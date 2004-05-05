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157 MDPI Journals Covered in Embase

A complete list of journals published by MDPI is also available.

MDPI Journals
JournalsISSNIFCiteScoreHighest JCRLaunchedArticlesIndexed DateCurrent IssueRSS
International Journal of Molecular Sciences
1422-00675.610Q12000115,867
1 Jan 2013
Current Issue
Applied Sciences
2076-34172.96.1Q2201194,200
5 Feb 2026
Current Issue
International Journal of Environmental Research and Public Health
1660-4601-9.8-200466,784
1 Jan 2013
Current Issue
Molecules
1420-30495.110.3Q2199666,220
30 Sep 2026
Current Issue
Journal of Clinical Medicine
2077-03833.35.2Q1201254,028
24 Feb 2014
Current Issue
Nutrients
2072-66435.810.2Q1200939,927
1 Jan 2013
Current Issue
Cancers
2072-66944.89Q2200937,889
7 Oct 2013
Current Issue
Foods
2304-81586.010.3Q1201227,417
5 Feb 2026
Current Issue
Animals
2076-26153.25.5Q1201126,222
14 Dec 2020
Current Issue
Cells
2073-44096.011.4Q2201221,722
7 Oct 2013
Current Issue
Diagnostics
2075-44183.86.9Q1201120,677
22 May 2012
Current Issue
Microorganisms
2076-26074.78.2Q2201319,281
5 Feb 2026
Current Issue
Healthcare
2227-90323.45.5Q1201318,368
5 Feb 2026
Current Issue
Biomedicines
2227-90594.57.8Q2201318,152
5 Feb 2026
Current Issue
Viruses
1999-49153.87.6Q2200918,104
15 Mar 2011
Current Issue
Genes
2073-44253.15.9Q2201015,302
1 Jan 2013
Current Issue
Pharmaceutics
1999-49236.912.5Q1200915,047
1 Jan 2013
Current Issue
Medicina
Society Journal
1648-91442.94.6Q1192014,562
5 Feb 2026
Current Issue
Biomolecules
2218-273X5.69.3Q1201113,823
7 Oct 2013
Current Issue
Life
2075-17293.97.1Q1201112,260
5 Feb 2026
Current Issue
Pharmaceuticals
1424-82475.79Q1200411,580
21 Dec 2010
Current Issue
Brain Sciences
2076-34253.46Q2201111,001
7 Oct 2013
Current Issue
Children
2227-90672.64.5Q1201410,765
31 Jul 2023
Current Issue
Biology
2079-77374.37.3Q1201210,545
5 Feb 2026
Current Issue
Vaccines
2076-393X3.57.7Q2201310,524
24 Feb 2014
Current Issue
Antibiotics
2079-63825.510.2Q1201210,272
13 Oct 2014
Current Issue
Pathogens
2076-08173.86.7Q2201210,017
24 Feb 2014
Current Issue
Journal of Personalized Medicine
2075-4426-7.2-20118,107
7 Oct 2013
Current Issue
Toxins
2072-66514.08.3Q220098,061
1 Jan 2013
Current Issue
Marine Drugs
1660-33975.711.6Q120037,843
1 Jan 2013
Current Issue
Behavioral Sciences
2076-328X3.24.1Q120117,455
5 Feb 2026
Current Issue
Bioengineering
2306-53544.47.5Q220147,018
5 Feb 2026
Current Issue
Metabolites
2218-19894.58.1Q220117,012
7 Oct 2013
Current Issue
Journal of Fungi
2309-608X4.38.7Q120157,003
5 Feb 2026
Current Issue
Current Oncology
1718-77293.66.1Q219945,803
1 Jan 2019
Current Issue
Biosensors
2079-63746.212.1Q120115,595
7 Oct 2013
Current Issue
Toxics
2305-63044.97.8Q120135,578
23 Apr 2019
Current Issue
Veterinary Sciences
2306-73812.73.9Q120145,388
14 Dec 2020
Current Issue
Membranes
2077-03754.29.4Q220115,299
5 Feb 2026
Current Issue
Current Issues in Molecular Biology
1467-30454.15Q219994,704
1 Jan 2019
Current Issue
Biomimetics
2313-76734.26.2Q120163,572
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Cardiovascular Development and Disease
2308-34252.64.5Q220142,885
19 Sep 2018
Current Issue
Journal of Functional Biomaterials
2079-49835.99.7Q120102,849
8 Jun 2012
Current Issue
Sports
2075-46633.24.3Q120132,715
5 Feb 2026
Current Issue
Tropical Medicine and Infectious Disease
2414-63663.16Q120162,694
14 Dec 2020
Current Issue
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy
2297-7007-0.1-19172,253
1 Jan 2016
Current Issue
Journal of Functional Morphology and Kinesiology
2411-51422.53.2Q220161,925
5 Feb 2026
Current Issue
Diseases
2079-97213.74.2Q220131,895
5 Feb 2026
