2012
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,650
1 Jan 2013
|Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
|1660-4601
|-
|9.8
|-
|2004
|66,784
1 Jan 2013
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
1 Jan 2013
|Current Issue
Energies
|1996-1073
|3.9
|8.3
|Q3
|2008
|65,192
1 Jan 2013
|Current Issue
Materials
|1996-1944
|3.7
|7
|Q2
|2008
|58,592
1 Jan 2013
|Current Issue
Journal of Clinical Medicine
|2077-0383
|3.3
|5.2
|Q1
|2012
|54,028
17 Feb 2014
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,927
1 Jan 2013
|Current Issue
Cancers
|2072-6694
|4.8
|9
|Q2
|2009
|37,889
1 Jan 2013
|Current Issue
Polymers
|2073-4360
|5.8
|11
|Q1
|2009
|32,837
1 Jan 2013
|Current Issue
Water
|2073-4441
|3.5
|6.7
|Q2
|2009
|32,757
1 Jan 2013
|Current Issue
Electronics
|2079-9292
|2.9
|7
|Q2
|2012
|32,120
4 Feb 2013
|Current Issue
Foods
|2304-8158
|6.0
|10.3
|Q1
|2012
|27,417
4 Feb 2013
|Current Issue
Plants
|2223-7747
|4.7
|8.5
|Q1
|2012
|24,223
6 Nov 2012
|Current Issue
Nanomaterials
|2079-4991
|4.8
|10.3
|Q2
|2010
|22,901
3 Nov 2011
|Current Issue
Processes
|2227-9717
|3.4
|5.7
|Q3
|2013
|22,185
30 Dec 2013
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,722
25 Sep 2012
|Current Issue
Diagnostics
|2075-4418
|3.8
|6.9
|Q1
|2011
|20,677
16 May 2012
|Current Issue
Agronomy
|2073-4395
|4.1
|7.6
|Q1
|2011
|20,572
3 May 2012
|Current Issue
Microorganisms
|2076-2607
|4.7
|8.2
|Q2
|2013
|19,281
17 Feb 2014
|Current Issue
Symmetry
|2073-8994
|2.2
|5.2
|Q2
|2009
|18,333
1 Jan 2013
|Current Issue
Biomedicines
|2227-9059
|4.5
|7.8
|Q2
|2013
|18,152
28 Apr 2014
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
1 Jan 2013
|Current Issue
Metals
|2075-4701
|3.1
|5.7
|Q2
|2011
|15,654
15 Feb 2012
|Current Issue
Entropy
|1099-4300
|2.1
|4.9
|Q2
|1999
|15,362
1 Jan 2013
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,302
1 Jan 2013
|Current Issue
Pharmaceutics
|1999-4923
|6.9
|12.5
|Q1
|2009
|15,047
1 Jan 2013
|Current Issue
Agriculture
|2077-0472
|4.5
|7.8
|Q1
|2011
|14,580
2 Mar 2012
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
16 Apr 2012
|Current Issue
Antioxidants
|2076-3921
|8.2
|14.7
|Q1
|2012
|13,623
4 Feb 2013
|Current Issue
Coatings
|2079-6412
|3.4
|6.1
|Q2
|2011
|13,138
31 Oct 2011
|Current Issue
Atmosphere
|2073-4433
|2.6
|5.4
|Q3
|2010
|13,091
1 Jan 2013
|Current Issue
Life
|2075-1729
|3.9
|7.1
|Q1
|2011
|12,260
16 Apr 2012
|Current Issue
Catalysts
|2073-4344
|4.5
|8.3
|Q2
|2011
|11,961
16 Apr 2012
|Current Issue
Pharmaceuticals
|1424-8247
|5.7
|9
|Q1
|2004
|11,580
1 Jan 2013
|Current Issue
Minerals
|2075-163X
|2.7
|4.9
|Q2
|2011
|11,473
16 Apr 2012
|Current Issue
Crystals
|2073-4352
|2.9
|5.4
