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Journals

Browse journals that are currently covered in CAplus / SciFinder.

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142 MDPI Journals Covered in CAplus / SciFinder

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,867
1 Jan 2013
Current Issue
Sustainability
2071-10504.18.9Q22009110,636
1 Jan 2013
Current Issue
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200
2 Mar 2012
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,650
1 Jan 2013
Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
1660-4601-9.8-200466,784
1 Jan 2013
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
1 Jan 2013
Current Issue
Energies
1996-10733.98.3Q3200865,192
1 Jan 2013
Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,592
1 Jan 2013
Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028
17 Feb 2014
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,927
1 Jan 2013
Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,889
1 Jan 2013
Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,837
1 Jan 2013
Current Issue
Water
2073-44413.56.7Q2200932,757
1 Jan 2013
Current Issue
Electronics
2079-92922.97Q2201232,120
4 Feb 2013
Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417
4 Feb 2013
Current Issue
Plants
2223-77474.78.5Q1201224,223
6 Nov 2012
Current Issue
Nanomaterials
2079-49914.810.3Q2201022,901
3 Nov 2011
Current Issue
Processes
2227-97173.45.7Q3201322,185
30 Dec 2013
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,722
25 Sep 2012
Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677
16 May 2012
Current Issue
Agronomy
2073-43954.17.6Q1201120,572
3 May 2012
Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281
17 Feb 2014
Current Issue
Symmetry
2073-89942.25.2Q2200918,333
1 Jan 2013
Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,152
28 Apr 2014
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
1 Jan 2013
Current Issue
Metals
2075-47013.15.7Q2201115,654
15 Feb 2012
Current Issue
Entropy
1099-43002.14.9Q2199915,362
1 Jan 2013
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,302
1 Jan 2013
Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047
1 Jan 2013
Current Issue
Agriculture
2077-04724.57.8Q1201114,580
2 Mar 2012
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
16 Apr 2012
Current Issue
Antioxidants
2076-39218.214.7Q1201213,623
4 Feb 2013
Current Issue
Coatings
2079-64123.46.1Q2201113,138
31 Oct 2011
Current Issue
Atmosphere
2073-44332.65.4Q3201013,091
1 Jan 2013
Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260
16 Apr 2012
Current Issue
Catalysts
2073-43444.58.3Q2201111,961
16 Apr 2012
Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,580
1 Jan 2013
Current Issue
Minerals
2075-163X2.74.9Q2201111,473
16 Apr 2012
Current Issue
Crystals
2073-43522.95.4Q2201111,125
7 Apr 2011
Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001
2 Mar 2012
Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545
25 Sep 2012
Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524
17 Feb 2014
Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272
4 Feb 2013
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
6 Nov 2012
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
1 Jan 2013
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
1 Jan 2013
Current Issue
Photonics
2304-67322.13.9Q320147,033
11 Nov 2015
Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018
17 Feb 2014
Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012
16 Apr 2012
Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003
20 Feb 2017
Current Issue
Diversity
1424-28182.34.6Q220096,569
1 Jan 2013
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,595
7 Apr 2011
Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,578
17 Feb 2014
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
7 Apr 2011
Current Issue
Gels
2310-28616.410.3Q120155,240
8 Aug 2016
Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704
23 Feb 2022
Current Issue
Geosciences
2076-32632.34.4Q320114,453
16 May 2012
Current Issue
Fermentation
2311-56374.17.7Q220154,415
20 Feb 2017
Current Issue
Universe
2218-19972.55Q220153,667
2 Feb 2021
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
28 Dec 2017
Current Issue
Journal of Composites Science
2504-477X4.66.7Q220173,476
17 Jul 2018
Current Issue
Lubricants
2075-44423.65.6Q220132,939
10 May 2021
Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,885
28 Apr 2014
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
1 Jan 2013
Current Issue
Chemosensors
2227-90404.48.1Q220132,821
16 Apr 2014
Current Issue
Fluids
2311-55212.14.1Q320162,753
20 Feb 2017
Current Issue
Separations
2297-87393.56.4Q220142,643
31 Mar 2016
Current Issue
Batteries
2313-01056.39.8Q120152,636
8 Nov 2017
Current Issue
Heritage
2571-94082.64.3Q220182,511
6 Jun 2025