Current Issue
Cardiovascular Medicine
1664-204X-0.4-19981,842
1 Sep 2025
Current Issue
Pharmacy
2226-47872.2-Q320131,833
19 Sep 2018
Current Issue
Medical Sciences
2076-32715.94.6Q120131,712
5 Feb 2026
Current Issue
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
2543-60314.54.5Q119091,695
5 Feb 2026
Current Issue
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
2218-05323.65.3Q219301,672
2 Aug 2016
Current Issue
Cosmetics
2079-92844.16Q120141,640
5 Feb 2026
Current Issue
Clinics and Practice
2039-72832.83.5Q120111,536
31 Jul 2023
Current Issue
Eng
2673-41173.54.1Q120201,416
5 Feb 2026
Current Issue
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
Society Journal
2254-96253.75.1Q120111,341
5 Feb 2026
Current Issue
Geriatrics
2308-34172.43.4Q320161,219
5 Feb 2026
Current Issue
Tomography
2379-139X2.54.9Q220151,167
30 Sep 2026
Current Issue
Microbiology Research
2036-74812.53.5Q320101,078
31 Jul 2023
Current Issue
Beverages
2306-57103.04.7Q320151,071
5 Feb 2026
Current Issue
Neurology International
2035-83773.34.3Q220091,049
1 Jan 2019
Current Issue
Methods and Protocols
2409-92792.53.4Q32018949
5 Feb 2026
Current Issue
Infectious Disease Reports
2036-74492.64.2Q22009913
31 Jul 2023
Current Issue
Safety
2313-576X2.43.9Q22015901
5 Feb 2026
Current Issue
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
1943-38831.0-Q42008893
1 Jan 2025
Current Issue
Pediatric Reports
2036-75031.92.4Q22009890
1 Jan 2019
Current Issue
COVID
2673-81120.92Q42021858
5 Feb 2026
Current Issue
Antibodies
2073-44683.34.9Q32012835
13 Oct 2014
Current Issue
Audiology Research
2039-43491.72.5Q22011786
31 Jul 2023
Current Issue
Medicines
2305-6320---2014767
5 Feb 2026
Current Issue
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
2409-515X3.55.5Q12015749
14 Dec 2020
Current Issue
Journal of Xenobiotics
2039-47134.65.1Q12011715
31 Jul 2023
Current Issue
Hematology Reports
2038-83301.92.3Q32009666
31 Jul 2023
Current Issue
Non-Coding RNA
2311-553X4.26.1Q12015633
5 Feb 2026
Current Issue
Prosthesis
2673-15922.94.8Q32019632
5 Feb 2026
Current Issue
BioTech
2673-62843.65.6Q22012630
5 Feb 2026
Current Issue
Applied Microbiology
2673-8007-3.6-2021613
5 Feb 2026
Current Issue
Psychiatry International
2673-53181.81.5Q32020581
5 Feb 2026
Current Issue
Proteomes
2227-73824.36.4Q22013558
30 Sep 2026
Current Issue
Diabetology
2673-45402.73.2Q32020558
30 Sep 2026
Current Issue
Germs
Society Journal
2248-29971.82.9Q32011503
9 Sep 2025
Current Issue
Surgeries
2673-40951.51.8Q32020489
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Developmental Biology
2221-37592.44.7Q22013462
5 Feb 2026
Current Issue
BioMedInformatics
2673-74263.67.1Q12021436
5 Feb 2026
Current Issue
Epidemiologia
2673-39863.23.7Q22020435
5 Feb 2026
Current Issue
Gastroenterology Insights
2036-74221.62.1Q42009410
1 Jan 2019
Current Issue
Disabilities
2673-72721.52.3Q32021407
5 Feb 2026
Current Issue
Oral
2673-63731.51.8Q32021405
5 Feb 2026
Current Issue
Gastrointestinal Disorders
2624-56471.92.1Q32019392
5 Feb 2026
Current Issue
Biomechanics
2673-70781.41.9Q32021391
5 Feb 2026
Current Issue
Epigenomes
2075-46554.15.3Q22017365
29 Aug 2022
Current Issue
Endocrines
2673-396X2.23Q32020349
5 Feb 2026
Current Issue
Pathophysiology
1873-149X3.55.1Q11994344
1 Jan 2019
Current Issue
Livers
2673-43892.24.1Q32021330
5 Feb 2026
Current Issue
Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
2514-183X2.00.2Q32017304
5 Feb 2026
Current Issue
Thalassemia Reports
2039-43652.4-Q22011299
31 Jul 2023
Current Issue
Obesities
2673-41681.61.9Q42021293
5 Feb 2026
Current Issue
Future Pharmacology
2673-98792.7-Q32021291
5 Feb 2026
Current Issue
Dermatopathology
Society Journal
2296-35291.82.7Q32014289
1 Jan 2019
Current Issue
Immuno
2673-56012.74.1Q32021280
5 Feb 2026
