Journals
Browse journals that are currently covered in Embase.
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Find the right journal for your manuscript using our AI recommender.
157 MDPI Journals Covered in Embase
A complete list of journals published by MDPI is also available.
|Journals
|ISSN
|IF
|CiteScore
|Highest JCR
|Launched
|Articles
|Indexed Date
|Current Issue
|RSS
International Journal of Molecular Sciences
|1422-0067
|5.6
|10
|Q1
|2000
|115,867
1 Jan 2013
|Current Issue
Applied Sciences
|2076-3417
|2.9
|6.1
|Q2
|2011
|94,200
5 Feb 2026
|Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
|1660-4601
|-
|9.8
|-
|2004
|66,784
1 Jan 2013
|Current Issue
Molecules
|1420-3049
|5.1
|10.3
|Q2
|1996
|66,220
30 Sep 2026
|Current Issue
Journal of Clinical Medicine
|2077-0383
|3.3
|5.2
|Q1
|2012
|54,028
24 Feb 2014
|Current Issue
Nutrients
|2072-6643
|5.8
|10.2
|Q1
|2009
|39,927
1 Jan 2013
|Current Issue
Cancers
|2072-6694
|4.8
|9
|Q2
|2009
|37,889
7 Oct 2013
|Current Issue
Foods
|2304-8158
|6.0
|10.3
|Q1
|2012
|27,417
5 Feb 2026
|Current Issue
Animals
|2076-2615
|3.2
|5.5
|Q1
|2011
|26,222
14 Dec 2020
|Current Issue
Cells
|2073-4409
|6.0
|11.4
|Q2
|2012
|21,722
7 Oct 2013
|Current Issue
Diagnostics
|2075-4418
|3.8
|6.9
|Q1
|2011
|20,677
22 May 2012
|Current Issue
Microorganisms
|2076-2607
|4.7
|8.2
|Q2
|2013
|19,281
5 Feb 2026
|Current Issue
Healthcare
|2227-9032
|3.4
|5.5
|Q1
|2013
|18,368
5 Feb 2026
|Current Issue
Biomedicines
|2227-9059
|4.5
|7.8
|Q2
|2013
|18,152
5 Feb 2026
|Current Issue
Viruses
|1999-4915
|3.8
|7.6
|Q2
|2009
|18,104
15 Mar 2011
|Current Issue
Genes
|2073-4425
|3.1
|5.9
|Q2
|2010
|15,302
1 Jan 2013
|Current Issue
Pharmaceutics
|1999-4923
|6.9
|12.5
|Q1
|2009
|15,047
1 Jan 2013
|Current Issue
Medicina
Society Journal
|1648-9144
|2.9
|4.6
|Q1
|1920
|14,562
5 Feb 2026
|Current Issue
Biomolecules
|2218-273X
|5.6
|9.3
|Q1
|2011
|13,823
7 Oct 2013
|Current Issue
Life
|2075-1729
|3.9
|7.1
|Q1
|2011
|12,260
5 Feb 2026
|Current Issue
Pharmaceuticals
|1424-8247
|5.7
|9
|Q1
|2004
|11,580
21 Dec 2010
|Current Issue
Brain Sciences
|2076-3425
|3.4
|6
|Q2
|2011
|11,001
7 Oct 2013
|Current Issue
Children
|2227-9067
|2.6
|4.5
|Q1
|2014
|10,765
31 Jul 2023
|Current Issue
Biology
|2079-7737
|4.3
|7.3
|Q1
|2012
|10,545
5 Feb 2026
|Current Issue
Vaccines
|2076-393X
|3.5
|7.7
|Q2
|2013
|10,524
24 Feb 2014
|Current Issue
Antibiotics
|2079-6382
|5.5
|10.2
|Q1
|2012
|10,272
13 Oct 2014
|Current Issue
Pathogens
|2076-0817
|3.8
|6.7
|Q2
|2012
|10,017
24 Feb 2014
|Current Issue
Journal of Personalized Medicine
|2075-4426
|-
|7.2
|-
|2011
|8,107
7 Oct 2013
|Current Issue