Current Issue
Inorganics
2304-67403.45.3Q220132,441
16 Apr 2014
Current Issue
Journal of Manufacturing and Materials Processing
2504-44944.05.7Q120172,034
30 Jan 2019
Current Issue
Molbank
1422-85990.30.9Q419971,973
1 Jan 2013
Current Issue
Diseases
2079-97213.74.2Q220131,895
17 Feb 2014
Current Issue
Computation
2079-31972.65.2Q220131,829
2 Feb 2021
Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712
17 Feb 2014
Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695
4 Apr 2023
Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
2218-05323.65.3Q219301,672
2 Aug 2016
Current Issue
Cosmetics
2079-92844.16Q120141,640
28 Apr 2014
Current Issue
AgriEngineering
2624-74023.14.7Q220191,553
17 Mar 2020
Current Issue
Chemistry Proceedings
Proceedings Journal
2673-4583---20201,230
14 Aug 2024
Forthcoming Volume
Magnetochemistry
2312-74812.85.8Q220151,224
8 Aug 2016
Current Issue
Fibers
2079-64394.27.3Q220131,148
15 Jan 2014
Current Issue
Atoms
2218-20041.52.9Q420131,085
28 Apr 2014
Current Issue
Microbiology Research
2036-74812.53.5Q320101,078
25 Apr 2023
Current Issue
Beverages
2306-57103.04.7Q320151,071
8 Nov 2017
Current Issue
Neurology International
2035-83773.34.3Q220091,049
25 Apr 2023
Current Issue
ChemEngineering
2305-70843.76Q22017954
17 Jul 2018
Current Issue
Methods and Protocols
2409-92792.53.4Q32018949
4 Jun 2019
Current Issue
Chemistry
2624-85492.64.4Q32019926
11 Feb 2021
Current Issue
Soil Systems
2571-87894.16.9Q22017920
30 Jan 2019
Current Issue
Pediatric Reports
2036-75031.92.4Q22009890
25 Apr 2023
Current Issue
C
2311-56294.36.2Q22015882
20 Feb 2017
Current Issue
COVID
2673-81120.92Q42021858
23 Feb 2022
Current Issue
Antibodies
2073-44683.34.9Q32012835
25 Sep 2012
Current Issue
Ceramics
2571-61312.84.1Q22018808
4 Jun 2019
Current Issue
Sci
2413-41554.15.4Q12019782
25 Apr 2023
Current Issue
Medicines
2305-6320---2014767
8 Feb 2016
Current Issue
Journal of Xenobiotics
2039-47134.65.1Q12011715
2 Feb 2021
Current Issue
Condensed Matter
2410-38961.53.4Q42016672
28 Dec 2017
Current Issue
Hematology Reports
2038-83301.92.3Q32009666
15 May 2023
Current Issue
Colloids and Interfaces
2504-53773.85.8Q22017653
30 Jan 2019
Current Issue
Non-Coding RNA
2311-553X4.26.1Q12015633
2 Feb 2021
Current Issue
BioTech
2673-62843.65.6Q22012630
7 May 2021
Current Issue
International Journal of Plant Biology
2037-0164-4.2-2010614
25 Apr 2023
Current Issue
Proteomes
2227-73824.36.4Q22013558
17 Feb 2014
Current Issue
Physics
2624-81741.43.5Q32019549
24 Aug 2023
Current Issue
Particles
2571-712X2.33.2Q22018524
17 Mar 2020
Current Issue
Hydrogen
2673-41415.65.6Q22020472
23 Feb 2022
Current Issue
Journal of Developmental Biology
2221-37592.44.7Q22013462
17 Feb 2014
Current Issue
Instruments
2410-390X1.42.8Q42017453
11 Feb 2019
Current Issue
Surfaces
2571-96372.74.2Q32018453
17 Mar 2020
Current Issue
Nitrogen
2504-31292.83.4Q32020439
23 Feb 2022
Current Issue
Polysaccharides
2673-41764.17.7Q22020424
23 Feb 2022
Current Issue
Limnological Review
2300-7575-2.4-2001424
24 Aug 2023
Current Issue
Epigenomes
2075-46554.15.3Q22017365
2 Mar 2018
Current Issue
Plasma
2571-61823.13.9Q22018351
4 Jun 2019
Current Issue
Endocrines
2673-396X2.23Q32020349
23 Feb 2022
Current Issue
J
2571-8800---2018334
17 Mar 2020
Current Issue
Fuels
2673-39944.05.1Q22020332
25 Apr 2023
Current Issue
Reactions
2624-781X4.04.4Q22020327
25 Apr 2023
Current Issue
Macromol
2673-62097.29.3Q12021322
23 Feb 2022
Current Issue
Biomass
2673-87836.16.7Q12021310
25 Apr 2023
Current Issue
Corrosion and Materials Degradation
2624-55582.74.3Q32020307
25 Apr 2023
Current Issue
Quantum Beam Science
2412-382X1.33.2Q32017304
11 Feb 2019
Current Issue
Thalassemia Reports
2039-43652.4-Q22011299
25 Apr 2023
Current Issue
Analytica
2673-45327.47.2Q12020281
25 Apr 2023
Current Issue
Electrochem
2673-3293-6.6-2020278
23 Feb 2022
Current Issue
Solids
2673-64972.13.3Q42020263
23 Feb 2022
Current Issue
Sustainable Chemistry
2673-40795.07.8Q22020261
23 Feb 2022
Current Issue
Compounds
2673-69183.64.8Q22021254
25 Apr 2023
Current Issue
Photochem
2673-72562.84.5Q32021239
25 Apr 2023
Current Issue
Organics
2673-401X3.23.3Q22020237
23 Feb 2022
Current Issue
Physchem
2673-71672.32.8Q42021237
25 Apr 2023
Current Issue
Cardiogenetics
2035-81481.11.4Q42011237
25 Apr 2023
Current Issue
Drugs and Drug Candidates
2813-2998---2022214
23 Jun 2026
Current Issue
AppliedChem
2673-96232.33.7Q32021206
25 Apr 2023
Current Issue
Journal of Molecular Pathology
2673-52612.52.7Q22020200
23 Feb 2022
Current Issue
Liquids
2673-80151.84Q42021182
25 Apr 2023
Current Issue
Oxygen
2673-98013.713.3Q22021170
25 Apr 2023
Current Issue
Colorants
2079-6447-3.1-2022158
24 Aug 2023
Current Issue
Gases
2673-5628-6.5-2021141
25 Apr 2023
Current Issue
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
2813-9054-0.9-1956121
9 Oct 2026
Current Issue