|Q2
|2011
|11,125
7 Apr 2011
|Current Issue
Brain Sciences
|2076-3425
|3.4
|6
|Q2
|2011
|11,001
2 Mar 2012
|Current Issue
Biology
|2079-7737
|4.3
|7.3
|Q1
|2012
|10,545
25 Sep 2012
|Current Issue
Vaccines
|2076-393X
|3.5
|7.7
|Q2
|2013
|10,524
17 Feb 2014
|Current Issue
Antibiotics
|2079-6382
|5.5
|10.2
|Q1
|2012
|10,272
4 Feb 2013
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
6 Nov 2012
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
1 Jan 2013
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
1 Jan 2013
|Current Issue
Photonics
|2304-6732
|2.1
|3.9
|Q3
|2014
|7,033
11 Nov 2015
|Current Issue
Bioengineering
|2306-5354
|4.4
|7.5
|Q2
|2014
|7,018
17 Feb 2014
|Current Issue
Metabolites
|2218-1989
|4.5
|8.1
|Q2
|2011
|7,012
16 Apr 2012
|Current Issue
Journal of Fungi
|2309-608X
|4.3
|8.7
|Q1
|2015
|7,003
20 Feb 2017
|Current Issue
Diversity
|1424-2818
|2.3
|4.6
|Q2
|2009
|6,569
1 Jan 2013
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,595
7 Apr 2011
|Current Issue
Toxics
|2305-6304
|4.9
|7.8
|Q1
|2013
|5,578
17 Feb 2014
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
7 Apr 2011
|Current Issue
Gels
|2310-2861
|6.4
|10.3
|Q1
|2015
|5,240
8 Aug 2016
|Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
|1467-3045
|4.1
|5
|Q2
|1999
|4,704
23 Feb 2022
|Current Issue
Geosciences
|2076-3263
|2.3
|4.4
|Q3
|2011
|4,453
16 May 2012
|Current Issue
Fermentation
|2311-5637
|4.1
|7.7
|Q2
|2015
|4,415
20 Feb 2017
|Current Issue
Universe
|2218-1997
|2.5
|5
|Q2
|2015
|3,667
2 Feb 2021
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
28 Dec 2017
|Current Issue
Journal of Composites Science
|2504-477X
|4.6
|6.7
|Q2
|2017
|3,476
17 Jul 2018
|Current Issue
Lubricants
|2075-4442
|3.6
|5.6
|Q2
|2013
|2,939
10 May 2021
|Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
|2308-3425
|2.6
|4.5
|Q2
|2014
|2,885
28 Apr 2014
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
1 Jan 2013
|Current Issue
Chemosensors
|2227-9040
|4.4
|8.1
|Q2
|2013
|2,821
16 Apr 2014
|Current Issue
Fluids
|2311-5521
|2.1
|4.1
|Q3
|2016
|2,753
20 Feb 2017
|Current Issue
Separations
|2297-8739
|3.5
|6.4
|Q2
|2014
|2,643
31 Mar 2016
|Current Issue
Batteries
|2313-0105
|6.3
|9.8
|Q1
|2015
|2,636
8 Nov 2017
|Current Issue
Heritage
|2571-9408
|2.6
|4.3
|Q2
|2018
|2,511
6 Jun 2025
|Current Issue
Inorganics
|2304-6740
|3.4
|5.3
|Q2
|2013
|2,441
16 Apr 2014
|Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
|2504-4494
|4.0
|5.7
|Q1
|2017
|2,034
30 Jan 2019
|Current Issue
Molbank
|1422-8599
|0.3
|0.9
|Q4
|1997
|1,973
1 Jan 2013
|Current Issue
Diseases
|2079-9721
|3.7
|4.2
|Q2
|2013
|1,895
17 Feb 2014
|Current Issue
Computation
|2079-3197
|2.6