Toxins
|2072-6651
|4.0
|8.3
|Q2
|2009
|8,061
1 Jan 2013
|Current Issue
Marine Drugs
|1660-3397
|5.7
|11.6
|Q1
|2003
|7,843
1 Jan 2013
|Current Issue
Behavioral Sciences
|2076-328X
|3.2
|4.1
|Q1
|2011
|7,455
5 Feb 2026
|Current Issue
Bioengineering
|2306-5354
|4.4
|7.5
|Q2
|2014
|7,018
5 Feb 2026
|Current Issue
Metabolites
|2218-1989
|4.5
|8.1
|Q2
|2011
|7,012
7 Oct 2013
|Current Issue
Journal of Fungi
|2309-608X
|4.3
|8.7
|Q1
|2015
|7,003
5 Feb 2026
|Current Issue
Current Oncology
|1718-7729
|3.6
|6.1
|Q2
|1994
|5,803
1 Jan 2019
|Current Issue
Biosensors
|2079-6374
|6.2
|12.1
|Q1
|2011
|5,595
7 Oct 2013
|Current Issue
Toxics
|2305-6304
|4.9
|7.8
|Q1
|2013
|5,578
23 Apr 2019
|Current Issue
Veterinary Sciences
|2306-7381
|2.7
|3.9
|Q1
|2014
|5,388
14 Dec 2020
|Current Issue
Membranes
|2077-0375
|4.2
|9.4
|Q2
|2011
|5,299
5 Feb 2026
|Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
|1467-3045
|4.1
|5
|Q2
|1999
|4,704
1 Jan 2019
|Current Issue
Biomimetics
|2313-7673
|4.2
|6.2
|Q1
|2016
|3,572
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
|2308-3425
|2.6
|4.5
|Q2
|2014
|2,885
19 Sep 2018
|Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
|2079-4983
|5.9
|9.7
|Q1
|2010
|2,849
8 Jun 2012
|Current Issue
Sports
|2075-4663
|3.2
|4.3
|Q1
|2013
|2,715
5 Feb 2026
|Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
|2414-6366
|3.1
|6
|Q1
|2016
|2,694
14 Dec 2020
|Current Issue
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy
|2297-7007
|-
|0.1
|-
|1917
|2,253
1 Jan 2016
|Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
|2411-5142
|2.5
|3.2
|Q2
|2016
|1,925
5 Feb 2026
|Current Issue
Diseases
|2079-9721
|3.7
|4.2
|Q2
|2013
|1,895
5 Feb 2026
|Current Issue
Cardiovascular Medicine
|1664-204X
|-
|0.4
|-
|1998
|1,842
1 Sep 2025
|Current Issue
Pharmacy
|2226-4787
|2.2
|-
|Q3
|2013
|1,833
19 Sep 2018
|Current Issue
Medical Sciences
|2076-3271
|5.9
|4.6
|Q1
|2013
|1,712
5 Feb 2026
|Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
|2543-6031
|4.5
|4.5
|Q1
|1909
|1,695
5 Feb 2026
|Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
|2218-0532
|3.6
|5.3
|Q2
|1930
|1,672
2 Aug 2016
|Current Issue
Cosmetics
|2079-9284
|4.1
|6
|Q1
|2014
|1,640
5 Feb 2026
|Current Issue
Clinics and Practice
|2039-7283
|2.8
|3.5
|Q1
|2011
|1,536
31 Jul 2023
|Current Issue
Eng
|2673-4117
|3.5
|4.1
|Q1
|2020
|1,416
5 Feb 2026
|Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
|2254-9625
|3.7
|5.1
|Q1
|2011
|1,341
5 Feb 2026
|Current Issue
Geriatrics
|2308-3417
|2.4
|3.4
|Q3
|2016
|1,219
5 Feb 2026
|Current Issue
Tomography
|2379-139X
|2.5
|4.9
|Q2
|2015
|1,167
30 Sep 2026
