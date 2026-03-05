Society Journals
MDPI publishes 27 journals on behalf of societies, associations and faculties. These journals cover a wide range of study areas and have an international scholarship.
Scientia Pharmaceutica
Society Journal
Society Journal
1,672 Articles
Launched in 1930
Austrian Pharmaceutical Society (APS)
3.6Impact Factor
5.3CiteScore
25 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
International Journal of Neonatal Screening
Society Journal
Society Journal
748 Articles
Launched in 2015
International Society for Neonatal Screening (ISNS)
3.5Impact Factor
5.5CiteScore
30 DaysSubmission to First Decision
5 DaysAcceptance to Publication
Q1Highest JCR Category Ranking
Clinical and Translational Neuroscience
Society Journal
Society Journal
304 Articles
Launched in 2017
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)
2.0Impact Factor
0.2CiteScore
22 DaysSubmission to First Decision
5 DaysAcceptance to Publication
Q3Highest JCR Category Ranking
Acta Microbiologica Hellenica
Society Journal
Society Journal
121 Articles
Launched in 1956
Hellenic Society for Microbiology (HMS)
-Impact Factor
0.9CiteScore
24 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Société Internationale d’Urologie Journal
Society Journal
Society Journal
431 Articles
Launched in 2020
International Society of Urology (SIU)
-Impact Factor
-CiteScore
41 DaysSubmission to First Decision
21 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease
Society Journal
Society Journal
85 Articles
Launched in 2023
Gout, Hyperuricemia and Crystal Associated Disease Network (G-CAN)
-Impact Factor
4.2CiteScore
51 DaysSubmission to First Decision
6 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Medicina
Society Journal
Society Journal
14,548 Articles
Launched in 1920
Lithuanian University of Health Sciences (LUHS)
2.9Impact Factor
4.6CiteScore
17 DaysSubmission to First Decision
3 DaysAcceptance to Publication
Q1Highest JCR Category Ranking
Journal of Market Access & Health Policy
Society Journal
Society Journal
385 Articles
Launched in 2013
Market Access Society (MAS)
-Impact Factor
3.7CiteScore
29 DaysSubmission to First Decision
11 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Dermatopathology
Society Journal
Society Journal
289 Articles
Launched in 2014
European Society of Dermatopathology (ESDP)
1.8Impact Factor
2.7CiteScore
27 DaysSubmission to First Decision
6 DaysAcceptance to Publication
Q3Highest JCR Category Ranking
International Journal of Thermofluid Science and Technology
Society Journal
Society Journal
106 Articles
Launched in 2019
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)
-Impact Factor
-CiteScore
28 DaysSubmission to First Decision
7 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Journal of Gerontology and Geriatrics
Society Journal
Society Journal
240 Articles
Launched in 1953
Italian Society of Gerontology and Geriatrics (SIGG)
0.9Impact Factor
1.2CiteScore
47 DaysSubmission to First Decision
3 DaysAcceptance to Publication
Q4Highest JCR Category Ranking
Journal of the Oman Medical Association
Society Journal
Society Journal
49 Articles
Launched in 2024
Oman Medical Association (OMA)
-Impact Factor
-CiteScore
113 DaysSubmission to First Decision
7 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Advances in Respiratory Medicine
Society Journal
Society Journal
1,695 Articles
Launched in 1909
Polish Respiratory Society (PtChP)
4.5Impact Factor
4.5CiteScore
26 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q1Highest JCR Category Ranking
Journal of the American Podiatric Medical Association
Society Journal
Society Journal
3,080 Articles
Launched in 1907
American Podiatric Medical Association (APMA)
0.7Impact Factor
1.1CiteScore
70 DaysSubmission to First Decision
15 DaysAcceptance to Publication
Q4Highest JCR Category Ranking
Germs
Society Journal
Society Journal
503 Articles
Launched in 2011
Infection Science Forum (ISF)
1.8Impact Factor
2.9CiteScore
24 DaysSubmission to First Decision
11 DaysAcceptance to Publication
Q3Highest JCR Category Ranking
ISPRS International Journal of Geo-Information
Society Journal
Society Journal
6,228 Articles
Launched in 2012
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
3.2Impact Factor
6.7CiteScore
35 DaysSubmission to First Decision
3 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
Journal of Mind and Medical Sciences
Society Journal
Society Journal
471 Articles
Launched in 2014
Dr. Ion Motofei (Journal Owner)
-Impact Factor
-CiteScore
29 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
Journal of Fast-Track Health
Society Journal
Society Journal
1 Articles
Launched in 2026
Fast-Track Health (FTH)
-Impact Factor
-CiteScore
-Submission to First Decision
-Acceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
European Burn Journal
Society Journal
Society Journal
269 Articles
Launched in 2020
European Burns Association (EBA)
1.0Impact Factor
1.9CiteScore
19 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q4Highest JCR Category Ranking
Society Journal
1,341 Articles
Launched in 2011
Spanish Scientific Society for Research and Training in Health Sciences (SOCI-CCSS)
3.7Impact Factor
5.1CiteScore
27 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q1Highest JCR Category Ranking
Romanian Journal of Preventive Medicine
Society Journal
Society Journal
46 Articles
Launched in 2022
Romanian Society of Preventive Medicine (RSPM)
-Impact Factor
-CiteScore
53 DaysSubmission to First Decision
6 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking
International Medical Education
Society Journal
Society Journal
250 Articles
Launched in 2022
Academic Society for International Medical Education (ASIME)
2.2Impact Factor
2.6CiteScore
18 DaysSubmission to First Decision
5 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Society Journal
Society Journal
893 Articles
Launched in 2008
AO Craniomaxillofacial Surgery (AO CMF)
1.0Impact Factor
-CiteScore
29 DaysSubmission to First Decision
7 DaysAcceptance to Publication
Q4Highest JCR Category Ranking
Society Journal
389 Articles
Launched in 2016
European Turbomachinery Society (Euroturbo)
2.1Impact Factor
3.7CiteScore
39 DaysSubmission to First Decision
29 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
World Electric Vehicle Journal
Society Journal
Society Journal
3,677 Articles
Launched in 2007
World Electric Vehicle Association (WEVA)
3.3Impact Factor
5.4CiteScore
19 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
Applied System Innovation
Society Journal
Society Journal
1,039 Articles
Launched in 2018
International Institute of Knowledge Innovation and Invention (IIKII)
3.4Impact Factor
9CiteScore
21 DaysSubmission to First Decision
4 DaysAcceptance to Publication
Q2Highest JCR Category Ranking
Society Journal
512 Articles
Launched in 1975
International Association of Orofacial Myology (IAOM)
-Impact Factor
-CiteScore
53 DaysSubmission to First Decision
9 DaysAcceptance to Publication
-Highest JCR Category Ranking