|5.2
|Q2
|2013
|1,829
2 Feb 2021
|Current Issue
Medical Sciences
|2076-3271
|5.9
|4.6
|Q1
|2013
|1,712
17 Feb 2014
|Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
|2543-6031
|4.5
|4.5
|Q1
|1909
|1,695
4 Apr 2023
|Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
|2218-0532
|3.6
|5.3
|Q2
|1930
|1,672
2 Aug 2016
|Current Issue
Cosmetics
|2079-9284
|4.1
|6
|Q1
|2014
|1,640
28 Apr 2014
|Current Issue
AgriEngineering
|2624-7402
|3.1
|4.7
|Q2
|2019
|1,553
17 Mar 2020
|Current Issue
Chemistry Proceedings
Proceedings Journal
|2673-4583
|-
|-
|-
|2020
|1,230
14 Aug 2024
|Forthcoming Volume
Magnetochemistry
|2312-7481
|2.8
|5.8
|Q2
|2015
|1,224
8 Aug 2016
|Current Issue
Fibers
|2079-6439
|4.2
|7.3
|Q2
|2013
|1,148
15 Jan 2014
|Current Issue
Atoms
|2218-2004
|1.5
|2.9
|Q4
|2013
|1,085
28 Apr 2014
|Current Issue
Microbiology Research
|2036-7481
|2.5
|3.5
|Q3
|2010
|1,078
25 Apr 2023
|Current Issue
Beverages
|2306-5710
|3.0
|4.7
|Q3
|2015
|1,071
8 Nov 2017
|Current Issue
Neurology International
|2035-8377
|3.3
|4.3
|Q2
|2009
|1,049
25 Apr 2023
|Current Issue
ChemEngineering
|2305-7084
|3.7
|6
|Q2
|2017
|954
17 Jul 2018
|Current Issue
Methods and Protocols
|2409-9279
|2.5
|3.4
|Q3
|2018
|949
4 Jun 2019
|Current Issue
Chemistry
|2624-8549
|2.6
|4.4
|Q3
|2019
|926
11 Feb 2021
|Current Issue
Soil Systems
|2571-8789
|4.1
|6.9
|Q2
|2017
|920
30 Jan 2019
|Current Issue
Pediatric Reports
|2036-7503
|1.9
|2.4
|Q2
|2009
|890
25 Apr 2023
|Current Issue
C
|2311-5629
|4.3
|6.2
|Q2
|2015
|882
20 Feb 2017
|Current Issue
COVID
|2673-8112
|0.9
|2
|Q4
|2021
|858
23 Feb 2022
|Current Issue
Antibodies
|2073-4468
|3.3
|4.9
|Q3
|2012
|835
25 Sep 2012
|Current Issue
Ceramics
|2571-6131
|2.8
|4.1
|Q2
|2018
|808
4 Jun 2019
|Current Issue
Sci
|2413-4155
|4.1
|5.4
|Q1
|2019
|782
25 Apr 2023
|Current Issue
Medicines
|2305-6320
|-
|-
|-
|2014
|767
8 Feb 2016
|Current Issue
Journal of Xenobiotics
|2039-4713
|4.6
|5.1
|Q1
|2011
|715
2 Feb 2021
|Current Issue
Condensed Matter
|2410-3896
|1.5
|3.4
|Q4
|2016
|672
28 Dec 2017
|Current Issue
Hematology Reports
|2038-8330
|1.9
|2.3
|Q3
|2009
|666
15 May 2023
|Current Issue
Colloids and Interfaces
|2504-5377
|3.8
|5.8
|Q2
|2017
|653
30 Jan 2019
|Current Issue
Non-Coding RNA
|2311-553X
|4.2
|6.1
|Q1
|2015
|633
2 Feb 2021
|Current Issue
BioTech
|2673-6284
|3.6
|5.6
|Q2
|2012
|630
7 May 2021
|Current Issue
International Journal of Plant Biology
|2037-0164
|-
|4.2
|-
|2010
|614
25 Apr 2023
|Current Issue
Proteomes
|2227-7382
|4.3
|6.4
|Q2
|2013
|558
17 Feb 2014
|Current Issue
Physics
|2624-8174
|1.4
|3.5
|Q3
|2019
|549
24 Aug 2023
|Current Issue
Particles
|2571-712X
|2.3
|3.2
|Q2
|2018
|524
17 Mar 2020
|Current Issue