|Current Issue
Microbiology Research
|2036-7481
|2.5
|3.5
|Q3
|2010
|1,078
31 Jul 2023
|Current Issue
Beverages
|2306-5710
|3.0
|4.7
|Q3
|2015
|1,071
5 Feb 2026
|Current Issue
Neurology International
|2035-8377
|3.3
|4.3
|Q2
|2009
|1,049
1 Jan 2019
|Current Issue
Methods and Protocols
|2409-9279
|2.5
|3.4
|Q3
|2018
|949
5 Feb 2026
|Current Issue
Infectious Disease Reports
|2036-7449
|2.6
|4.2
|Q2
|2009
|913
31 Jul 2023
|Current Issue
Safety
|2313-576X
|2.4
|3.9
|Q2
|2015
|901
5 Feb 2026
|Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
|1943-3883
|1.0
|-
|Q4
|2008
|893
1 Jan 2025
|Current Issue
Pediatric Reports
|2036-7503
|1.9
|2.4
|Q2
|2009
|890
1 Jan 2019
|Current Issue
COVID
|2673-8112
|0.9
|2
|Q4
|2021
|858
5 Feb 2026
|Current Issue
Antibodies
|2073-4468
|3.3
|4.9
|Q3
|2012
|835
13 Oct 2014
|Current Issue
Audiology Research
|2039-4349
|1.7
|2.5
|Q2
|2011
|786
31 Jul 2023
|Current Issue
Medicines
|2305-6320
|-
|-
|-
|2014
|767
5 Feb 2026
|Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
|2409-515X
|3.5
|5.5
|Q1
|2015
|749
14 Dec 2020
|Current Issue
Journal of Xenobiotics
|2039-4713
|4.6
|5.1
|Q1
|2011
|715
31 Jul 2023
|Current Issue
Hematology Reports
|2038-8330
|1.9
|2.3
|Q3
|2009
|666
31 Jul 2023
|Current Issue
Non-Coding RNA
|2311-553X
|4.2
|6.1
|Q1
|2015
|633
5 Feb 2026
|Current Issue
Prosthesis
|2673-1592
|2.9
|4.8
|Q3
|2019
|632
5 Feb 2026
|Current Issue
BioTech
|2673-6284
|3.6
|5.6
|Q2
|2012
|630
5 Feb 2026
|Current Issue
Applied Microbiology
|2673-8007
|-
|3.6
|-
|2021
|613
5 Feb 2026
|Current Issue
Psychiatry International
|2673-5318
|1.8
|1.5
|Q3
|2020
|581
5 Feb 2026
|Current Issue
Proteomes
|2227-7382
|4.3
|6.4
|Q2
|2013
|558
30 Sep 2026
|Current Issue
Diabetology
|2673-4540
|2.7
|3.2
|Q3
|2020
|558
30 Sep 2026
|Current Issue
Germs
Society Journal
|2248-2997
|1.8
|2.9
|Q3
|2011
|503
9 Sep 2025
|Current Issue
Surgeries
|2673-4095
|1.5
|1.8
|Q3
|2020
|489
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Developmental Biology
|2221-3759
|2.4
|4.7
|Q2
|2013
|462
5 Feb 2026
|Current Issue
BioMedInformatics
|2673-7426
|3.6
|7.1
|Q1
|2021
|436
5 Feb 2026
|Current Issue
Epidemiologia
|2673-3986
|3.2
|3.7
|Q2
|2020
|435
5 Feb 2026
|Current Issue
Gastroenterology Insights
|2036-7422
|1.6
|2.1
|Q4
|2009
|410
1 Jan 2019
|Current Issue
Disabilities
|2673-7272
|1.5
|2.3
|Q3
|2021
|407
5 Feb 2026
|Current Issue
Oral
|2673-6373
|1.5
|1.8
|Q3
|2021
|405
5 Feb 2026
|Current Issue
Gastrointestinal Disorders
|2624-5647
|1.9
|2.1
|Q3
|2019
|392
5 Feb 2026
|Current Issue
Biomechanics
|2673-7078
|1.4
|1.9
|Q3
|2021
|391
5 Feb 2026
|Current Issue
Epigenomes
