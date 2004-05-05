Journals
Browse journals that are currently covered in SCIE.
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93 MDPI Journals Covered in SCIE
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,866
1 Jan 2004
|Current Issue
Sustainability
|2071-1050
|4.1
|8.9
|Q2
|2009
|110,630
16 Sep 2013
|Current Issue
Applied Sciences
|2076-3417
|2.9
|6.1
|Q2
|2011
|94,200
2 Feb 2015
|Current Issue
Sensors
|1424-8220
|4.0
|9.4
|Q2
|2001
|81,648
1 Jan 2004
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
24 Dec 1997
|Current Issue
Energies
|1996-1073
|3.9
|8.3
|Q3
|2008
|65,190
6 Apr 2010
|Current Issue
Materials
|1996-1944
|3.7
|7
|Q2
|2008
|58,586
21 Dec 2011
|Current Issue
Journal of Clinical Medicine
|2077-0383
|3.3
|5.2
|Q1
|2012
|54,028
18 Oct 2017
|Current Issue
Remote Sensing
|2072-4292
|4.3
|9.4
|Q1
|2009
|43,939
3 Sep 2012
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,925
21 Dec 2011
|Current Issue
Cancers
|2072-6694
|4.8
|9
|Q2
|2009
|37,888
20 Feb 2017
|Current Issue
Polymers
|2073-4360
|5.8
|11
|Q1
|2009
|32,834
22 Jan 2013
|Current Issue
Water
|2073-4441
|3.5
|6.7
|Q2
|2009
|32,757
12 Dec 2012
|Current Issue
Electronics
|2079-9292
|2.9
|7
|Q2
|2012
|32,119
28 Nov 2017
|Current Issue
Mathematics
|2227-7390
|2.3
|5.4
|Q1
|2013
|29,307
27 Aug 2018
|Current Issue
Foods
|2304-8158
|6.0
|10.3
|Q1
|2012
|27,417
27 Nov 2018
|Current Issue
Animals
|2076-2615
|3.2
|5.5
|Q1
|2011
|26,222
17 Oct 2017
|Current Issue
Plants
|2223-7747
|4.7
|8.5
|Q1
|2012
|24,223
27 Nov 2018
|Current Issue
Nanomaterials
|2079-4991
|4.8
|10.3
|Q2
|2010
|22,900
11 Sep 2014
|Current Issue
Processes
|2227-9717
|3.4
|5.7
|Q3
|2013
|22,184
20 Dec 2017
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,720
28 Nov 2017
|Current Issue
Diagnostics
|2075-4418
|3.8
|6.9
|Q1
|2011
|20,677
23 Jan 2019
|Current Issue
Agronomy
|2073-4395
|4.1
|7.6
|Q1
|2011
|20,571
17 Oct 2017
|Current Issue
Buildings
|2075-5309
|3.4
|5.6
|Q2
|2011
|20,142
22 Sep 2020
|Current Issue
Microorganisms
|2076-2607
|4.7
|8.2
|Q2
|2013
|19,281
23 May 2018
|Current Issue
Healthcare
|2227-9032
|3.4
|5.5
|Q1
|2013
|18,366
16 Jul 2019
|Current Issue
Symmetry
|2073-8994
|2.2
|5.2
|Q2
|2009
|18,332
31 Dec 2013
|Current Issue
Biomedicines
|2227-9059
|4.5
|7.8
|Q2
|2013
|18,151
14 Nov 2019
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
2 Nov 2010
|Current Issue
Forests
|1999-4907
|3.1
|5.4
|Q2
|2010
|16,670
22 Feb 2013
|Current Issue
Metals
|2075-4701
|3.1
|5.7
|Q2
|2011
|15,654
16 Sep 2014
|Current Issue
Entropy
|1099-4300
|2.1
|4.9
|Q2
|1999
|15,361
18 Feb 2009
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,301
2 Feb 2015
|Current Issue
Pharmaceutics
|1999-4923
|6.9
|12.5
|Q1
|2009
|15,047
28 Nov 2017
|Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
|2077-1312
|3.2
|5.6
|Q2
|2013
|14,634
27 Dec 2018
|Current Issue
Agriculture
|2077-0472
|4.5
|7.8
|Q1
|2011
|14,580
16 Jul 2019
|Current Issue
Medicina
Society Journal
|1648-9144
|2.9
|4.6
|Q1
|1920
|14,562
1 Jan 2007
|Current Issue
Micromachines
|2072-666X
|3.5
|7.1
|Q2
|2010
|13,986
27 Sep 2013
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
23 Feb 2018
|Current Issue
Antioxidants
|2076-3921
|8.2
|14.7
|Q1
|2012
|13,623
23 Jan 2019
|Current Issue
Coatings
|2079-6412
|3.4
|6.1
|Q2
|2011
|13,138
18 May 2016
|Current Issue
Atmosphere
|2073-4433
|2.6
|5.4
|Q3
|2010
|13,090
16 Jul 2013
|Current Issue
Life
|2075-1729
|3.9
|7.1
|Q1
|2011
|12,260
18 Feb 2019
|Current Issue
Catalysts
|2073-4344
|4.5
|8.3
|Q2
|2011
|11,960
22 Jul 2014
|Current Issue
Pharmaceuticals
|1424-8247
|5.7
|9
|Q1
|2004
|11,579
14 Nov 2019
|Current Issue
Minerals
|2075-163X
|2.7