Hydrogen
|2673-4141
|5.6
|5.6
|Q2
|2020
|472
23 Feb 2022
|Current Issue
Journal of Developmental Biology
|2221-3759
|2.4
|4.7
|Q2
|2013
|462
17 Feb 2014
|Current Issue
Instruments
|2410-390X
|1.4
|2.8
|Q4
|2017
|453
11 Feb 2019
|Current Issue
Surfaces
|2571-9637
|2.7
|4.2
|Q3
|2018
|453
17 Mar 2020
|Current Issue
Nitrogen
|2504-3129
|2.8
|3.4
|Q3
|2020
|439
23 Feb 2022
|Current Issue
Polysaccharides
|2673-4176
|4.1
|7.7
|Q2
|2020
|424
23 Feb 2022
|Current Issue
Limnological Review
|2300-7575
|-
|2.4
|-
|2001
|424
24 Aug 2023
|Current Issue
Epigenomes
|2075-4655
|4.1
|5.3
|Q2
|2017
|365
2 Mar 2018
|Current Issue
Plasma
|2571-6182
|3.1
|3.9
|Q2
|2018
|351
4 Jun 2019
|Current Issue
Endocrines
|2673-396X
|2.2
|3
|Q3
|2020
|349
23 Feb 2022
|Current Issue
J
|2571-8800
|-
|-
|-
|2018
|334
17 Mar 2020
|Current Issue
Fuels
|2673-3994
|4.0
|5.1
|Q2
|2020
|332
25 Apr 2023
|Current Issue
Reactions
|2624-781X
|4.0
|4.4
|Q2
|2020
|327
25 Apr 2023
|Current Issue
Macromol
|2673-6209
|7.2
|9.3
|Q1
|2021
|322
23 Feb 2022
|Current Issue
Biomass
|2673-8783
|6.1
|6.7
|Q1
|2021
|310
25 Apr 2023
|Current Issue
Corrosion and Materials Degradation
|2624-5558
|2.7
|4.3
|Q3
|2020
|307
25 Apr 2023
|Current Issue
Quantum Beam Science
|2412-382X
|1.3
|3.2
|Q3
|2017
|304
11 Feb 2019
|Current Issue
Thalassemia Reports
|2039-4365
|2.4
|-
|Q2
|2011
|299
25 Apr 2023
|Current Issue
Analytica
|2673-4532
|7.4
|7.2
|Q1
|2020
|281
25 Apr 2023
|Current Issue
Electrochem
|2673-3293
|-
|6.6
|-
|2020
|278
23 Feb 2022
|Current Issue
Solids
|2673-6497
|2.1
|3.3
|Q4
|2020
|263
23 Feb 2022
|Current Issue
Sustainable Chemistry
|2673-4079
|5.0
|7.8
|Q2
|2020
|261
23 Feb 2022
|Current Issue
Compounds
|2673-6918
|3.6
|4.8
|Q2
|2021
|254
25 Apr 2023
|Current Issue
Photochem
|2673-7256
|2.8
|4.5
|Q3
|2021
|239
25 Apr 2023
|Current Issue
Organics
|2673-401X
|3.2
|3.3
|Q2
|2020
|237
23 Feb 2022
|Current Issue
Physchem
|2673-7167
|2.3
|2.8
|Q4
|2021
|237
25 Apr 2023
|Current Issue
Cardiogenetics
|2035-8148
|1.1
|1.4
|Q4
|2011
|237
25 Apr 2023
|Current Issue
Drugs and Drug Candidates
|2813-2998
|-
|-
|-
|2022
|214
23 Jun 2026
|Current Issue
AppliedChem
|2673-9623
|2.3
|3.7
|Q3
|2021
|206
25 Apr 2023
|Current Issue
Journal of Molecular Pathology
|2673-5261
|2.5
|2.7
|Q2
|2020
|200
23 Feb 2022
|Current Issue
Liquids
|2673-8015
|1.8
|4
|Q4
|2021
|182
25 Apr 2023
|Current Issue
Oxygen
|2673-9801
|3.7
|13.3
|Q2
|2021
|170
25 Apr 2023
|Current Issue
Colorants
|2079-6447
|-
|3.1
|-
|2022
|158
24 Aug 2023
|Current Issue
Gases
|2673-5628
|-
|6.5
|-
|2021
|141
25 Apr 2023
|Current Issue
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
|2813-9054
|-
|0.9
|-
|1956
|121
9 Oct 2026
|Current Issue