Current Issue
European Burn Journal
Society Journal
2673-19911.01.9Q42020269
5 Feb 2026
Current Issue
International Journal of Translational Medicine
2673-8937-2.8-2021268
5 Feb 2026
Current Issue
Hemato
2673-63570.71.9Q42020263
5 Feb 2026
Current Issue
Applied Biosciences
2813-04644.35.3Q22022259
5 Feb 2026
Current Issue
Parasitologia
2673-67721.52Q32021257
30 Sep 2026
Current Issue
Kidney and Dialysis
2673-82361.33.5Q32021257
5 Feb 2026
Current Issue
International Medical Education
Society Journal
2813-141X2.22.6Q22022251
5 Feb 2026
Current Issue
Hygiene
2673-947X2.33Q22021248
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
2499-65640.91.2Q41953240
3 Dec 2025
Current Issue
Cardiogenetics
2035-81481.11.4Q42011237
31 Jul 2023
Current Issue
Poultry
2674-11642.53.7Q22022231
5 Feb 2026
Current Issue
Nutraceuticals
1661-3821-4.4-2021230
5 Feb 2026
Current Issue
Physiologia
2673-94882.1-Q32021222
5 Feb 2026
Current Issue
Muscles
2813-04131.61.7Q42022222
5 Feb 2026
Current Issue
Reproductive Medicine
2673-38970.91.7Q42020221
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Ageing and Longevity
2673-9259-1.8-2021218
5 Feb 2026
Current Issue
Dietetics
2674-03111.8-Q42022216
5 Feb 2026
Current Issue
Drugs and Drug Candidates
2813-2998---2022214
5 Feb 2026
Current Issue
Surgical Techniques Development
2038-95820.5-Q42011211
31 Jul 2023
Current Issue
Hearts
2673-3846---2020205
5 Feb 2026
Current Issue
Transplantology
2673-3943-1.2-2020202
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Molecular Pathology
2673-52612.52.7Q22020200
5 Feb 2026
Current Issue
DNA
2673-8856---2021199
20 Jul 2026
Current Issue
Onco
2673-7523-2-2021186
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Vascular Diseases
2813-24751.11.3Q42022184
5 Feb 2026
Current Issue
BioMed
2673-8430---2021181
5 Feb 2026
Current Issue
Trauma Care
2673-866X---2021171
5 Feb 2026
Current Issue
Zoonotic Diseases
2813-02271.42.3Q42021166
5 Feb 2026
Current Issue
Biologics
2673-8449-3.7-2021163
5 Feb 2026
Current Issue
Uro
2673-4397---2021154
5 Feb 2026
Current Issue
Allergies
2313-5786-1.8-2021152
5 Feb 2026
Current Issue
Applied Nano
2673-3501-5.9-2020152
30 Sep 2026
Current Issue
BioChem
2673-6411-2.9-2021146
30 Sep 2026
Current Issue
Lymphatics
2813-3307---2023143
5 Feb 2026
Current Issue
Psychoactives
2813-1851---2022142
5 Feb 2026
Current Issue
Pharmacoepidemiology
2813-06181.61.9Q42022141
5 Feb 2026
Current Issue
Emergency Care and Medicine
2813-7914---2024137
20 Jul 2026
Current Issue
Journal of Nanotheranostics
2624-845X---2020132
5 Feb 2026
Current Issue
Anatomia
2813-0545---2022132
28 Oct 2025
Current Issue
Osteology
2673-4036---2021131
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Respiration
2673-527X---2021129
5 Feb 2026
Current Issue
Dermato
2673-6179-2.1-2021122
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine
2504-463X---2018121
5 Feb 2026
Current Issue
Organoids
2674-11722.84.3Q32022121
5 Feb 2026
Current Issue
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
2813-9054-0.9-1956121
4 Jan 2024
Current Issue
Sclerosis
2813-3064---2023114
5 Feb 2026
Current Issue
Receptors
2813-2564-4.1-2022110
5 Feb 2026
Current Issue
Targets
2813-3137---2023106
5 Feb 2026
Current Issue
Rheumato
2674-0621---202195
5 Feb 2026
Current Issue
Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease
Society Journal
2813-4583-4.2-202385
5 Feb 2026
Current Issue
Future
2813-2882---202384
5 Feb 2026
Current Issue
SynBio
2674-0583---202382
5 Feb 2026
Current Issue
Hospitals
2813-4524---202465
5 Feb 2026
Current Issue
Complications
2813-4966---202462
5 Feb 2026
Current Issue
Aerobiology
2813-5075---202352
5 Feb 2026
Current Issue
Journal of the Oman Medical Association
Society Journal
2813-8759---202450
22 Jul 2026
Current Issue