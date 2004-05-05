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93 MDPI Journals Covered in SCIE

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,866
1 Jan 2004
Current Issue
Sustainability
2071-10504.18.9Q22009110,630
16 Sep 2013
Current Issue
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200
2 Feb 2015
Current Issue
Sensors
1424-82204.09.4Q2200181,648
1 Jan 2004
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
24 Dec 1997
Current Issue
Energies
1996-10733.98.3Q3200865,190
6 Apr 2010
Current Issue
Materials
1996-19443.77Q2200858,586
21 Dec 2011
Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028
18 Oct 2017
Current Issue
Remote Sensing
2072-42924.39.4Q1200943,939
3 Sep 2012
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,925
21 Dec 2011
Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,888
20 Feb 2017
Current Issue
Polymers
2073-43605.811Q1200932,834
22 Jan 2013
Current Issue
Water
2073-44413.56.7Q2200932,757
12 Dec 2012
Current Issue
Electronics
2079-92922.97Q2201232,119
28 Nov 2017
Current Issue
Mathematics
2227-73902.35.4Q1201329,307
27 Aug 2018
Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417
27 Nov 2018
Current Issue
Animals
2076-26153.25.5Q1201126,222
17 Oct 2017
Current Issue
Plants
2223-77474.78.5Q1201224,223
27 Nov 2018
Current Issue
Nanomaterials
2079-49914.810.3Q2201022,900
11 Sep 2014
Current Issue
Processes
2227-97173.45.7Q3201322,184
20 Dec 2017
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,720
28 Nov 2017
Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677
23 Jan 2019
Current Issue
Agronomy
2073-43954.17.6Q1201120,571
17 Oct 2017
Current Issue
Buildings
2075-53093.45.6Q2201120,142
22 Sep 2020
Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281
23 May 2018
Current Issue
Healthcare
2227-90323.45.5Q1201318,366
16 Jul 2019
Current Issue
Symmetry
2073-89942.25.2Q2200918,332
31 Dec 2013
Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,151
14 Nov 2019
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
2 Nov 2010
Current Issue
Forests
1999-49073.15.4Q2201016,670
22 Feb 2013
Current Issue
Metals
2075-47013.15.7Q2201115,654
16 Sep 2014
Current Issue
Entropy
1099-43002.14.9Q2199915,361
18 Feb 2009
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,301
2 Feb 2015
Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047
28 Nov 2017
Current Issue
Journal of Marine Science and Engineering
2077-13123.25.6Q2201314,634
27 Dec 2018
Current Issue
Agriculture
2077-04724.57.8Q1201114,580
16 Jul 2019
Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562
1 Jan 2007
Current Issue
Micromachines
2072-666X3.57.1Q2201013,986
27 Sep 2013
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
23 Feb 2018
Current Issue
Antioxidants
2076-39218.214.7Q1201213,623
23 Jan 2019
Current Issue
Coatings
2079-64123.46.1Q2201113,138
18 May 2016
Current Issue
Atmosphere
2073-44332.65.4Q3201013,090
16 Jul 2013
Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260
18 Feb 2019
Current Issue
Catalysts
2073-43444.58.3Q2201111,960
22 Jul 2014
Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,579
14 Nov 2019
Current Issue
Minerals
2075-163X2.74.9Q2201111,473
16 Sep 2014
Current Issue
Crystals
2073-43522.95.4Q2201111,125
16 Mar 2015
Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001
23 Jan 2019
Current Issue
Children
2227-90672.64.5Q1201410,765
18 Dec 2019
Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545
18 Feb 2019
Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524
1 Oct 2018
Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272
23 Jan 2019
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
27 Aug 2018
Current Issue
Insects
2075-44503.05.3Q120108,770
27 Dec 2017
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
10 Sep 2012
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
1 Jan 2005
Current Issue
Horticulturae
2311-75243.46.1Q120157,775
20 Aug 2020
Current Issue
Photonics
2304-67322.13.9Q320147,033
23 Jan 2019
Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018
11 Aug 2021
Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012
27 Aug 2018
Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003
22 Aug 2019
Current Issue
Diversity
1424-28182.34.6Q220096,569
19 Dec 2018
Current Issue
Machines
2075-17023.06.1Q220136,406
22 Sep 2020
Current Issue
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
2220-99643.26.7Q220126,229
28 Apr 2015
Current Issue
Aerospace
2226-43102.54.8Q220146,056
5 Nov 2020
Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,802
1 Jan 2008
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,594
20 Nov 2019
Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,576
17 Dec 2019
Current Issue
Axioms
2075-16801.5-Q220125,401
20 Jan 2021
Current Issue
Veterinary Sciences
2306-73812.73.9Q120145,387
8 Jun 2020
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
21 May 2019
Current Issue
Gels
2310-28616.410.3Q120155,240
20 Aug 2020
Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704
1 Jan 2003
Current Issue
Fractal and Fractional
2504-31103.56.8Q120174,431
29 Oct 2020
Current Issue
Fermentation
2311-56374.17.7Q220154,414
29 Oct 2020
Current Issue
Drones
2504-446X5.210Q220173,989
9 Mar 2021
Current Issue
Universe
2218-19972.55Q220153,667
23 Jan 2019
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
18 Nov 2021
Current Issue
Actuators
2076-08252.44.3Q220123,333
17 Dec 2019
Current Issue
Fishes
2410-38882.94.4Q120163,090
15 Jan 2021
Current Issue
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
1930-82640.71.1Q419073,080
1 Jan 1997
Current Issue
Lubricants
2075-44423.65.6Q220132,939
7 Sep 2021
Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,884
22 Sep 2020
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
21 Oct 2021
Current Issue
Chemosensors
2227-90404.48.1Q220132,821
22 Oct 2019
Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
2414-63663.16Q120162,694
22 Nov 2021
Current Issue
Separations
2297-87393.56.4Q220142,643
22 Aug 2019
Current Issue
Batteries
2313-01056.39.8Q120152,636
20 Oct 2021
Current Issue
Inorganics
2304-67403.45.3Q220132,441
30 Aug 2021
Current Issue
Fire
2571-62553.25.1Q120182,421
8 Mar 2021
Current Issue
Magnetochemistry
2312-74812.85.8Q220151,224
20 Nov 2019
Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167
1 Jan 2015
Current Issue
Journal of Eye Movement Research
1995-86922.23.9Q22007718
1 Jan 2007
Current Issue