|2075-4655
|4.1
|5.3
|Q2
|2017
|365
29 Aug 2022
|Current Issue
Endocrines
|2673-396X
|2.2
|3
|Q3
|2020
|349
5 Feb 2026
|Current Issue
Pathophysiology
|1873-149X
|3.5
|5.1
|Q1
|1994
|344
1 Jan 2019
|Current Issue
Livers
|2673-4389
|2.2
|4.1
|Q3
|2021
|330
5 Feb 2026
|Current Issue
Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
|2514-183X
|2.0
|0.2
|Q3
|2017
|304
5 Feb 2026
|Current Issue
Thalassemia Reports
|2039-4365
|2.4
|-
|Q2
|2011
|299
31 Jul 2023
|Current Issue
Obesities
|2673-4168
|1.6
|1.9
|Q4
|2021
|293
5 Feb 2026
|Current Issue
Future Pharmacology
|2673-9879
|2.7
|-
|Q3
|2021
|291
5 Feb 2026
|Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
|2296-3529
|1.8
|2.7
|Q3
|2014
|289
1 Jan 2019
|Current Issue
Immuno
|2673-5601
|2.7
|4.1
|Q3
|2021
|280
5 Feb 2026
|Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
|2673-1991
|1.0
|1.9
|Q4
|2020
|269
5 Feb 2026
|Current Issue
International Journal of Translational Medicine
|2673-8937
|-
|2.8
|-
|2021
|268
5 Feb 2026
|Current Issue
Hemato
|2673-6357
|0.7
|1.9
|Q4
|2020
|263
5 Feb 2026
|Current Issue
Applied Biosciences
|2813-0464
|4.3
|5.3
|Q2
|2022
|259
5 Feb 2026
|Current Issue
Parasitologia
|2673-6772
|1.5
|2
|Q3
|2021
|257
30 Sep 2026
|Current Issue
Kidney and Dialysis
|2673-8236
|1.3
|3.5
|Q3
|2021
|257
5 Feb 2026
|Current Issue
International Medical Education
Society Journal
|2813-141X
|2.2
|2.6
|Q2
|2022
|251
5 Feb 2026
|Current Issue
Hygiene
|2673-947X
|2.3
|3
|Q2
|2021
|248
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
|2499-6564
|0.9
|1.2
|Q4
|1953
|240
3 Dec 2025
|Current Issue
Cardiogenetics
|2035-8148
|1.1
|1.4
|Q4
|2011
|237
31 Jul 2023
|Current Issue
Poultry
|2674-1164
|2.5
|3.7
|Q2
|2022
|231
5 Feb 2026
|Current Issue
Nutraceuticals
|1661-3821
|-
|4.4
|-
|2021
|230
5 Feb 2026
|Current Issue
Physiologia
|2673-9488
|2.1
|-
|Q3
|2021
|222
5 Feb 2026
|Current Issue
Muscles
|2813-0413
|1.6
|1.7
|Q4
|2022
|222
5 Feb 2026
|Current Issue
Reproductive Medicine
|2673-3897
|0.9
|1.7
|Q4
|2020
|221
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Ageing and Longevity
|2673-9259
|-
|1.8
|-
|2021
|218
5 Feb 2026
|Current Issue
Dietetics
|2674-0311
|1.8
|-
|Q4
|2022
|216
5 Feb 2026
|Current Issue
Drugs and Drug Candidates
|2813-2998
|-
|-
|-
|2022
|214
5 Feb 2026
|Current Issue
Surgical Techniques Development
|2038-9582
|0.5
|-
|Q4
|2011
|211
31 Jul 2023
|Current Issue
Hearts
|2673-3846
|-
|-
|-
|2020
|205
5 Feb 2026
|Current Issue
Transplantology
|2673-3943
|-
|1.2
|-
|2020
|202
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Molecular Pathology
|2673-5261
|2.5
|2.7
|Q2
|2020
|200