|4.9
|Q2
|2011
|11,473
16 Sep 2014
|Current Issue
Crystals
|2073-4352
|2.9
|5.4
|Q2
|2011
|11,125
16 Mar 2015
|Current Issue
Brain Sciences
|2076-3425
|3.4
|6
|Q2
|2011
|11,001
23 Jan 2019
|Current Issue
Children
|2227-9067
|2.6
|4.5
|Q1
|2014
|10,765
18 Dec 2019
|Current Issue
Biology
|2079-7737
|4.3
|7.3
|Q1
|2012
|10,545
18 Feb 2019
|Current Issue
Vaccines
|2076-393X
|3.5
|7.7
|Q2
|2013
|10,524
1 Oct 2018
|Current Issue
Antibiotics
|2079-6382
|5.5
|10.2
|Q1
|2012
|10,272
23 Jan 2019
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
27 Aug 2018
|Current Issue
Insects
|2075-4450
|3.0
|5.3
|Q1
|2010
|8,770
27 Dec 2017
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
10 Sep 2012
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
1 Jan 2005
|Current Issue
Horticulturae
|2311-7524
|3.4
|6.1
|Q1
|2015
|7,775
20 Aug 2020
|Current Issue
Photonics
|2304-6732
|2.1
|3.9
|Q3
|2014
|7,033
23 Jan 2019
|Current Issue
Bioengineering
|2306-5354
|4.4
|7.5
|Q2
|2014
|7,018
11 Aug 2021
|Current Issue
Metabolites
|2218-1989
|4.5
|8.1
|Q2
|2011
|7,012
27 Aug 2018
|Current Issue
Journal of Fungi
|2309-608X
|4.3
|8.7
|Q1
|2015
|7,003
22 Aug 2019
|Current Issue
Diversity
|1424-2818
|2.3
|4.6
|Q2
|2009
|6,569
19 Dec 2018
|Current Issue
Machines
|2075-1702
|3.0
|6.1
|Q2
|2013
|6,406
22 Sep 2020
|Current Issue
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
|2220-9964
|3.2
|6.7
|Q2
|2012
|6,229
28 Apr 2015
|Current Issue
Aerospace
|2226-4310
|2.5
|4.8
|Q2
|2014
|6,056
5 Nov 2020
|Current Issue
Current Oncology
|1718-7729
|3.6
|6.1
|Q2
|1994
|5,802
1 Jan 2008
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,594
20 Nov 2019
|Current Issue
Toxics
|2305-6304
|4.9
|7.8
|Q1
|2013
|5,576
17 Dec 2019
|Current Issue
Axioms
|2075-1680
|1.5
|-
|Q2
|2012
|5,401
20 Jan 2021
|Current Issue
Veterinary Sciences
|2306-7381
|2.7
|3.9
|Q1
|2014
|5,387
8 Jun 2020
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
21 May 2019
|Current Issue
Gels
|2310-2861
|6.4
|10.3
|Q1
|2015
|5,240
20 Aug 2020
|Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
|1467-3045
|4.1
|5
|Q2
|1999
|4,704
1 Jan 2003
|Current Issue
Fractal and Fractional
|2504-3110
|3.5
|6.8
|Q1
|2017
|4,431
29 Oct 2020
|Current Issue
Fermentation
|2311-5637
|4.1
|7.7
|Q2
|2015
|4,414
29 Oct 2020
|Current Issue
Drones
|2504-446X
|5.2
|10
|Q2
|2017
|3,989
9 Mar 2021
|Current Issue
Universe
|2218-1997
|2.5
|5
|Q2
|2015
|3,667
23 Jan 2019
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
18 Nov 2021
|Current Issue
Actuators
|2076-0825
|2.4
|4.3
|Q2
|2012
|3,333
17 Dec 2019
|Current Issue
Fishes
|2410-3888
|2.9
|4.4
|Q1
|2016
|3,090
15 Jan 2021
|Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
|1930-8264
|0.7
|1.1
|Q4
|1907
|3,080
1 Jan 1997
|Current Issue
Lubricants
|2075-4442
|3.6
|5.6
|Q2
|2013
|2,939
7 Sep 2021
|Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
|2308-3425
|2.6
|4.5
|Q2
|2014
|2,884
22 Sep 2020
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
21 Oct 2021
|Current Issue
Chemosensors
|2227-9040
|4.4
|8.1
|Q2
|2013
|2,821
22 Oct 2019
|Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
|2414-6366
|3.1
|6
|Q1
|2016
|2,694
22 Nov 2021
|Current Issue
Separations
|2297-8739
|3.5
|6.4
|Q2
|2014
|2,643
22 Aug 2019
|Current Issue
Batteries
|2313-0105
|6.3
|9.8
|Q1
|2015
|2,636
20 Oct 2021
|Current Issue
Inorganics
|2304-6740
|3.4
|5.3
|Q2
|2013
|2,441
30 Aug 2021
|Current Issue
Fire
|2571-6255
|3.2
|5.1
|Q1
|2018
|2,421
8 Mar 2021
|Current Issue
Magnetochemistry
|2312-7481
|2.8
|5.8
|Q2
|2015
|1,224
20 Nov 2019
|Current Issue
Tomography
|2379-139X
|2.5
|4.9
|Q2
|2015
|1,167
1 Jan 2015
|Current Issue
Journal of Eye Movement Research
|1995-8692
|2.2
|3.9
|Q2
|2007
|718
1 Jan 2007
|Current Issue