5 Feb 2026
|Current Issue
DNA
|2673-8856
|-
|-
|-
|2021
|199
20 Jul 2026
|Current Issue
Onco
|2673-7523
|-
|2
|-
|2021
|186
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Vascular Diseases
|2813-2475
|1.1
|1.3
|Q4
|2022
|184
5 Feb 2026
|Current Issue
BioMed
|2673-8430
|-
|-
|-
|2021
|181
5 Feb 2026
|Current Issue
Trauma Care
|2673-866X
|-
|-
|-
|2021
|171
5 Feb 2026
|Current Issue
Zoonotic Diseases
|2813-0227
|1.4
|2.3
|Q4
|2021
|166
5 Feb 2026
|Current Issue
Biologics
|2673-8449
|-
|3.7
|-
|2021
|163
5 Feb 2026
|Current Issue
Uro
|2673-4397
|-
|-
|-
|2021
|154
5 Feb 2026
|Current Issue
Allergies
|2313-5786
|-
|1.8
|-
|2021
|152
5 Feb 2026
|Current Issue
Applied Nano
|2673-3501
|-
|5.9
|-
|2020
|152
30 Sep 2026
|Current Issue
BioChem
|2673-6411
|-
|2.9
|-
|2021
|146
30 Sep 2026
|Current Issue
Lymphatics
|2813-3307
|-
|-
|-
|2023
|143
5 Feb 2026
|Current Issue
Psychoactives
|2813-1851
|-
|-
|-
|2022
|142
5 Feb 2026
|Current Issue
Pharmacoepidemiology
|2813-0618
|1.6
|1.9
|Q4
|2022
|141
5 Feb 2026
|Current Issue
Emergency Care and Medicine
|2813-7914
|-
|-
|-
|2024
|137
20 Jul 2026
|Current Issue
Journal of Nanotheranostics
|2624-845X
|-
|-
|-
|2020
|132
5 Feb 2026
|Current Issue
Anatomia
|2813-0545
|-
|-
|-
|2022
|132
28 Oct 2025
|Current Issue
Osteology
|2673-4036
|-
|-
|-
|2021
|131
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Respiration
|2673-527X
|-
|-
|-
|2021
|129
5 Feb 2026
|Current Issue
Dermato
|2673-6179
|-
|2.1
|-
|2021
|122
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine
|2504-463X
|-
|-
|-
|2018
|121
5 Feb 2026
|Current Issue
Organoids
|2674-1172
|2.8
|4.3
|Q3
|2022
|121
5 Feb 2026
|Current Issue
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
|2813-9054
|-
|0.9
|-
|1956
|121
4 Jan 2024
|Current Issue
Sclerosis
|2813-3064
|-
|-
|-
|2023
|114
5 Feb 2026
|Current Issue
Receptors
|2813-2564
|-
|4.1
|-
|2022
|110
5 Feb 2026
|Current Issue
Targets
|2813-3137
|-
|-
|-
|2023
|106
5 Feb 2026
|Current Issue
Rheumato
|2674-0621
|-
|-
|-
|2021
|95
5 Feb 2026
|Current Issue
Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease
Society Journal
|2813-4583
|-
|4.2
|-
|2023
|85
5 Feb 2026
|Current Issue
Future
|2813-2882
|-
|-
|-
|2023
|84
5 Feb 2026
|Current Issue
SynBio
|2674-0583
|-
|-
|-
|2023
|82
5 Feb 2026
|Current Issue
Hospitals
|2813-4524
|-
|-
|-
|2024
|65
5 Feb 2026
|Current Issue
Complications
|2813-4966
|-
|-
|-
|2024
|62
5 Feb 2026
|Current Issue
Aerobiology
|2813-5075
|-
|-
|-
|2023
|52
5 Feb 2026
|Current Issue
Journal of the Oman Medical Association
Society Journal
|2813-8759
|-
|-
|-
|2024
|50
22 Jul 2026
|Current Issue